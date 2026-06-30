Caderneta do Mundial, dia 20: a parede que só o Brasil consegue demolir

Há 34 min

Jogos que foram parecidos durante grande parte do tempo acabaram de formas completamente diferentes. Sortes diferentes para dois candidatos crónicos

História do dia

Ver um Alemanha-França logo nos oitavos de final do Mundial era giro? Então não era, mas esta competição faz-se também das surpresas, dos jogos que nos enchem de emoção e que nos apanham a todos a meio caminho.

Foi o que aconteceu quando já começava a madrugada desta terça-feira em Portugal. A pouco convincente Alemanha confirmou que não era convincente de todo, perdendo nos penáltis para o Paraguai (veja aqui a crónica), o que marca nova desilusão na competição depois das eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022.

É verdade que desta vez até passou a fase de grupos - mal seria, já que passam quase todos e ainda jogou com Curaçau -, mas não foi além dos 16 avos de final na primeira edição que os tem. Na prática, a Alemanha não chega aos oitavos de final do Mundial desde 2014, ano em que ganhou com todo o mérito.

E se a notícia é mais notícia pela derrota da Alemanha, não há como não elevar o Paraguai. Certamente uma das piores equipas entre as 32 que passaram a fase de grupos, esta seleção sul-americana reconheceu isso desde o início, fazendo da capacidade defensiva a sua força, para sair raras vezes em ataque. Aconteceu com sucesso à beira do intervalo, com Julio Enciso a marcar um grande golo, mas o destaque é outro.

Orlando Gill, senhoras e senhores, defendeu dois penáltis, os dois contra os especialistas Kai Havertz e Nick Woltemade. E mesmo que a sua equipa lhe tenha dado trabalho extra ao não conseguir converter os dois últimos penáltis, o gigante de 1,99 metros reapareceu para ensombrar Jonathan Tah, que atirou por cima perante a parede. Dois penáltis defendidos e exibição para a história.

Sofrer até ao fim, mas nem tanto

O Brasil acabou a fase de grupos em crescendo, mas as desconfianças e o adversário aconselhavam cautela. A Canarinha teve-a, mas um erro na saída de bola deitou tudo ao chão no jogo dos 16 avos de final (veja a supercrónica aqui e as notas aqui).

O Japão colocou-se em vantagem numa das poucas vezes em que conseguiu sair rápido para o ataque, aproveitando um belo remate ainda de fora da área.

Nas bancadas percebeu-se um ar de apreensão que não dava para esconder: será que o aparente candidato a hexa nem passa daqui?

Num jogo que até certo ponto foi parecido com o da Alemanha em termos de andamento, o Brasil conseguiu empatar cedo na segunda parte, partindo depois para uma exibição mais sólida. O Japão encolheu-se e não conseguiu dar mais, acabando por morrer na praia com uma bela jogada a ser finalizada por Gabriel Martinelli.

No fim do dia o Brasil também teve pela frente uma parede, mas conseguiu encontrar outros argumentos para a demolir.

Devemos ainda deixar a menção totalmente obrigatória ao jogo entre Países Baixos e Marrocos, um dos melhores até agora. Veja a crónica aqui.

Golo do dia

Vale pela jogada e pelo momento. Muito bem Rayan e Bruno Guimarães a descobrir um passe que poucos viram, mesmo os que estavam em casa. Gabriel Martinelli não os deixou ficar mal.

Frase do dia

"Obviamente, analisamos cada jogador e cada detalhe dos batedores de grandes penalidades. Graças a Deus, consegui defender dois penáltis. É um privilégio; eliminámos um campeão. Dedico isto a todos os paraguaios", afirmou Orlando Gill após o apuramento.

Jogador do dia

Dá para ser outro? Orlando Gill, o desconhecido guarda-redes do Paraguai que até aqui só tinha defendido um penálti na carreira - curiosamente foi há pouco mais de um mês - tornou-se herói nacional com duas grandes penalidades defendidas frente à Alemanha.

Formado no San Lorenzo do Paraguai, é no mais conhecido San Lorenzo da Argentina que faz carreira por estes dias. Tem um valor de mercado que não é assim tão baixo - seis milhões de euros, segundo o Transfermarkt - e é impossível que não seja um nome a andar nas bocas do mundo.

Camisola do dia

Que coisa linda esta camisola secundária da Noruega. Mais simples era difícil, mas às vezes parece ser difícil acertar em tamanha simplicidade. Como diz a Nike, uma camisola inspirada nos guerreiros vikings que foi construída para "intimidar e canalisar o espírito temerário da Noruega".

O simples às vezes funciona mesmo muito bem (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Tiken Jah Fakoly - Plus jamais ça | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

A cena reggae tem uma importância brutal para a Costa do Marfim e Tiken Jah Fakoly é um dos artistas que mais ajuda a que isso seja verdade.

Röyksopp - Poor Leno | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Este duo vindo de Tromsø, na Noruega, é uma das sensações da música escandinava há vários anos.

M83 - Amnesia | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Os M83 têm tido uma evolução brutal em França e no mundo. Uma espécie de orquestra moderna com sons próprios que ganharam vida no álbum "Fantasy", onde está esta música.

The Knife - Heartbeats | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Música completamente inovadora na Suécia, com o pop a misturar-se com um tom eletrónico desconcertante.

Caifanes - La Negra Tomasa (Versión Tropical) | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Está a ver The Cure ou The Smiths. É tipo isso, mas tem de lhe pôr um toque do México. Uma das grandes bandas de rock daquele país está aqui.

Papá Changó - Negrita | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Dizem que é reggae, mas há muito de sul-americano nesta banda do Equador.