MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Paraguai surpreende e deixa Turquia fora do Mundial 2026

Agência Lusa , NM
Há 1h e 1min
Paraguai - Turquia (AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Seleção paraguaia jogou toda a 2.ª parte em inferioridade numérica depois da de Miguel Almirón ao minuto 45+3

O Paraguai somou este sábado os primeiros pontos no Mundial de futebol de 2026, ao vencer por 1-0 a Turquia, que ficou eliminada, em encontro da segunda jornada do Grupo D, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

Um golo de Matías Galarza, logo aos dois minutos, selou o triunfo dos sul-americanos, que resistiram toda a segunda parte com 10, depois da expulsão de Miguel Almirón, aos 45+3, por dirigir-se a um jogador turco com a mão na boca.

Com este resultado, o Paraguai, terceiro, igualou os três pontos da Austrália, segunda, num agrupamento em que os Estados Unidos, líderes, com seis, já garantiram o apuramento para os 16 avos de final, e a Turquia, última, com zero, está fora da prova.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mundial 2026 Paraguai Turquia
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundial 2026

Mundial 2026: todos os jogos, datas, horas e resultados

Há 11 min

Bem-vindos à época do adepto digital (que muda o jogo até para as empresas)

Há 20 min

Paraguai surpreende e deixa Turquia fora do Mundial 2026

Há 1h e 1min

Dois 9 e um treinador com 7 num jogo que pode ter encontrado o protagonista desta seleção (as notas dos jogadores do Brasil)

Hoje às 04:16
Mais Mundial 2026

Mais Lidas

Ataques ucranianos estão a isolar a Crimeia ocupada: Kiev avisa que a península "vai transformar-se numa ilha"

18 jun, 16:21

Mais de mil milhões de barris de petróleo 'desapareceram' durante o bloqueio no Estreito de Ormuz

Ontem às 10:37

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:15

Viveu mais de um ano com o cadáver da mãe em casa: filha só foi encontrada depois de também morrer

Ontem às 07:55

Preços dos combustíveis baixam na próxima semana. Gasóleo é o que desce mais

18 jun, 11:31

EUA e Itália chocam: Meloni "francamente chocada" com Trump e ministro cancela viagem à última hora

Ontem às 16:31

Pergunta do exame nacional de Português "não viola o princípio da equidade". EduQa diz que "não é plausível" que alunos tenham memorizado respostas

Ontem às 11:42

As brutais explosões que a Ucrânia provocou em Moscovo atingiram até o escudo que protege Putin

Ontem às 02:48

Parlamento chumba reforma laboral proposta pelo Governo

Ontem às 13:11

"Afastados da realidade": ataques da Ucrânia estão a esgotar a paciência até àqueles que sempre estiveram ao lado de Putin

Ontem às 21:00
opinião
Pedro Falardo

Cristiano Ronaldo deve vir a público defender os colegas dos ataques dos seus fãs

Ontem às 17:14

Presidente da Polónia retira a Zelensky a maior honra atribuída pelo país e avisa: "Há limites que não podem ser ultrapassados"

Ontem às 20:11