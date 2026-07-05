Carta a Cristiano Ronaldo (na véspera do decisivo Portugal-Espanha)

Jornalista de investigação e coordenadora do programa Exclusivo da TVI | Pivô do Jornal Nacional da TVI

Há 2h e 53min

Dos 14 aos 21, acompanhei de perto o sofrimento das derrotas, a alegria dos golos, a disciplina dos treinos, da alimentação e das noites passadas em casa quando todos os outros saíam. Talvez por isso nunca tenha conseguido olhar para Cristiano Ronaldo apenas como um futebolista.

Lembro-me da cara dele de miúdo, cheio de cáries e ainda hoje me emociono quando penso no caminho que fez.

Porque o dinheiro que justamente ganhou nunca lhe comprou a disciplina quando mais precisou dela. Não lhe pagou as dores, os sacrifícios, as renúncias. Não lhe devolveu o pai. Nem lhe apagou as saudades da família quando, ainda criança, saiu de casa para perseguir um sonho.

Cristiano Ronaldo representa muito mais do que futebol. Representa uma criança portuguesa que nasceu sem privilégios, deixou a mãe, os irmãos e a ilha para trás, enfrentou a solidão e nunca deixou de acreditar que seria o melhor do mundo.

Conheço quem tenha assistido a tudo e se recorde do rapaz que chegou à Academia do Sporting praticamente sem nada, mas sempre a repetir: “Vou ser o melhor do mundo.”

E foi!

Cristiano Ronaldo erra, como todos nós. Eu sou uma entre tantos que o critiquei. Também eu fui treinadora de bancada. Mas há uma pergunta que me faço hoje: depois de tudo o que já conquistou, quem, no lugar dele, gostaria de deixar de jogar?

Quando me perguntam “Messi ou Cristiano?”, confesso que a pergunta até me engasga. Não porque Messi não seja extraordinário, mas porque Cristiano Ronaldo representa muito mais do que futebol.

Há mais de duas décadas que ele é o maior e melhor cartão de visita de Portugal no mundo.

Não se trata de uma opinião.

É um facto.

Enquanto tantos governantes passam pela política sem deixar marca, Ronaldo continua a fazer milhões de portugueses sentirem orgulho em dizer de onde vêm.

Este Mundial, para mim, é dele. Não porque nos deva alguma coisa. Mas porque já nos deu muito mais do que alguma vez lhe poderemos devolver.

Obrigada, Cristiano.

Aconteça o que acontecer, desejo que saias deste Mundial em paz contigo próprio.

Até eu fui injusta contigo. Também eu achei que devias sair. Hoje percebo que estava errada.

Podemos discutir opções. Nunca a entrega.

Ninguém pode pedir mais a um homem do que dar tudo o que tem.

E tu fazes isso há mais de vinte anos.

Há homens que ganham títulos.

Outros mudam a forma como um país se vê ao espelho.

Tu fizeste as duas coisas.