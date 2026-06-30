MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Caderneta do Mundial, dia 20: a parede que só o Brasil consegue demolir

António Guimarães
Há 34 min
Um adepto da Alemanha reage no final do jogo da ronda de 32 do Campeonato do Mundo de futebol entre a Alemanha e o Paraguai, em Foxborough, Massachusetts, perto de Boston, na segunda-feira, 29 de junho de 2026. (AP Photo/Charles Krupa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Jogos que foram parecidos durante grande parte do tempo acabaram de formas completamente diferentes. Sortes diferentes para dois candidatos crónicos

História do dia

Ver um Alemanha-França logo nos oitavos de final do Mundial era giro? Então não era, mas esta competição faz-se também das surpresas, dos jogos que nos enchem de emoção e que nos apanham a todos a meio caminho.

Foi o que aconteceu quando já começava a madrugada desta terça-feira em Portugal. A pouco convincente Alemanha confirmou que não era convincente de todo, perdendo nos penáltis para o Paraguai (veja aqui a crónica), o que marca nova desilusão na competição depois das eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022.

É verdade que desta vez até passou a fase de grupos - mal seria, já que passam quase todos e ainda jogou com Curaçau -, mas não foi além dos 16 avos de final na primeira edição que os tem. Na prática, a Alemanha não chega aos oitavos de final do Mundial desde 2014, ano em que ganhou com todo o mérito.

E se a notícia é mais notícia pela derrota da Alemanha, não há como não elevar o Paraguai. Certamente uma das piores equipas entre as 32 que passaram a fase de grupos, esta seleção sul-americana reconheceu isso desde o início, fazendo da capacidade defensiva a sua força, para sair raras vezes em ataque. Aconteceu com sucesso à beira do intervalo, com Julio Enciso a marcar um grande golo, mas o destaque é outro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Orlando Gill, senhoras e senhores, defendeu dois penáltis, os dois contra os especialistas Kai Havertz e Nick Woltemade. E mesmo que a sua equipa lhe tenha dado trabalho extra ao não conseguir converter os dois últimos penáltis, o gigante de 1,99 metros reapareceu para ensombrar Jonathan Tah, que atirou por cima perante a parede. Dois penáltis defendidos e exibição para a história.

Sofrer até ao fim, mas nem tanto

O Brasil acabou a fase de grupos em crescendo, mas as desconfianças e o adversário aconselhavam cautela. A Canarinha teve-a, mas um erro na saída de bola deitou tudo ao chão no jogo dos 16 avos de final (veja a supercrónica aqui e as notas aqui).

O Japão colocou-se em vantagem numa das poucas vezes em que conseguiu sair rápido para o ataque, aproveitando um belo remate ainda de fora da área.

Nas bancadas percebeu-se um ar de apreensão que não dava para esconder: será que o aparente candidato a hexa nem passa daqui?

Num jogo que até certo ponto foi parecido com o da Alemanha em termos de andamento, o Brasil conseguiu empatar cedo na segunda parte, partindo depois para uma exibição mais sólida. O Japão encolheu-se e não conseguiu dar mais, acabando por morrer na praia com uma bela jogada a ser finalizada por Gabriel Martinelli.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No fim do dia o Brasil também teve pela frente uma parede, mas conseguiu encontrar outros argumentos para a demolir.

Devemos ainda deixar a menção totalmente obrigatória ao jogo entre Países Baixos e Marrocos, um dos melhores até agora. Veja a crónica aqui.

Golo do dia

Vale pela jogada e pelo momento. Muito bem Rayan e Bruno Guimarães a descobrir um passe que poucos viram, mesmo os que estavam em casa. Gabriel Martinelli não os deixou ficar mal.

Frase do dia

"Obviamente, analisamos cada jogador e cada detalhe dos batedores de grandes penalidades. Graças a Deus, consegui defender dois penáltis. É um privilégio; eliminámos um campeão. Dedico isto a todos os paraguaios", afirmou Orlando Gill após o apuramento.

Jogador do dia

Dá para ser outro? Orlando Gill, o desconhecido guarda-redes do Paraguai que até aqui só tinha defendido um penálti na carreira - curiosamente foi há pouco mais de um mês - tornou-se herói nacional com duas grandes penalidades defendidas frente à Alemanha.

