"Sabíamos que Ronaldo tinha de passar, mas é de loucos": há croatas indignados com a arbitragem (mas um jogador explica tudo)

Há 35 min

Golo anulado já para lá dos descontos levantou polémica e nas redes sociais há quem ache que a Croácia foi "roubada"

Portugal venceu a Croácia num jogo impróprio para cardíacos que teve inúmeras decisões de arbitragem que podem ser consideradas polémicas, muitas delas a favor de Portugal, como o penálti que o VAR mandou rever ou, acima de tudo, o golo que afinal não valeu já para lá do minuto 100.

Ainda a quente, na Croácia há quem duvide do lance, incluindo a própria seleção. Mas é nas redes sociais que a coisa está mais incendiada. Como escreve o site 24sata, vários adeptos ficaram furiosos com a decisão tomada após nova chamada do VAR.

“A Croácia foi roubada, o Matanovic não tocou na bola” ou “sabíamos que Ronaldo tinha de passar, mas isto é de loucos” são alguns dos comentários que estão a inundar as redes sociais croatas.

O lance é duvidoso, de facto, mas parece ter sido o próprio Matanovic, o jogador-chave para este momento, a esclarecer tudo, mesmo que involuntariamente. Em declarações após o final do jogo, o avançado deu a entender que tinha mesmo tocado na bola antes de ela seguir para o colega que estava em fora de jogo.

“Honestamente, eu senti um contacto no cabelo e perguntei ao árbitro o que foi. Não tinha 100% de certezas se tinha tocado. Ele disse-me que têm um chip na bola e que houve contacto, então era fora de jogo”, referiu o jogador à HTV.

Dúvidas desfeitas, portanto, já que até um jogador que teoricamente podia ter sido prejudicado admite que assim não foi.

Ainda assim, é lance que promete análises para mais. Basta ver a Skysports, que pelo jornalista William Bitibiri escreveu que se trata de um lance “controverso”.

“Pareceu uma decisão subjetiva. Dos ângulos que pudemos ver, parece inconclusivo”, escreveu o jornalista que acompanhou o jogo ao minuto.

De resto, até o The Athletic, suplemento de desporto do The New York Times, sentiu necessidade de explicar, trazendo de volta a tal questão do chip, para explicar que a tecnologia foi fundamental na decisão.

A menos que apareçam novas versões, as palavras de Matanovic colocam uma pedra no assunto: houve mesmo fora de jogo e Portugal ganhou justamente e com justiça.