Próximo jogo de Portugal joga-se no dia em que faz um ano da morte de Diogo Jota e André Silva

Há 30 min

Partida com a Croácia começa no primeiro minuto do dia 3 de julho

Foi na madrugada do dia 3 de julho que Portugal e o mundo acordaram em choque com a notícia das mortes de Diogo Jota e André Silva, que perderam a vida depois de um aparatoso acidente de carro em Espanha.

Quis a conjugação de resultados e, talvez, o destino, que Portugal entre na fase a eliminar do Mundial precisamente nesse dia.

É verdade que nos Estados Unidos ainda será dia 2, mas em Portugal o jogo com a Croácia começa precisamente no primeiro minuto do dia 3 de julho, um ano depois da morte que abalou o país e, em particular, a Seleção.

Uma coincidência que fará certamente com que os jogadores queiram fazer uma força extra para prestar a melhor homenagem possível a uma das grandes figuras do futebol português dos últimos anos, e também ao irmão, igualmente jogador de futebol.

Esperemos que Diogo Jota seja a inspiração caso falte o resto. Ele merece e seria uma homenagem especial, mesmo que ande com a Seleção todos os dias, nomeadamente na pulseira que na imagem de capa deste artigo vemos Bernardo Silva a usar.