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Mundial levou mais de 6,5 milhões de pessoas aos estádios

João Sundfeld
Há 33 min
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Campeonato está a ser disputado em três países diferentes. Estádio que mais recebeu público foi o MetLife Stadium, mas local com maior média foi o Azteca, no México

Além de milhões de espectadores nas televisões portuguesas, o Mundial 2026 contou com estádios cheios para os jogos disputados ao longo da competição. Segundo um levantamento feito pela Dentsu Sports com dados do SofaScore, nos primeiros 100 jogos da competição, 6,5 milhões de pessoas assistiram aos jogos presencialmente.  

O estádio que recebeu mais público foi o MetLife Stadium, em Nova Jérsia/Nova Iorque. O local que vai receber a final atraiu mais de 564 mil pessoas em sete partidas. O top 3 é composto exclusivamente por arenas localizadas nos Estados Unidos. Desta forma, o segundo lugar pertence ao AT&T Stadium, em Fallas (561.663), e o terceiro ficou com o SoFi Stadium, em Los Angeles (561.656).  

Considerando os outros países que receberam o campeonato, o Canadá recebeu jogos em apenas dois locais: o BC Place Stadium, em Vancouver, que teve 367.479 espectadores, e o BMO Field, em Toronto (258.088). O México, por sua vez, dividiu os 13 confrontos disputados no país em três estádios diferentes, sendo que o Azteca foi o que se destacou com 404.120 pessoas ao longo da competição.  

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A média de público nos estádios foi de 65.292 pessoas por jogo. No entanto, o Azteca foi o palco com maior público médio. Com bilhetes esgotados em todos os confrontos, a sede da final de 1970 teve lotação de 80.824 pessoas em todas as partidas.  

Os primeiros dois jogos de Portugal na fase de grupos ocorreram no mesmo estádio, o NRG Stadium em Houston. Nas duas oportunidades, também houve lotação máxima, com 68.777 pessoas. O melhor público português, contudo, ocorreu na contra a Espanha. O jogo foi sediado no AT&T Stadium, em Dallas, e 70.649 pessoas viram a equipa de Cristiano Ronaldo ser eliminada com um golo nos minutos finais.  

A partida com menor público registada neste Mundial ocorreu no dia 18 de junho, quando Gana e Panamá se enfrentaram pelo Grupo L no BMO Field. O confronto foi acompanhado por apenas 42.942 pessoas.  

Além disso, com 48 seleções - e consequentemente um maior número de jogos -, esta edição do Mundial já superou os últimos quatro campeonatos em número total de público. Dos torneios anteriores, o do Brasil em 2014 foi o que mais levou pessoas aos estádios, totalizando 3,43 milhões.

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Temas: Mundial 2026 Portugal Estadio MetLife Stadium Estados Unidos

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