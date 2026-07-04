Mundial 2026: Paraguai 0-0 França

Siga aqui o jogo entre Paraguai e França, a contar para os «oitavos» do Mundial 2026. O encontro tem início marcado para as 22h e decorre no recinto de Filadélfia
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Para chegar a esta fase da competição, o Paraguai terminou no terceiro lugar do Grupo D, com os mesmos quatro pontos da Austrália. Nos «16 avos» deixou pelo caminho a Alemanha, após o desempate por grandes penalidades. Já a França só conhece o sabor da vitória neste Mundial 2026, tendo vencido Senegal, Iraque e Noruega na fase de grupos. No jogo dos «16 avos», os comandados de Didier Deschamps venceram a Suécia por 3-0.
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
GOLOS
Ainda sem golos.
PARAGUAI
TITULARES
Gill, Cáceres, Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete, Alonso, Diego Gómez, Cubas, Galarza, Almirón e Enciso.
SUPLENTES
Fernández, Gastón Oliveira, Balbuena, Canale, Maidana, Sosa, Mauricio, Bobadilla, Ojeda, Caballero, Sanabria, Gamarra, Alex Arce, Gabriel Avalos e Pitta.
FRANÇA
TITULARES
Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Lucas Digne, Manu Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola e Mbappé.
SUPLENTES
Samba, Risser, Gusto, Konaté, T. Hernández, L. Hernández, Lacroix, Tchouaméni, Kanté, Zaire-Emery, Cherki, Akliouche, Thuram, Doué e Mateta.