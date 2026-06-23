"Se Ronaldo é titular, Félix tem de jogar ao seu lado. Como Vitinha e João Neves." Rui Miguel Tovar crê na caminhada até à ½ final

Há 1h e 26min

Portugal no Mundial-2026 é, até agora, um arco-íris a preto e branco. E agora é o Uzbequistão, contra quem ganhar é uma obrigação

Bola.

É a primeira palavra da minha filha Ema. Verdade. E bola também é a primeira prenda comprada pela Ema, numa loja do chinês em Torres Vedras, a meio caminho entre o Pavilhão da Física e o Estádio Manuel Marques. Ainda hoje retenho esses momentos inolvidáveis. Óbvio.

A palavra sai-lhe naturalmente, como se fosse só mais uma. Nada disso, é a primeira de todas. Bola. Dita com todas as letras, à hora do jantar. Estávamos a viver em Cidade, um ponto de passagem na Serra do Bouro, entre as Caldas da Rainha e a Foz do Arelho. Como se chama a terra divisória com Cidade? Campo. Wild wild west, que delícia. Sobre o dia da primeira prenda, na tal loja do chinês, a Ema apresenta-me a bola com um olhar tímido-triunfante, se é que me faço entender. Devolvo-lhe a dupla graça na justa medida do meu super-hiper-contentamento. A partir daí, a bola faz sempre parte da vida da Ema. Tem uma série delas, todas aos pés da cama. E, por acaso, a última da sua colecção até é laranja. Comprámos no Toys R’ Us do Continente, em Telheiras, numa manhã de intensa canícula, e esses momentos simples guardam-se para sempre num cantinho muito especial.

O coração é uma parte muito importante do nosso corpo, interfere com a nossa vida em tudo. E a Ema preenche-me. Transborda-me, assim é que é. Mas come-me a cabeça toda. Chi-çaaaaa, é um poço de irrequietude e uma pilha de energia ilimitada. Os primeiros meses, complicadíssimos. Começa até antes de nascer. A Ema não quer simplesmente ver a luz, prefere o calor humano da mãe.

Na véspera da ida para a Cuf Descobertas, no dia 1 Outubro 2020, presenteio-me com um jantar dos deuses e delicio-me no Patuá com o Dong Po Rou, uma barriga de porco, quase caramelizada, sobre arroz. O porco dá pesadelos, avisam-me. A noite é agitada e há o sonho em que o meu pai perde literalmente a cabeça. Ya, é decapitado. Tranquilo, não acordei sobressaltado nem assustado, tão-só entendi aquilo como passagem de testemunho na parentalidade.

Ema nasce dia 3 e sai do hospital a 5, o feriado da República, a uma segunda-feira. As ruas, desertas. É a segunda fase do confinamento do Covid. Terça-feira, 6. Quarta-feira, 7. Quinta-feira, 8. É dia de RTP. Vou e, duas horas depois, volto à base. Abro a porta da rua, subo os cinco lances de escadas, entro em casa, viro à esquerda, depois à direita e apanho um susto. Está um berço na sala e um bebé a dormir lá dentro. Já não me lembrava. Como é que é possível?

Os primeiros meses, complicadíssimos. Insisto. E agora com provas inequívocas. De 10 Janeiro até 1 Novembro 2021, durmo só uma noite de fio a pavio – da meia-noite às sete, no dia 1 Setembro. De resto, é um tormento. Eu, que adormeço em estádios de futebol durante os jogos e até em cima de uma coluna no Kremlin (a discoteca ao lado do Plateau). Agora o ‘novo eu’ acorda ao mínimo choro. Às vezes (poucas), nem há choro. É só a minha cabeça a pregar partidas.

No início, levanto-a do berço e embalo-a. Saem músicas impensáveis da minha boca. A do Vitinho, a do Frère Jacques, a do Atirei o Pau ao Gato, aquela do Pedro Abrunhosa ‘Se Eu Fosse Um Dia o Teu Olhar’, aquela dos Queen ‘I’m Going Slightly Mad’ (em noites de maior aperto, completo desnorte). Sei lá o quê mais, o meu reportório é imenso – em igual medida com o desafinado. Noites há em que vejo toda uma série de empreitada, como a segunda temporada do ‘F1, Drive to Survive’, com a Ema ao colo e nós em cima de uma bola de Pilates gigante, comprada na Casa Senna, na Rua Nova do Almada.

Não posso mais, viver assim, olhar pra ti, sem te ter longe de mim. Pedro Abrunhosa, sim. Outra vez, de acordo. Dou-lhe um toque muito pessoal com o ‘longe’ em vez do ‘perto’. A Ema tira-me do sério. Durante o dia, encantadora. À noite, um martírio. Ajuda, precisa-se. Chama-se Leonor Moreira Rato, psicóloga educacional do sono infantil. Basta uma sessão por zoom. ‘Não podem dar leite à Ema sempre que ela chora à noite.’ Pois não, bem sei. Mas se ela chora? ‘Se ela chora, dêem-lhe água.’ E ela vai perceber que se acabou a mama, sort of speak. ‘Vai, com tempo vai.’

