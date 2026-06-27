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Caderneta do Mundial, dia 17: Messi, cuidado que o tubarão vai-te pegar

António Guimarães
Há 24 min
Cabo Verde celebra apuramento à próxima fase do Mundial 2026 (Foto: Eric Gay)
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Apuramento tão épico que até ajudou também Portugal

História do dia

Estar no Mundial era histórico, marcar um golo era um bónus e poder pontuar dava direito a festa. Mas Cabo Verde foi mais longe que tudo isso e apurou-se para a fase a eliminar na sua primeira participação no maior torneio de seleções do mundo.

Depois de surpreenderem a Espanha e aguentarem o Uruugai, os Tubarões Azuis tentaram ganhar a Arábia Saudita, mesmo sabendo que o empate era, muito provavelmente, suficiente.

Não conseguiram marcar, mas também não sofreram, pelo que o empate acabou por ser o resultado final. E não é que serviu mesmo? Três jogos, três empates e, também à boleia da desilusão Uruguai, Cabo Verde está nos 16 avos de final, tendo ainda ajudado para confirmar que Portugal está também na próxima fase, faltando agora saber como e de que lado do torneio.

Resta dizer que Vozinha vai agora ter de dar continuidade a uma história fantástica frente a Lionel Messi, já que a Argentina é o próximo adversário de Cabo Verde.

Pole position

França e Argentina assumiram-se, até agora, como duas das seleções mais fortes, mas a equipa europeia deu um passo além.

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Naquele que era um dos jogos mais aguardados da fase de grupos, França goleou a Noruega, aproveitando uma exibição de gala e um hat-trick de Ousmane Dembelé para ganhar por 4-1.

É verdade que a Noruega rodou quase toda a gente - nem Erling Haaland foi titular, mas não deixa de ser uma demonstração de poderio da equipa de Didier Deschamps, que nem sequer precisou de estar no banco - regrressou a França temporariamente após o falecimento da mãe - para ver a máquina a rolar.

Temos candidato máximo à vitória final e duelo marcado com a Suécia, estando ainda um escaldante duelo com a Alemanha em perspetiva para os oitavos de final, caso ambas as seleções passem.

Os outros jogos do dia

Num grupo meio esquisito até aqui, Bélgica e Egito impuseram-se a Nova Zelândia e Irão, respetivamente. Os europeus golearam e os africanos conseguiram aguentar o empate frente a uma estoica seleção de um país que está a tentar sair de uma guerra.

Primeiro lugar para a Bélgica e segundo lugar para o Egito, mas o Irão ainda sonha passar como um dos melhores terceiros.

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Golo do dia

Um, dois, três. Este foi o segundo de três grandes golos de Ousmane Dembelé, Bola de Ouro que cilindrou a defesa da Noruega e mostrou que temos de contar com ele para o troféu de melhor do mundo.

Frase do dia

"Diria que, provavelmente, a liderança e a forma como querem vencer sempre. Querem sempre vencer. Querem sempre ser os melhores. É por isso que estão, não sei, há 20 anos no mais alto nível. Por isso, sim, só temos de aproveitar estes momentos e, para mim, é incrível ver o Cristiano de perto, o que ele faz todos os dias, a forma como cuida de si próprio e a forma como quer que Portugal vença. Acho que é isso que têm em comum", disse Francisco Trincão, que jogou com ambos, antes da partida frente à Colômbia.

Jogador do dia

Para já é figura secundária da Argentina, mas é um dos valores certos para o futuro. Nico Paz foi uma das sensações desta época, aparecendo como estrela principal de um fantástico Como na Serie A. O Real Madrid parece estar interessado em recomprá-lo, mas apenas para o vender mais caro, o que é, no mínimo, uma opção esquisita de José Mourinho.

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Com a inevitabilidade de se procurar um novo Lionel Messi, mesmo que isso seja impossível, é natural que neste jovem de apenas 21 anos se depositem essas esperanças.

Mais alto que Lionel Messi ou Diego Armando Maradona, parece um bocadinho um Javier Pastore na sua melhor versão, provavelmente ainda melhor. Para bem do futebol, esperemos todos que seja mesmo assim.

Camisola do dia

A Federação Portuguesa de Futebol garante que é inspirada nos jogadores mais icónicos da Seleção. Uma camisola para dar sorte, até porque é preciso entranhar-se para se gostar. O objetivo é pintar o oceano no corpo dos jogadores, o que liga com as ondas presentes no equipamento principal. Esperemos que os inspire a todos.

Com o mar ao fundo percebe-se melhor a intenção desta camisola (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

TBF - Smak Svita | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Esta banda da Croácia vai a vários estilos. Veremos se inspira a equipa dos balcãs a chegar mais longe numa jornada decisiva.

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Osibisa - Sunshine Day | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Música complexa e cheia de ritmos e instrumentos. A onda rock misturada com o tribalismo do Gana é algo de especial. Que ajude Carlos Queiroz.

Rubén Blades - Pedro Navaja | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

O Panamá é berço de grandes bandas de ska, mas também de estilos que vão mais além, como é este caso.

Stone Roses - Fools Gold | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Ian Brown tem os seus momentos próprios em palco, mas no estúdio é exímio. Grande música vinda do Reino Unido.

Franco Luambo - Mamou | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

A República Democrática do Congo aqui representada por um dos seus artistas mais icónicos.

Abbos Kosimov - Heart of Samarqand | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É a partir do coração de uma das principais cidades do Uzbequistão que chega esta música.

KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Talvez a maior artista da Colômbia da atualidade, se não quisermos guerras com Shakira.

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Jafumega - Latin'América | Spotify; Apple MusicTidalYoutube

É preciso ganhar à Colômbia, é preciso ganhar à Latina América. Vamos Portugal.

Khaled - Didi | Spotify; Apple MusicTidalYoutube

Figura máxima da música da Argélia.

Bilderbuch - Spliff | Spotify; Apple MusicTidalYoutube

Uma banda sui generis que chega da Áustria para dar uma mexida.

Autostrad - Orkod 3al Gym | Spotify; Apple MusicTidalYoutube

Da Jordânia para surpreender com mais uma música que está constantemente a evoluir para algo mais.

Bajofondo - Pa' Bailar | Spotify; Apple MusicTidalYoutube

Nome forte da música eletrónica da Argentina.

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