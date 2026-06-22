Sem Tomás Araújo, mas com Rúben Dias: a antevisão do Portugal-Uzbequistão

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Equipa nacional busca a sua primeira vitória na competição e deve contar com mudanças no 11 inicial

Portugal realizou esta segunda-feira o último treino antes de enfrentar o Uzbequistão na segunda jornada do Mundial 2026. A equipa nacional trabalhou em Palm Beach às 10:00 locais (15:00 em Portugal continental) e volta a Houston, no Texas, onde entra em campo em busca da primeira vitória na competição, exatamente no mesmo estádio em que empatou com a República Democrática do Congo. A partida está marcada para terça-feira às 18:00.

Tomás Araújo falha o confronto, mas Rúben Dias é reforço

O central Tomás Araújo não estará à disposição de Roberto Martínez para a partida diante do Uzbequistão. Devido a problemas físicos, o jogador não participou dos treinos da Seleção realizados após o empate em 1-1 frente à República Democrática do Congo e não entrará em campo na segunda jornada da fase de grupos.

Por outro lado, o treinador espanhol recebeu um reforço importante. Rúben Dias, jogador do Manchester City que não participou na estreia portuguesa na competição, trabalhou sem restrições com o restante plantel e viaja para Houston.

Mudanças no 11 inicial

A equipa portuguesa não teve um bom desempenho na primeira partida diante da República Democrática do Congo. Agora, para o confronto contra o Uzbequistão, Roberto Martínez deve apostar em alterações no 11 inicial, logo a começar pela troca forçada já mencionada acima.

Além de Tomás Araújo, Nuno Mendes e Bernardo Silva podem ser preservados na segunda jornada da fase de grupos. Enquanto isso, João Félix e Diogo Dalot podem receber uma oportunidade entre os titulares, perspetivando-se uma passagem de João Cancelo para a esquerda.

Há também a expectativa de uma mudança de postura da equipa nacional frente o Uzbequistão. No último jogo, a passividade do plantel que quase não conseguiu finalizar com perigo ao longo dos 90 minutos foi criticada por adeptos nas redes sociais. Agora, Francisco Conceição garante: “Estamos com a faca nos dentes porque temos de ganhar também para fazer jus à nossa qualidade. Se tivermos todos com a atitude certa e melhorarmos a qualidade, vamos ganhar”, disse em conferência de imprensa.

Sem a "emoção" da estreia

Após a primeira partida, Roberto Martínez justificou a atuação problemática de Portugal com a “emoção” de jogar um Mundial. Agora, porém, a pressão do primeiro jogo já não existe, e isso pode contribuir para um melhor desempenho contra o Uzbequistão.

Isso foi visto em diversas equipas que empataram na estreia e conseguiram vencer sem dificuldades na segunda jornada. Espanha, por exemplo, não conseguiu marcar diante de Cabo Verde, mas goleou a Arábia Saudita na segunda-feira. O Brasil, que também não venceu no primeiro jogo (ficou pelo empate a 1-1 com Marrocos), goleou o Haiti por 3-0 na madrugada de sábado.

O histórico do Uzbequistão

O Uzbequistão chega para a partida contra Portugal após uma sequência de derrotas contra adversários de diferentes níveis técnicos. Nas últimas três partidas, a equipa asiática perdeu para Colômbia (1-3), Países Baixos (1-2) e Canadá (0-2). A última vitória durante os 90 minutos ocorreu a 27 de março, contra o Gabão.

A presença no Mundial 2026 é histórica para o país, que até então nunca havia disputado a competição. Treinado pelo campeão do mundo e Bola de Ouro Fabio Cannavaro, o Uzbequistão garantiu a classificação para a competição após ficar em 2.º lugar do grupo A - que tinha Irão, Emirados Árabes Unidos, Catar, Quirguistão e Coreia do Norte - da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas.