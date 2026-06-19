Caderneta do Mundial, dia 9: há mais estátuas para além de Cristiano Ronaldo e o Brasil precisa de uma bem especial

Há 39 min

Começam a desenhar-se as decisões e o Brasil tem a primeira delas num jogo em que tem obrigação de vencer. Antes tentamos perceber a dimensão da marca Cristiano Ronaldo e como isso pode ajudar ou não Portugal

Portugal empatou na estreia e o clima ainda não arrefeceu, mesmo tendo em conta o calor que se faz sentir nos Estados Unidos. Mas o Mundial anda rápido e chegou a vez de novo jogo em português, mas com sotaque do Brasil.

História do dia

Mal acabou o jogo entre Portugal e a República Democrática do Congo a CNN Portugal foi tentar perceber qual era a reação da imprensa internacional à exibição da Seleção. Ainda havia poucas publicações, mas já se percebia que ninguém tinha ficado convencido.

A essa hora ainda não tinha saído o texto do The Independent, talvez o mais duro para Portugal, mas, sobretudo para Cristiano Ronaldo. O jornal britânico não teve problemas em apelidar o capitão da Seleção de "estátua", lamentando que outros 10 homens se tivesse de sujeitar àquilo.

O caos instalado acabou por subir de tom, e nas redes sociais de vários jogadores da Seleção multiplicam-se as críticas de adeptos, nomeadamente por alegadas faltas de respeito de Cristiano Ronaldo.

Na antena da CNN Portugal foram várias as pessoas que tentaram escalpelizar a situação, com a divisão a ser feita entre a dimensão da marca Cristiano Ronaldo e o peso talvez desnecessário que o capitão ainda tem na equipa. O especialista em Marketing Carlos Coelho explica a primeira parte, Miguel Sousa Tavares tenta olhar para a segunda.

O ambiente que se vive em torno da Seleção não é o melhor, nomeadamente com as histórias que surgem de adeptos que estão a visar vários jogadores da equipa nas redes sociais. Resta esperar que a coisa acalme, de preferência para culminar numa vitória contra o Uzbequistão.

À procura de Cristo

O Brasil teve um dos jogos mais ingratos da primeira jornada. Não jogou muito futebol, é verdade, mas a seleção de Marrocos merece bem mais crédito do que aquele que se lhe dá.

Em todo o caso, a segunda jornada contra o Haiti torna-se automaticamente uma obrigação de vitória. O Brasil é muito mais forte e o adversário é uma das equipas mais fracas deste Mundial, pese embora a réplica interessante dada contra a Escócia.

Resta saber se Carlo Ancelotti vai continuar agarrado ao conservadorismo, ou se vê na juventude e irreverência de jogadores como Endrick, Rayan ou Danilo - o médio do Botafogo, não o lateral ex-FC Porto - sangue novo que possa ajudar a dar a volta a uma exibição inicial mais cinzenta.

O Brasil precisa de toda a ajuda, até do Cristo Redentor.

A CNN Portugal vai acompanhar o jogo e vai depois escrever uma Supercrónica e dar notas aos jogadores do Brasil.

O primeiro apurado (e já em primeiro)

Foi um jogo chatinho durante 50 minutos e um frango mudou tudo. O México até saiu assobiado para o intervalo a jogar em casa, em Guadalajara, mas o guarda-redes da Coreia do Sul decidiu dar uma à casa, permitindo que um golo de Luis Romo resolvesse tudo.

A história de Luis Romo é, de resto, engraçada, como pode perceber na crónica do jogo que culminou com o primeiro apurado para os 16 avos de final, e logo em primeiro lugar.

Os outros jogos do dia

À procura dos primeiros pontos, Chéquia e África do Sul não conseguiram ir além do empate, ainda que a seleção europeia tenha estado por cima do jogo e até tenha carregado num final eletrizante que procurou reagir ao golo tardio dos Bafana Bafana, mas que não resultou em nova vantagem.

As duas equipas ficam agora obrigadas a ganhar a México e Coreia do Sul, nesta altura visivelmente superiores, já que dois pontos provavelmente não chegarão para ser um dos melhores terceiros. Vida difícil para as duas seleções.

