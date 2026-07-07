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Caderneta do Mundial, dia 27: a última dança de um Portugal com pés de chumbo

António Guimarães
Há 1h e 6min
Cristiano Ronaldo (AP Photo/Gareth Patterson)

 

 

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Saída pela porta pequena de uma Seleção que nunca soube o que queria ou como queria

História do dia

Portugal está fora do Mundial 2026 e ninguém pode ficar brutalmente surpreendido. A Seleção nunca mostrou que tinha uma ideia, uma forma de querer jogar, e isso ainda foi passando contra adversários mais frágeis, mas tornou-se demasiado evidente contra Espanha.

A seleção espanhola nem fez um jogo extraordinário, mas também não foi preciso isso para eliminar os comandados de Roberto Martínez, que até aproveitou a eliminação para anunciar o que todos já sabíamos, que está de saída. Mais surpreendente foi a forma amarga e até algo irónica com que falou sobre isso, dando claramente a entender que o próprio percebeu algo que também tinha ficado implícito, que Pedro Proença e esta direção da Federação Portuguesa de Futebol não queriam este treinador.

Portugal ainda foi resistindo graças à ineficácia espanhola e a mais uma boa exibição de Diogo Costa, mas não deu para muito mais. Uma distração coletiva relevou-se fatal já em tempo de descontos, quando Portugal parecia já pensar no prolongamento, enquanto Espanha se lembrava que ainda dava para jogar no tempo regulamentar.

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Uma saída pela porta pequena da Seleção, mesmo que contra um dos candidatos a vencer este Mundial. Saída inglória também para Cristiano Ronaldo, que confirmou que esta foi a sua "last dance", ou última dança, em campeonatos do mundo. Mantendo a gíria artística, Portugal apresentou uns pés de chumbo.

Saiba o que se passou e como se passou na Supercrónica e nas Notas da CNN Portugal.

Cair com estrondo

Os Estados Unidos tinham sido das melhores equipas até aqui e a Bélgica tinha sido das piores a chegar aos oitavos de final. A lógica inverteu-se totalmente no jogo desta madrugada e os Diabos Vermelhos levaram a melhor.

Choque para os norte-americanos, que chegaram a sonhar, e de forma bastante legítima, com uma presença nos quartos de final.

Acabam a sair pela porta pequena e, a menos que Donald Trump volte a ligar para a FIFA, é o fim das seleções que recebem este Mundial no torneio.

Golo do dia

É o golo que decide a eliminação de Portugal e é um grande golo. Não há muito mais a dizer.

Frase do dia

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"Foi o meu último jogo", assumiu Roberto Martínez, confirmando o segredo mais mal guardado de sempre.

Jogador do dia

Folarin Balogun, e não pelas melhores razões. O jogador norte-americano até será mais vítima do que réu, mas é o nome maior de uma polémica inédita promovida por Donald Trump.

O presidente dos Estados Unidos ligou diretamente para a FIFA a pedir a despenalização do avançado, que tinha sido expulso após ver um vermelho direto contra a Bósnia.

A FIFA ainda garantiu que o telefonema não teve qualquer impacto, mas a verdade é que Folarin Balogun pôde mesmo ir a jogo. Quase que em forma de justiça divina, fez a pior partida no Mundial.

Camisola do dia

É um clássico: a Argentina apresenta sempre dos equipamentos mais bonitos, combinando o mítico azul-celeste com o branco. Esta camisola da Adidas pretende evocar o legado futebolístico do país, acrescentando a inédita terceira estrela conseguida no Catar.

Uma celebração do legado futebolístico dos campeões do mundo (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)
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Músicas do dia

Soda Stereo - De Música Ligera | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Rock latino ao mais alto nível a partir da Argentina, mas com um toque que, não fosse o ano, quase parecia saído do grunge. Música à frente do seu tempo.

Abadir - Mutate | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Mistura brutal de música experimental com sons árabes. Abadir chega do Egito e parece fazer o que outrora Amon Tobin fez no Brasil.

Priya Ragu - Good Love 2.0 | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

De ascendência do Sri Lanka, mas nascida na Suíça, onde mostra uma vibe altamente internacional com o seu R&B. Esta música é uma demonstração perfeita de como consegue aliar o estilo asiático na música europeia.

Monsieur Periné - Nuestra Canción | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Uma Colômbia moderna, mas que mantém as raízes sul-americanas bem vincadas.

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Temas: Mundial 2026 Portugal Espanha Cristiano Ronaldo

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