Formado no San Lorenzo do Paraguai, é no mais conhecido San Lorenzo da Argentina que faz carreira por estes dias. Tem um valor de mercado que não é assim tão baixo - seis milhões de euros, segundo o Transfermarkt - e é impossível que não seja um nome a andar nas bocas do mundo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Camisola do dia

Que coisa linda esta camisola secundária da Noruega. Mais simples era difícil, mas às vezes parece ser difícil acertar em tamanha simplicidade. Como diz a Nike, uma camisola inspirada nos guerreiros vikings que foi construída para "intimidar e canalisar o espírito temerário da Noruega".

O simples às vezes funciona mesmo muito bem (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Tiken Jah Fakoly - Plus jamais ça | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

A cena reggae tem uma importância brutal para a Costa do Marfim e Tiken Jah Fakoly é um dos artistas que mais ajuda a que isso seja verdade.

Röyksopp - Poor Leno | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Este duo vindo de Tromsø, na Noruega, é uma das sensações da música escandinava há vários anos. 

M83 - Amnesia | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Os M83 têm tido uma evolução brutal em França e no mundo. Uma espécie de orquestra moderna com sons próprios que ganharam vida no álbum "Fantasy", onde está esta música.

The Knife - Heartbeats  | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Música completamente inovadora na Suécia, com o pop a misturar-se com um tom eletrónico desconcertante.

Caifanes - La Negra Tomasa (Versión Tropical)  | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Está a ver The Cure ou The Smiths. É tipo isso, mas tem de lhe pôr um toque do México. Uma das grandes bandas de rock daquele país está aqui.

Papá Changó - Negrita  | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

Dizem que é reggae, mas há muito de sul-americano nesta banda do Equador.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mundial 2026 Paraguai Orlando Gill

Relacionados

Escândalo Mundial: Alemanha sem capacete choca com estrondo contra muro de dois metros

O antagonismo Brasil-Japão: talento contra organização, vontade contra medo e apenas um sorriso

Redenções e um treinador com 8 (as notas dos jogadores do Brasil)

Orlando Gill: o herói que "vendeu tudo" para ajudar o filho é figura do Mundial

Teremos sempre um truque de Ruben Amorim quando nada mais serve para dar justiça ao futebol
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundial 2026

«É feriado, c******»: presidente do Paraguai eufórico após vitória sobre a Alemanha

Há 3 min
03:49
opinião
Bruno Andrade

"A Alemanha enfrentou dos piores Paraguais dos últimos anos", mas essa é "a graça do futebol"

Há 23 min

Caderneta do Mundial, dia 20: a parede que só o Brasil consegue demolir

Há 34 min

A história do António é cada vez mais a dos jovens portugueses: «Venham, vai valer a pena»

Há 34 min
Mais Mundial 2026

Mais Lidas

Marrocos tem a solução para a seca: o oceano. Será que o resto do mundo vai seguir o exemplo?

28 jun, 16:00

Movimento católico que celebra missas em latim e quer mulheres com véu na cabeça pode ser teste a Leão XIV

28 jun, 11:35

Mundial 2026: Brasil 2-1 Japão (resultado final)

Ontem às 16:42

Estado condenado a pagar 15 mil euros a José Sócrates

Ontem às 20:17
opinião
Rui Santos

"Há no ar um cheiro quase irrespirável a boicote". Rui Santos escreve a Martínez "sem medo das palavras"

Ontem às 19:18

Como uma saída à noite acabou com uma jovem de 17 anos morta dentro de uma mala num destino turístico da Tailândia

Ontem às 17:30

Autocarro da Rede Expressos em chamas na A8 junto a Montachique

28 jun, 17:06

Pais estão a seguir os filhos adultos por telemóvel. "Este tipo de rastreamento pode torná-los menos seguros e até facilitar relações abusivas"

28 jun, 19:00

Diogo Costa 9 - Martínez 1. Separar João Neves de Vitinha deveria ser crime (as notas dos jogadores de Portugal)

28 jun, 03:59

Unidade Especial de Polícia faz entrada tática em apartamento no Porto e resgata mulher

Ontem às 14:29

Professora que já morreu convocada para classificar exames. Missão Escola Pública apela aos professores para pedirem Escusa de Responsabilidade após "caos" nas correções

Ontem às 12:03

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

28 jun, 02:32