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Caderneta do Mundial, dia 9: há mais estátuas para além de Cristiano Ronaldo e o Brasil precisa de uma bem especial

António Guimarães
Há 39 min
Cristo Redentor (Bruna Prado/AP)
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Começam a desenhar-se as decisões e o Brasil tem a primeira delas num jogo em que tem obrigação de vencer. Antes tentamos perceber a dimensão da marca Cristiano Ronaldo e como isso pode ajudar ou não Portugal

Portugal empatou na estreia e o clima ainda não arrefeceu, mesmo tendo em conta o calor que se faz sentir nos Estados Unidos. Mas o Mundial anda rápido e chegou a vez de novo jogo em português, mas com sotaque do Brasil.

História do dia

Mal acabou o jogo entre Portugal e a República Democrática do Congo a CNN Portugal foi tentar perceber qual era a reação da imprensa internacional à exibição da Seleção. Ainda havia poucas publicações, mas já se percebia que ninguém tinha ficado convencido.

A essa hora ainda não tinha saído o texto do The Independent, talvez o mais duro para Portugal, mas, sobretudo para Cristiano Ronaldo. O jornal britânico não teve problemas em apelidar o capitão da Seleção de "estátua", lamentando que outros 10 homens se tivesse de sujeitar àquilo.

O caos instalado acabou por subir de tom, e nas redes sociais de vários jogadores da Seleção multiplicam-se as críticas de adeptos, nomeadamente por alegadas faltas de respeito de Cristiano Ronaldo.

Na antena da CNN Portugal foram várias as pessoas que tentaram escalpelizar a situação, com a divisão a ser feita entre a dimensão da marca Cristiano Ronaldo e o peso talvez desnecessário que o capitão ainda tem na equipa. O especialista em Marketing Carlos Coelho explica a primeira parte, Miguel Sousa Tavares tenta olhar para a segunda.

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O ambiente que se vive em torno da Seleção não é o melhor, nomeadamente com as histórias que surgem de adeptos que estão a visar vários jogadores da equipa nas redes sociais. Resta esperar que a coisa acalme, de preferência para culminar numa vitória contra o Uzbequistão.

À procura de Cristo

O Brasil teve um dos jogos mais ingratos da primeira jornada. Não jogou muito futebol, é verdade, mas a seleção de Marrocos merece bem mais crédito do que aquele que se lhe dá.

Em todo o caso, a segunda jornada contra o Haiti torna-se automaticamente uma obrigação de vitória. O Brasil é muito mais forte e o adversário é uma das equipas mais fracas deste Mundial, pese embora a réplica interessante dada contra a Escócia.

Resta saber se Carlo Ancelotti vai continuar agarrado ao conservadorismo, ou se vê na juventude e irreverência de jogadores como Endrick, Rayan ou Danilo - o médio do Botafogo, não o lateral ex-FC Porto - sangue novo que possa ajudar a dar a volta a uma exibição inicial mais cinzenta.

O Brasil precisa de toda a ajuda, até do Cristo Redentor.

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A CNN Portugal vai acompanhar o jogo e vai depois escrever uma Supercrónica e dar notas aos jogadores do Brasil.

O primeiro apurado (e já em primeiro)

Foi um jogo chatinho durante 50 minutos e um frango mudou tudo. O México até saiu assobiado para o intervalo a jogar em casa, em Guadalajara, mas o guarda-redes da Coreia do Sul decidiu dar uma à casa, permitindo que um golo de Luis Romo resolvesse tudo.

A história de Luis Romo é, de resto, engraçada, como pode perceber na crónica do jogo que culminou com o primeiro apurado para os 16 avos de final, e logo em primeiro lugar.

Os outros jogos do dia

À procura dos primeiros pontos, Chéquia e África do Sul não conseguiram ir além do empate, ainda que a seleção europeia tenha estado por cima do jogo e até tenha carregado num final eletrizante que procurou reagir ao golo tardio dos Bafana Bafana, mas que não resultou em nova vantagem.

As duas equipas ficam agora obrigadas a ganhar a México e Coreia do Sul, nesta altura visivelmente superiores, já que dois pontos provavelmente não chegarão para ser um dos melhores terceiros. Vida difícil para as duas seleções.

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Depois de uma partida algo dividida com ascendente da Suíça sobre a Bósnia, os últimos 15 minutos acordaram toda a gente. Foram cinco golos em pouco mais de 15 minutos, quatro deles para os helvéticos, que acabaram a golear, alcançando os quatro pontos e, muito provavelmente, a garantia de apuramento.

Destaque claro para Johan Manzambi, a grande figura desta seleção e o melhor em campo depois de marcar dois belos golos.

Canadá e Catar entravam para este Campeonato do Mundo à procura da primeira vitória neste tipo de torneio, mas só uma das equipas pareceu entrar com o ritmo e o acerto certo para o fazer. Numa partida em que beneficiou de duas expulsões do adversário, uma das três equipas que organiza este Mundial atropelou completamente a seleção treinada por Julien Lopetegui.

Golo do dia

Johan Manzambi aparece neste Mundial como a grande figura de uma Suíça em transição. Num meio-campo que ainda tem Granit Xhaka, é este jovem de 20 anos que vai assumindo quase todas as despesas aliando a dimensão física à capacidade técnica. Esta boa finalização termina uma jogada coletiva interessante, numa partida em que o jogador do Friburgo foi claramente o melhor em campo.

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Frase do dia

"Custa-me a aceitar a dupla ‘Bernaldo’, que não consigo perceber como é que têm lugar cativo na Seleção. Mais do que isso, acho que eles mandam na Seleção", atirou Miguel Sousa Tavares na TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), criticando a presença de Cristiano Ronaldo e de Bernardo Silva no onze

Jogador do dia

Fica a grande dúvida: vai Rayan ter oportunidade? Vai Endrick ter oportunidade? Provavelmente não, pelo menos como titulares, mesmo que nas redes sociais e até na imprensa se multipliquem os pedidos de sangue novo no ataque do Brasil.

E se Endrick já é sobejamente conhecido, nem que seja por pertencer ao Real Madrid, Rayan ainda não tem tanta projeção.

O ala que fez uma bela metade de época no Bournemouth e tem apenas 19 anos apresenta um talento raro no desequilíbrio que já vem dos tempos do Vasco da Gama, onde jogou até ao fim de 2025.

Camisola do dia

A segunda camisola de Marrocos apresenta o mesmo bordado tradicional do equipamento principal, mas numa elegante combinação de branco e dourado. Esta réplica da camisola une o visual usado em jogo com uma silhueta, detalhes e materiais casuais, ideal tanto para o dia da partida como para o dia a dia.

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Que espetáculo esta camisola secundária de Marrocos (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Slayyyter - DANCE... | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Slayyyter diz-nos neste álbum que é "a pior rapariga da América", naquele que é o seu trabalho mais conseguido, e que se tornou quase automaticamente num dos discos do ano. Na primeira música o convite é óbvio: dancem.

Tame Impala - Oblivion | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Kevin Parker passou há pouco tempo por Portugal vindo da Austrália para dar um dos concertos do ano, num emaranhado de luzes que apresentou o mais recente álbum do homem que faz tudo. Tal como quase todo o disco que apresentou no final do ano passado, "Oblivion" também é para dançar, quase que tocando em ritmos latinos que se assemelham ao reggaeton.

Franz Ferdinand - Take Me Out | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É um nomes mais conhecidos da Escócia e um clássico eterno.

Manal - MAHBOULA | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

As tradicionais misturas de pop e R&B com sons tradicionais árabes fazem desta uma das artistas mais proeminentes de Marrocos, tendo até já sido eleita como a melhor artista feminina do Norte de África.

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Chico Buarque - Construção | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Palavras para quê? É poesia pura e dura escrita e declamada em português. Neste caso português do Brasil.

Yan Martelly - Antidote | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É um dos grandes nomes do Haiti e está constantemente a procurar novas sonoridades, mas sem nunca esquecer o estilo Konpa, que no seu país é sinónimo de dança e romance.

Victoria Mussi & Davass - Pull | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Nascida e criada em Assunção, capital do Paraguai, Victoria Mussi é um dos nomes incontornáveis da eletrónica da América do Sul, andando em constantes digressões por onde passa sons eletrizantes.

Mahmut Orhan - Pangea | Spotify; Apple MusicTidalYoutube

Desde cedo que a noite de Istambul, na Turquia, se habituou a ter como referência este nome do house, mas Mahmut Orhan vai conquistando a Europa aos poucos, sendo também já uma referência em países como Alemanha, Grécia ou Bulgária.

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Temas: Mundial 2026 Portugal Seleção Cristiano Ronaldo

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