Depois de uma partida algo dividida com ascendente da Suíça sobre a Bósnia, os últimos 15 minutos acordaram toda a gente. Foram cinco golos em pouco mais de 15 minutos, quatro deles para os helvéticos, que acabaram a golear, alcançando os quatro pontos e, muito provavelmente, a garantia de apuramento.

Destaque claro para Johan Manzambi, a grande figura desta seleção e o melhor em campo depois de marcar dois belos golos.

Canadá e Catar entravam para este Campeonato do Mundo à procura da primeira vitória neste tipo de torneio, mas só uma das equipas pareceu entrar com o ritmo e o acerto certo para o fazer. Numa partida em que beneficiou de duas expulsões do adversário, uma das três equipas que organiza este Mundial atropelou completamente a seleção treinada por Julien Lopetegui.

Golo do dia

Johan Manzambi aparece neste Mundial como a grande figura de uma Suíça em transição. Num meio-campo que ainda tem Granit Xhaka, é este jovem de 20 anos que vai assumindo quase todas as despesas aliando a dimensão física à capacidade técnica. Esta boa finalização termina uma jogada coletiva interessante, numa partida em que o jogador do Friburgo foi claramente o melhor em campo.

Frase do dia

"Custa-me a aceitar a dupla ‘Bernaldo’, que não consigo perceber como é que têm lugar cativo na Seleção. Mais do que isso, acho que eles mandam na Seleção", atirou Miguel Sousa Tavares na TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), criticando a presença de Cristiano Ronaldo e de Bernardo Silva no onze

Jogador do dia

Fica a grande dúvida: vai Rayan ter oportunidade? Vai Endrick ter oportunidade? Provavelmente não, pelo menos como titulares, mesmo que nas redes sociais e até na imprensa se multipliquem os pedidos de sangue novo no ataque do Brasil.

E se Endrick já é sobejamente conhecido, nem que seja por pertencer ao Real Madrid, Rayan ainda não tem tanta projeção.

O ala que fez uma bela metade de época no Bournemouth e tem apenas 19 anos apresenta um talento raro no desequilíbrio que já vem dos tempos do Vasco da Gama, onde jogou até ao fim de 2025.

Camisola do dia

A segunda camisola de Marrocos apresenta o mesmo bordado tradicional do equipamento principal, mas numa elegante combinação de branco e dourado. Esta réplica da camisola une o visual usado em jogo com uma silhueta, detalhes e materiais casuais, ideal tanto para o dia da partida como para o dia a dia.

Que espetáculo esta camisola secundária de Marrocos (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Slayyyter - DANCE... | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Slayyyter diz-nos neste álbum que é "a pior rapariga da América", naquele que é o seu trabalho mais conseguido, e que se tornou quase automaticamente num dos discos do ano. Na primeira música o convite é óbvio: dancem.

Tame Impala - Oblivion | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Kevin Parker passou há pouco tempo por Portugal vindo da Austrália para dar um dos concertos do ano, num emaranhado de luzes que apresentou o mais recente álbum do homem que faz tudo. Tal como quase todo o disco que apresentou no final do ano passado, "Oblivion" também é para dançar, quase que tocando em ritmos latinos que se assemelham ao reggaeton.

Franz Ferdinand - Take Me Out | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É um nomes mais conhecidos da Escócia e um clássico eterno.

Manal - MAHBOULA | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

As tradicionais misturas de pop e R&B com sons tradicionais árabes fazem desta uma das artistas mais proeminentes de Marrocos, tendo até já sido eleita como a melhor artista feminina do Norte de África.

Chico Buarque - Construção | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Palavras para quê? É poesia pura e dura escrita e declamada em português. Neste caso português do Brasil.

Yan Martelly - Antidote | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É um dos grandes nomes do Haiti e está constantemente a procurar novas sonoridades, mas sem nunca esquecer o estilo Konpa, que no seu país é sinónimo de dança e romance.

Victoria Mussi & Davass - Pull | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Nascida e criada em Assunção, capital do Paraguai, Victoria Mussi é um dos nomes incontornáveis da eletrónica da América do Sul, andando em constantes digressões por onde passa sons eletrizantes.

Mahmut Orhan - Pangea | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Desde cedo que a noite de Istambul, na Turquia, se habituou a ter como referência este nome do house, mas Mahmut Orhan vai conquistando a Europa aos poucos, sendo também já uma referência em países como Alemanha, Grécia ou Bulgária.