A primeira noite é sui generis. A Ema chora, vou lá confortá-la. Qual quê. O choro diz leite, leite, leite. Muito bem, vou à cozinha e despejo água no biberão. Chego ao quarto, a Ema sossega e agarra-se ao biberão. Um segundo depois, afasta-o. Claro, brincas? E recomeça a chorar. Digo-lhe que não, que é assim ou sopas (é melhor nem dizer sopas, senão ela cala-se à espera de uma juliana ou assim). Falo-lhe ao coração e saio de cena. Ainda ouço uns protestos. À quinta noite, e daí em diante, zero choro, zero birras. A Ema dorme a noite toda, sem sobressaltos. E agora, durante o Mundial, quando acorda a horas decentes (para lá das sete, portanto), até me diz com voz de cama ‘pai, quero-te’ e lá vou eu dar-lhe um abraço, uma série de beijos e umas quantas cócegas.

Agora que já falei da Ema, vou partir para as minudências que isto de escrever para aqui tem um limite mínimo de caracteres e eu sou bom rapaz, respeito as indicações prévias de quem de direito. Abraço, beijos, cócegas etc e tal.

Bola.

E que tal jogarem à bola?

Pergunto eu, inocentemente, como quem se sente desiludido pela exibição com a RD Congo. Vem aí o Uzbequistão, parente pobre do nosso grupo. É a oportunidade ideal para arrebitar e iniciar a caminhada até à ½ final. Olha m’este agora, ½ final? Sim senhor, ½ final. Acredito nisso. Pensem lá comigo: dois seleccionadores estrangeiros, duas ½ finais, uma com Otto Glória em 1966 e outra com Luiz Felipe Scolari em 2006. Ainda por cima, anos a acabar em seis. Roberto Martínez em 2026? Não tem nada que saber.

A minha ideia de Portugal no Mundial-2026 é, até agora, com apenas 90 minutos de jogo, a de um arco-íris a preto e branco. Olhamos para o céu e fazemos uma careta feia em vez de nos deslumbrarmos com a magia das cores. Olho para Portugal a jogar naquele dia 17 em Houston e lembro-me automaticamente da Espanha dos anos 90, uma equipa sem identidade nem nada. Não sabia se queria ser toureiro ou touro, criticou o argentino Menotti, do alto do seu pedastal de filósofo da… bola (lá está, sempre ela!). E, convenhamos, o Barcelona dos anos 90 já joga tiki-taka. Nasce aí, aliás, com Cruijff – tetracampeão espanhol e duas finais da Liga dos Campeões. E o próprio Real Madrid da Quinta del Buitre também joga “o tiqui e o toque”, a primeira definição de tiki-taka. Só que a seleçcão é liderada por um matarruano chamado Javier Clemente. Em vez de meter os jogadores na posição certa / ideal, só faz asneiras e joga no meio-campo com Alkorta e Nadal, dois bons defesas-centrais, enquanto Guardiola é suplente. Baaaaahhh.

Calma, também há exemplos formidáveis. Temos um aqui, em Portugal, o do Euro-2004. Do primeiro jogo para o segundo, Scolari faz quatro alterações, com a entrada de três campeões europeus pelo FC Porto (o intruso é Miguel para a posição de Paulo Ferreira), e as vitórias aparecem até à derrota na final, vs. Grécia.

E temos um lá fora, o da Alemanha em 2014. Da estreia (4:0 vs. Portugal) até à final (1:0 vs. Argentina), o onze de Joachim Löw é uma máquina multicultural de hábitos de outros treinadores como Van Gaal no Bayern (aposta sem medos em Thomas Müller, que já se havia estreado a conta-gotas na era Klinsmann e até marca na estreia europeia, 7:1 vs. Sporting, no José Alvalade), Jürgen Klopp no Borussia (intensificar o trabalho táctico para roubar a bola no meio-campo contrário e sair para o ataque como uma flecha), José Mourinho no Real Madrid (subir Khedira no terreno) e Pep Guardiola no Bayern (Neuer como libero para reduzir a distância com a defesa adiantada e ainda Lahm e Kroos no meio em contextos para encurralar ainda mais o adversário).

Leio sobre Scolari e Löw, anoto as nuances e mantenho a minha desde o início deste Mundial: se Ronaldo é insubstituível como titular, então Félix tem de jogar ao seu lado. Andámos meses a falar dessa dupla, sobretudo o mister Jorge Jesus, e andaram meses a jogar juntos, ainda por cima foram campeões pelo Al Nasr... mal não faria. Digo eu. Como Vitinha e João Neves: juntos, sempre.

