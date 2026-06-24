Argentina mais tarde ou Espanha mais cedo: começa a definir-se o caminho de Portugal no Mundial

Há 1h e 21min

Ainda são várias as hipóteses, mas já dá para perceber que ficar em primeiro ou em segundo no grupo são coisas totalmente diferentes

Portugal está obrigado a ganhar à Colômbia para passar em primeiro lugar do seu grupo, o que pode significar um caminho completamente diferente de uma qualificação em segundo. E se a Seleção pode ainda ficar em terceiro, esse é um cenário que parece demasiado difícil de conjugar, até mesmo em caso de derrota - a diferença de golos para a República Democrática do Congo é grande.

Se os grupos acabassem como estão agora, Portugal teria de defrontar o Gana de Carlos Queiroz nos 16 avos de final. É que o segundo lugar do Grupo K, o nosso, cruza com o segundo classificado do Grupo L, que neste momento é a seleção africana.

Falta ainda jogar o Croácia-Gana na última jornada, partida que vai definir quem será segundo e terceiro - partindo do princípio que a Inglaterra vence o Panamá - e, muito provavelmente, o adversário de Portugal.

Excluindo já o improvável terceiro lugar de Portugal, o próximo adversário será muito possivelmente Gana ou Croácia. Para isso vão contribuir o lugar da Seleção e o lugar de cada um daqueles adversários. Caso fiquemos em segundo lugar, o jogo dos 16 avos virá mesmo do Grupo L. Caso fiquemos em primeiro, o adversário só será desse mesmo grupo se naquele grupo estiver um dos melhores terceiros.

Mas o lugar de Portugal no grupo tem muito mais implicações do que apenas o adversário dos 16 avos de final.

É que a passagem em primeiro lugar coloca no horizonte um Portugal-Argentina nos quartos de final, numa partida que seria um dos jogos do século. Para lá chegar, e como estão as coisas, além de passar o adversário dos 16 avos a Seleção teria de vencer Canadá ou Bélgica.

Já a qualificação em segundo lugar coloca a Portugal um desafio imediato mais difícil. Isto porque, e já admitindo a passagem aos oitavos de final, a atual árvore do torneio diz-nos que o adversário seguinte seria Áustria ou… Espanha.

Ainda de acordo com as atuais classificações, o segundo lugar deixa-nos no mesmo lado da árvore que Alemanha, França ou Marrocos, além de Espanha, claro. Já do outro lado estão Argentina, Inglaterra ou Brasil.

E ainda que seja difícil de imaginar, o terceiro lugar é, de facto, possível. Nesse cenário Portugal deverá sempre passar, mas jogará com o vencedor do Grupo L. Neste caso estaremos, muito provavelmente, a falar de Inglaterra, ficando no mesmo lado de Argentina ou Brasil.

Esse caminho diz-nos que, caso passemos os 16 avos de final, temos México ou Escócia nos oitavos de final e depois o cruzamento poderá passar por Brasil ou Noruega nos quartos de final.

Manda a teoria que o caminho mais fácil para chegar mais longe é, por agora, o primeiro lugar. E manda a pontuação que isso só vai acontecer se Portugal vencer a Colômbia.