Agora podemos dizer: Portugal já está apurado para os 16 avos de final

Há 1h e 25min

Fica agora a dúvida se ficamos em primeiro, segundo ou até terceiro, o que será decisivo no caminho que se segue

Cristiano Ronaldo tinha-o dito após o jogo com o Uzbequistão e todos sabíamos que era uma questão de tempo, mas agora já está confirmado.

Portugal está matematicamente apurado para os 16 avos de final do Mundial 2026, independentemente do que aconteça na última partida frente à Colômbia.

Com vários grupos a fechar, há já quatro equipas que ficaram em terceiro lugar e têm menos do que os 4 pontos da Seleção nacional. O mesmo é dizer que, aconteça o que acontecer na madrugada de sábado para domingo, Portugal será sempre pelo menos um dos oito melhores terceiros.

Coreia do Sul, Escócia, Uruguai e Senegal ficaram em terceiro nos seus grupos, mas nenhuma destas equipas tem 4 pontos.

Por isso, e mesmo que ainda faltem fechar vários grupos, Portugal tem já lugar garantido na fase a eliminar.

Resta agora saber em que lugar passa Portugal e em que lado do torneio vai ficar.

Caso vença a Colômbia passa em primeiro e joga, em princípio, com o terceiro classificado do Grupo L, que andará entre Inglaterra, Gana ou Croácia, sendo o mais provável as duas últimas hipóteses, já que os ingleses defrontam o frágil Panamá.

Se Portugal empatar com a Colômbia ficará sempre em segundo lugar, cruzando com o segundo classificado desse mesmo grupo. Mais uma vez, o mais provável é que seja Gana ou Croácia.

Já para ficar em terceiro, as contas são complexas, pelo que é algo que não deve acontecer. Portugal teria de perder e a República Democrática do Congo teria de ganhar, sendo que a diferença de golos das duas equipas teria de ficar favorável à seleção africana. Ora, Portugal tem uma diferença de golos de +5, enquanto a República Democrática do Congo está com -1. Na prática, os congoleses têm de recuperar pelo menos seis golos.

Aí Portugal jogaria sempre com o melhor terceiro de um dos seguintes grupos: D/E/I/J/L. Se do Grupo L tiver um melhor terceiro, então será essa equipa. Mais uma vez, provavelmente entre Gana e Croácia.