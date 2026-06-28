Caderneta do Mundial, dia 18: Martínez está contente, a Seleção está contente. Estamos todos contentes?

Há 1h e 25min

Selecionado nacional ficou "confiante" depois de ver Portugal ser pior do que a Colômbia

História do dia

Roberto Martínez era um homem aparentemente satisfeito depois do empate de Portugal frente à Colômbia. Numa conferência de imprensa que pareceu por vezes desencaixada da realidade, o selecionador nacional alargou-se em mensagens positivas, algumas delas de tal forma que pareceram estar para lá do que é visível.

Portugal não foi surpreendido pela Colômbia e até entrou para o jogo a querer competir, apesar de ambas as equipas estarem apuradas. Este é o primeiro sinal verbal de Roberto Martínez que dá a sensação de que a Seleção não queria assim tanto ganhar a partida.

Se só a vitória servia para chegar ao primeiro lugar, Portugal não pareceu, nem de perto, fazer tudo o que era possível para lá chegar. Não só não teve capacidade, como achou que deixar jogadores como Gonçalo Ramos, Francisco Conceição e Francisco Trincão o jogo inteiro no banco era uma boa ideia.

Talvez ciente de que a Colômbia foi melhor e até podia ter vencido, Roberto Martínez olha estranhamente de forma "confiante" para o próximo jogo, já a eliminar, contra a Croácia.

Caminho infernal

O empate de Portugal atira também a Seleção para um lado teoricamente mais difícil. Não só a Croácia será um adversário mais duro de roer do que o Gana de Carlos Queiroz, como na mesma árvore do torneio estão Espanha, Marrocos, França ou Alemanha.

De resto, caso Portugal passe a Croácia, e imperando a lógica de que Espanha vai eliminar a Áustria, há duelo ibérico à vista logo nos oitavos de final.

Explicamos tudo neste artigo aqui.

Os outros jogos do dia

Já apurada e até a saber que vai jogar com Cabo Verde, a Argentina aproveitou para fazer uma grande rotação, promovendo entradas como a de Nico Paz ou Giovani Lo Celso.

Foi este último que abriu o marcador de um jogo que passou sem grande história, até porque a Jordânia já não tinha perspetivas de apuramento. Ainda assim, Lionel Messi foi mesmo a jogo e ainda a tempo de fazer o gosto ao pé, confirmando o sexto golo neste Mundial em apenas três jogos. Está endiabrado.

A Argentina acaba com nove pontos em outros tantos possíveis, igualando o que também fizeram México e França.

No outro jogo do grupo houve maior equilíbrio, mas, mesmo cientes da maior vantagem do empate, as duas equipas protagonizaram um autêntico espetáculo, tendo repartido o ponto num 3-3 com dois golos nos descontos. Serve à Áustria para passar em segundo e à Argélia para passar como um dos melhores terceiros. Vão jogar com Espanha e Suíça, respetivamente.

Golo do dia

Mesmo quando não há Lionel Messi há quem assuma o papel de marcar livres. Foi Giovani Lo Celso a fazê-lo contra a Jordânia.

Frase do dia

"Precisávamos mesmo disto. Foi um jogo fantástico. Estamos confiantes", afirmou Roberto Martínez após o empate com sabor a derrota frente à Colômbia.

Jogador do dia

Mbekezeli Mbokazi está a jogar em casa, já que é na América do Norte que faz carreira, mais precisamente nos Chicago Fire. Capaz na construção, este central é um dos pontos fortes da África do Sul.

Percebeu-se logo que seria diferente quando assumiu, ainda jovem, a braçadeira de capitão dos Orlando Pirates.

Está algo esquecido na MLS; mas este Mundial vai abrir-lhe outras portas.

Camisola do dia

A federação do Canadá pede que se sinta a energia elétrica desta camisola icónica que apresenta a não menos icónica folha de ácer no meio de dos tons diferentes de encarnado.

Espetacular o pormenor da folha de ácer (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Miriam Makeba - Pata Pata | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Na África do Sul fez um pouco de tudo, tanto que é conhecida como "Mama Africa". Cantora, compositora, atriz e até embaixadora da ONU, uma artista imperdível.

Feist - My Moon My Man | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Voz inconfundível do Canadá, Leslie Feist é um bastião da música alternativa.