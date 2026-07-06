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Roberto Martínez, o magoado, anuncia a saída da Seleção (e ainda nos avisa que temos as televisões avariadas)

António Guimarães
Há 1h e 11min
Portugal - Espanha (AP)
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Selecionador entende, naquele que é o seu último dia no cargo, que Portugal tentou ganhar até ao último minuto, mas não foi bem isso que se viu em campo

Temos uma má notícia para todos: as televisões dos portugueses estão avariadas ou com problemas de transmissão. Nem é por falta de escolha - Sport TV, RTP e LiveModeTV deram o jogo -, é porque não estão a dar o que se passou no relvado de Dallas.

Pelo menos a julgar pelas palavras de Roberto Martínez, que viu um jogo em que Portugal não falhou e ainda jogou olhos nos olhos. “Não falhámos”, garantiu, ele que confirmou o adeus à Seleção.

“Tentámos ganhar até ao último minuto”, reiterou o ainda selecionador, que entende ser legítimo que Pedro Proença possa escolher “o seu selecionador”, o que é um sinal claro de que Roberto Martínez entendeu não ter o respaldo do presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Mas voltando às televisões, pelo menos na transmissão que deu em Portugal não ficou visível que tenhamos tentado ganhar o jogo. Na primeira parte talvez, mas a segunda parte totalmente anónima deixa a entender qualquer outra coisa diferente disso.

Ganhar não tentámos, e marcar só tentámos depois de ficarmos a perder já nos descontos. Difícil de concordar, portanto.

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“O meu contrato termina hoje e não há muito mais a falar”, continuou Roberto Martínez, que demonstrou uma aparente mágoa pela forma como decorreu a sua estadia na Seleção durante a vigência de Pedro Proença.

No adeus, Martínez deixou agradecimentos ao povo português e aos jogadores, falando dos seus recordes, nos 45 jogos que comandou a equipa, e na vitória na Liga das Nações.

“É o fim de um ciclo, levo comigo as memórias”, afirmou ainda o técnico espanhol, afirmando que a decisão “não estava fechada” antes da competição, considerando que “sem ganhar o Mundial não fazia sentido continuar”.

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Temas: Mundial 2026 Portugal Espanha Roberto Martínez Seleção Portugal
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