Hoje há mudanças no onze, aqui e ali. Digo eu, outra vez. Não sei quem sai não sei quem entra, nem quero arriscar. Se há coisa que me aborrece no futebol actual é as pessoas quererem entrar à força na cabeça de Martínez, como se fosse um dom. Deixem lá o homem. Da mesma maneira que adoram perspectivar substituições. Pior a emenda que o soneto, é quando acertam e ficam contentes, felizes da vida. Eu não quero arriscar, porque não quero ser o Roberto Martínez. Nem tenho jeito, muito menos conhecimento, o espanhol foi terceiro classificado no Mundial-2018 com uma selecção talentosa, sim, mas eternamente partida (falam-se três idiomas na Bélgica, é uma encruzilhada / salganhada pegada de egos, costumes e tradições entre os populares, comuns mortais, imagine-se entre jogadores sub30 endinheirados, sem paciência para ouvir uma quarta língua, o castelhano? ou até o catalão?) e ganhou a última Liga das Nações. Quem sou eu para?

Seja como for, a vitória portuguesa é uma obrigação. Também o era vs. RD Congo. Só que pisar na... bola uma vez, ainda vá, é como se fosse um autogolo, já duas é nabice pura. E os pergaminhos de Portugal apontam a mais altos voos no mundo dos legumes do que o nabo. Ainda para mais quando os países de língua portuguesa têm feito pela vida no Mundial, com sinal mais de Cabo Verde (já tem tantos golos de livre directo em fases finais como Portugal, o de Ronaldo vs. Espanha em 2018) e intermitente do Brasil.

Agora que já falei da Ema e de Portugal, vou fazer de conta que posso ir mais além nos caracteres para vos prender (ou não) a atenção por mais uns quantos scrolldown.

Bola.

Bola de Ouro, quero dizer. Fabio Cannavaro é o vencedor, em 2006, ano da conquista do Mundial, como capitão da Itália. Pois bem, é ele o seleccionador do Uzbequistão. Que honra. Para eles, uzbeques. E também para nós, portugueses. Porque sim e porque Portugal dá-se bem com Bolas de Ouro em Mundiais (1:0 vs. Holanda de Van Basten em... 2006). Se quisermos fazer zoom aos nossos jogos à terça-feira nos Mundiais, há vantagem. Três vitórias, todas elas espantosas (Brasil 3:1 em 1966, Inglaterra 1:0 em 1986, 6:1 vs. Suíça em 2022), um empate (Costa do Marfim 0:0 em 2010) e duas derrotas (Inglaterra 1:0 em 1966, Espanha 1:0 em 2010).

Dizíamos, Cannavaro é Bola de Ouro em 2006. O seu percurso no Mundial na Alemanha é um hino à categoria, como se fosse um Baresi ou Maldini (atenção, nenhum deles tem a sorte de levantar a taça do mundo, embora cheguem à final em 1994). Na ½ final vs. Alemanha, em Dortmund, o bom do Cannavaro faz 12 cortes in extremis e ganha todos os nove duelos aéreos, com Klose ou Podolski. Na primeira parte da final, vs. França, em Berlim, zero faltas cometidas, quatro cortes e 100% de eficácia nos tackles. Na segunda, encosta-se mais a Zidane e lá se vai a french comnnection com Henry – é ver Vieira e Makélélé a fazer passes longos, à falta de melhor, e a França desaparece do heating map à beira da área de Buffon.

No prolongamento, e quando Zidane é expulso pela cabeçada no peito de Materazzi, a ideia de Cannavaro é acalmar todos os colegas. Objectivo cumprido. Nenhum se manifesta fisica ou verbalmente nem se acomoda com a vantagem numérica. Também no desempate por penáltis, Cannavaro é visto a falar olhos nos olhos com todos os batedores. A Itália ganha 5:3 e, mal Grosso confirma o título de campeão mundial, Cannavaro é visto a festejar de joelhos no chão e braços no ar. Contas feitas, 120 minutos sem fazer uma única falta (!!!!!) mais cinco intercepções e 12 cortes. É qualquer coisa. Lippi fala em jogo único, Baresi em liderança. A ideia que fica é a de que um defesa não está ali só para evitar golos – e sim para construir vitórias. O legado de Cannavaro é eterno. Tal como a Itália, que nunca mais passa a fase de grupos nos dois Mundiais seguintes (2010, 2014) e já há três que nem sequer se apura (2018, 2022, 2026).

Bela Itália, sim senhor. Ainda hoje, única selecção a sagrar-se campeã mundial patrocinada pela Puma. Quem equipa Portugal desde Janeiro 2025? Puma. Quatro letras. Como bola.