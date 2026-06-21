Caderneta do Mundial, dia 11: um barco com rumo que pede a força de todos nós

Há 1h e 17min

Atenção, Portugal, que há equipas a emergirem e a dar que fazer quando não era suposto

Portugal estreou-se mal no Mundial, não dá para dar a volta. Um empate frente à República Democrática do Congo não era, de todo, o resultado esperado, mas do seio da Seleção chegam mensagens de algo mais.

História do dia

Portugal não está na melhor fase e parece um barco à deriva que precisa da força de todos nós, mesmo dos que acreditam menos numa Seleção capaz de chegar longe neste Mundial.

Sem praia à vista, foi Diogo Dalot quem deu a cara à imprensa, ele que nem jogou na partida inaugural, mas é um candidato óbvio a ter minutos frente ao Uzbequistão.

Líderes precisam-se e o lateral do Manchester United chegou-se à frente como um deles. Esperemos que a Seleção beba do seu entusiasmo para encontrar um rumo na segunda jornada.

Ai, ai, candidatos

A Alemanha venceu a Costa do Marfim, mas ficou um aviso vermelho à navegação. A crónica da CNN Portugal conta-lhe tudo, mas exige-se mais à equipa e a Julien Nagelsmann.

Em sentido contrário, a seleção africana, que talvez até merecesse mais do que a derrota, dá um sinal forte sobre a sua participação e de todo o continente.

Grande Costa do Marfim, que só tem de fazer o que o Equador não conseguiu e vencer o modesto Curaçau, sendo que o empate até deve chegar na última jornada deste grupo. Pelo contrário, a seleção sul-americana fica claramente em maus-lençóis, já que uma vitória contra a apurada Alemanha é obrigatória mas não será fácil.

Os outros jogos do dia

Goleada dos Países Baixos contra uma Suécia que tinha goleado antes. Grande demonstração de força da equipa neerlandesa, que deixa água na boca para algo mais com um homem que parece ter saltado da Bélgica. Não é Romelu Lukaku, mas parece, é Brian Brobbey.

Desilusão total com o Equador a não conseguir marcar um único golo a Curaçau. Não sofreu, é verdade, mas terá hipotecado as possibilidades de seguir em frente, ficando obrigado agora a vencer a Alemanha.

Demonstração de força do Japão, como se esperava, a superiorizar-se a uma frágil Tunísia que decidiu fazer história ao despedir o selecionador à primeira jornada. Tudo isto para nada melhorar, como se viu.

Grupo bem encaminhado para Países Baixos e Japão, com a Suécia a ter palavra na última jornada frente aos asiáticos.

Golo do dia

Não é espetacular, mas é potente. Deniz Undav bisou e apurou a Alemanha para a próxima fase. Este foi o golo que o confirmou.

Frase do dia

"A mensagem que gostamos de passar e queremos passar sempre é que obviamente temos milhões de pessoas que querem que Portugal ganhe, temos algumas pessoas e muitas pessoas que provavelmente não querem que Portugal ganhe", admitiu Diogo Dalot, ele que tentou amenizar o ambiente à volta da Seleção

Jogador do dia

Transferiu-se para o Liverpool e até já devia ter sido destaque na semana passada, mas não dá para tudo. Victor Muñoz despontou no Osasuna para ser figura importante de Espanha.

É preciso saber onde vai chegar o ala, mas o teto é muito alto.

Camisola do dia

Parece um equipamento de rugby e ainda bem, já que dá a ideia de que os jogadores se vestem sempre melhor a 15 do que a 11. A gola é a definição crucia.

O azul-celeste nunca ficou mal a ninguém (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

C. Tangana & Nathy Peluso - Ateo | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Desde que nos apresentou aquela música que o artista de Espanha ganhou lugar especial.

Cosmicat - Huna (Lucid Mix) | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Vem da Arábia Saudita e isso já é dizer muito para uma mulher.

Tito Paris - Dança Ma Mi Criola | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Como Chico Buarque, palavras para quê? Esperemos que dê sorte.

Jaime Roos Una Vez Más | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Músico e compositor do Uruguai, é obrigatório para conhecer o país artisticamente.

dEus - Instant Street | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Têm muito público em Portugal e percebe-se facilmente porquê.

Wust El Balad - El Leil Elly Maloosh Akher | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Uma sonoridade diferente que nos chega do Egito.

The Naked & Famous - Punching In A Dream | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Para quem jogou esta música é FIFA puro e duro. Que jogo, que música.

Chaartaar - Tardide Raftan | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Inovaram quando apareceram e hoje são uma das grandes bandas do Irão.