Vendeu tudo pelo filho. Agora, o guarda-redes herói do Paraguai vai recuperar uma camisola que lhe é muito querida

Há 1h e 6min

Orlando Gill caminhou sozinho em direção à baliza - com o destino das esperanças do Paraguai no Mundial a pesar-lhe nos ombros.

O guarda-redes tocou na barra e a bola ressaltou ao longo da sua linha. Esticou os braços e bateu palmas com as mãos enluvadas, perante milhares de adeptos alemães que nada mais desejavam do que vê-lo ser derrotado pelo avançado.

E, mesmo assim, a série de penáltis de desempate da semana passada, em Massachusetts, não foi o momento mais angustiante da sua vida. Antes de estar prestes a tornar-se um herói nacional, era um pai recém-formado, a tentar ajudar a sua família.

Em dezembro de 2022, o filho nasceu prematuro, após uma cesariana de emergência, e precisou de cuidados intensivos dispendiosos. Gill não era uma sensação adolescente como Kylian Mbappé ou Lamine Yamal, que ganham milhões nos melhores clubes do mundo. Mas já tinha jogado uma vez pela seleção sub-20 do seu país e ainda tinha a camisola. Na tentativa de angariar fundos para sustentar a sua mulher e o seu bebé recém-nascido, tentou vender tudo o que tinha, incluindo a camisola.

A mulher, Melissa Avalos, recordou aquele momento - “o momento mais difícil das nossas vidas” - depois de ter finalmente sido convocado para a seleção nacional em setembro de 2025.

“O Lauti nasceu e nós não tínhamos nada, e o Orlando vendeu o equipamento do clube em que jogava na altura só para cobrir as despesas”, escreveu Melissa no Instagram. “Ele vendeu tudo - vendeu a camisola da seleção sub-20 (nem sequer conseguiu guardá-la como recordação), vendeu o equipamento, os ténis… literalmente, vendeu TUDO!”

Gill lança-se para defender o quarto penálti da Alemanha na série de penáltis. Robert Cianflone/Getty Images

Gill defendeu o primeiro penálti na série de penáltis contra a Alemanha, mergulhando para a esquerda e afastando a bola que se dirigia para o fundo da baliza. Também defendeu mais um remate, levando o Paraguai à fase seguinte do Mundial.

A sua esposa publicou uma fotografia dela e do Gill com o filho no estádio de Foxborough, em Massachusetts. “Nós os três - o Orlando, o Lauti e eu - estaremos sempre juntos, unidos e cheios de amor”, escreveu. Na fotografia, Gill sorri, vestindo roupa com o logótipo da “La Albirroja” do Paraguai e com o crachá do Mundial ao pescoço.

Em breve, poderá voltar a vestir a camisola amarela fluorescente que usou na primeira vez que representou o seu país, ainda adolescente, em 2019.

Um velho amigo, Pedro Suárez, conta à CNN que ainda tinha a camisola que o Gill usou no Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2019, no Chile, e que teria todo o prazer em devolvê-la.

Suárez explica que Gill se sentia desconfortável por pedir dinheiro numa altura em que precisava, sem oferecer nada em troca, e foi assim que acabou por lhe dar algum dinheiro - e foi assim que Gill acabou por se desfazer da camisola.

Gill ofereceu ao seu amigo Pedro Suárez a sua camisola da seleção sub-20 em troca de ajuda financeira, quando teve de pagar as despesas hospitalares do seu recém-nascido. Pedro Suárez

Suárez guardou a camisola em segurança e afirma que terá todo o prazer em devolvê-la a Gill, que agora é um herói nacional. Pedro Suárez

“Ele estava a lidar com o problema do nascimento prematuro do seu filho. Depois, ocorreu a morte da sua amada mãe. Depois, o tio dele. Aconteceu tudo, uma coisa atrás da outra”, recorda.

Suárez conheceu Gill através de Avalos, a sua antiga vizinha, a quem descreveu como uma “mulher corajosa” e uma lutadora.

Já passaram dois anos desde que se viram pela última vez, uma vez que o Gill joga agora na Argentina, mas o Suárez disse que têm planos provisórios para se encontrarem, agora que a equipa está de volta ao Paraguai após a derrota frente à França.

“Ainda não me pagou”, diz Suárez, rindo, à CNN, sobre o dinheiro que deu a Gill. “Mas isso já faz parte do passado. Vou dar-lhe a camisola. Se ele quiser dar-me alguma coisa, vai dar, mas eu não me importo. Ele era meu amigo e eu ajudei-o da melhor forma que pude.”

Hoje em dia, o Gill conta com um número muito maior de pessoas a torcer pelo seu sucesso. Tem quase um milhão de seguidores na sua conta do Instagram, alguns dos quais foram à procura de uma publicação antiga que escreveu antes mesmo de integrar a seleção nacional e vestir a camisola.

Em junho de 2018, antes de integrar a equipa de juniores e muito antes do Mundial, Gill escreveu: “Um dia direi: foi difícil, mas consegui.”

Muitos comentários nessa publicação repetem agora uma mensagem: “Conseguiste.”