Caderneta do Mundial, dia 27: a última dança de um Portugal com pés de chumbo

Há 1h e 6min

Saída pela porta pequena de uma Seleção que nunca soube o que queria ou como queria

História do dia

Portugal está fora do Mundial 2026 e ninguém pode ficar brutalmente surpreendido. A Seleção nunca mostrou que tinha uma ideia, uma forma de querer jogar, e isso ainda foi passando contra adversários mais frágeis, mas tornou-se demasiado evidente contra Espanha.

A seleção espanhola nem fez um jogo extraordinário, mas também não foi preciso isso para eliminar os comandados de Roberto Martínez, que até aproveitou a eliminação para anunciar o que todos já sabíamos, que está de saída. Mais surpreendente foi a forma amarga e até algo irónica com que falou sobre isso, dando claramente a entender que o próprio percebeu algo que também tinha ficado implícito, que Pedro Proença e esta direção da Federação Portuguesa de Futebol não queriam este treinador.

Portugal ainda foi resistindo graças à ineficácia espanhola e a mais uma boa exibição de Diogo Costa, mas não deu para muito mais. Uma distração coletiva relevou-se fatal já em tempo de descontos, quando Portugal parecia já pensar no prolongamento, enquanto Espanha se lembrava que ainda dava para jogar no tempo regulamentar.

Uma saída pela porta pequena da Seleção, mesmo que contra um dos candidatos a vencer este Mundial. Saída inglória também para Cristiano Ronaldo, que confirmou que esta foi a sua "last dance", ou última dança, em campeonatos do mundo. Mantendo a gíria artística, Portugal apresentou uns pés de chumbo.

Saiba o que se passou e como se passou na Supercrónica e nas Notas da CNN Portugal.

Cair com estrondo

Os Estados Unidos tinham sido das melhores equipas até aqui e a Bélgica tinha sido das piores a chegar aos oitavos de final. A lógica inverteu-se totalmente no jogo desta madrugada e os Diabos Vermelhos levaram a melhor.

Choque para os norte-americanos, que chegaram a sonhar, e de forma bastante legítima, com uma presença nos quartos de final.

Acabam a sair pela porta pequena e, a menos que Donald Trump volte a ligar para a FIFA, é o fim das seleções que recebem este Mundial no torneio.

Golo do dia

É o golo que decide a eliminação de Portugal e é um grande golo. Não há muito mais a dizer.

Frase do dia

"Foi o meu último jogo", assumiu Roberto Martínez, confirmando o segredo mais mal guardado de sempre.

Jogador do dia

Folarin Balogun, e não pelas melhores razões. O jogador norte-americano até será mais vítima do que réu, mas é o nome maior de uma polémica inédita promovida por Donald Trump.

O presidente dos Estados Unidos ligou diretamente para a FIFA a pedir a despenalização do avançado, que tinha sido expulso após ver um vermelho direto contra a Bósnia.

A FIFA ainda garantiu que o telefonema não teve qualquer impacto, mas a verdade é que Folarin Balogun pôde mesmo ir a jogo. Quase que em forma de justiça divina, fez a pior partida no Mundial.

Camisola do dia

É um clássico: a Argentina apresenta sempre dos equipamentos mais bonitos, combinando o mítico azul-celeste com o branco. Esta camisola da Adidas pretende evocar o legado futebolístico do país, acrescentando a inédita terceira estrela conseguida no Catar.

Uma celebração do legado futebolístico dos campeões do mundo (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Soda Stereo - De Música Ligera | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Rock latino ao mais alto nível a partir da Argentina, mas com um toque que, não fosse o ano, quase parecia saído do grunge. Música à frente do seu tempo.

Abadir - Mutate | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Mistura brutal de música experimental com sons árabes. Abadir chega do Egito e parece fazer o que outrora Amon Tobin fez no Brasil.

Priya Ragu - Good Love 2.0 | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

De ascendência do Sri Lanka, mas nascida na Suíça, onde mostra uma vibe altamente internacional com o seu R&B. Esta música é uma demonstração perfeita de como consegue aliar o estilo asiático na música europeia.

Monsieur Periné - Nuestra Canción | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Uma Colômbia moderna, mas que mantém as raízes sul-americanas bem vincadas.