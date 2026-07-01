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Haaland também é Braut neste Mundial. E tudo por um grande amor

Marta Coropos Carvalho
Há 1h e 10min
Haaland (LUSA/EPA)
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Depois de ser decisivo na vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim, Erling Haaland voltou a dar que falar. Desta vez, pelo nome na camisola da seleção

Os adeptos mais atentos terão reparado num pormenor diferente na camisola de Erling Haaland frente à Costa do Marfim: em vez do habitual "Haaland", o avançado da Noruega tinha "Braut Haaland" nas costas, uma alteração que rapidamente despertou curiosidade entre os fãs de futebol.

A mudança, aliás, aconteceu na estreia da seleção norueguesa na competição e voltou a chamar a atenção no encontro dos oitavos de final.

Who else noticed Haaland no longer bear Erling Haaland but Braut Haaland?

That's what is on his Norway world cup jersey.

— Arsenal Rep (@Arsenal_rep1) June 30, 2026

Apesar de ser conhecido internacionalmente apenas como Erling Haaland, o nome completo do jogador é Erling Braut Haaland. "Haaland" é o apelido da parte do pai, Alf-Inge Haaland, antigo futebolista profissional, enquanto "Braut" é o apelido da mãe, Gry Marita Braut, antiga atleta de heptatlo.

Ao optar por utilizar os dois apelidos na camisola da seleção, o número nove do Manchester City presta homenagem à mãe e às suas raízes familiares maternas.

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Gry Marita Braut destacou-se no atletismo na Noruega, tendo conquistado vários títulos nacionais na disciplina de heptatlo. O próprio Haaland já revelou, em diferentes ocasiões, que cresceu rodeado de desporto e que, antes de se dedicar exclusivamente ao futebol, também praticou atletismo, uma experiência que considera importante para desenvolver características que hoje fazem parte da sua identidade enquanto jogador, como a velocidade, a potência física e a capacidade de explosão.

Embora nos clubes continue a utilizar apenas "Haaland", não é a primeira vez que o internacional norueguês recorre ao nome "Braut Haaland" quando representa a seleção. Ao contrário do que alguns adeptos chegaram a pensar, "Braut" não é um apelido criado para efeitos desportivos. Trata-se de um apelido tradicional norueguês, associado a famílias e propriedades rurais do país.

Dentro das quatro linhas, Haaland continua a justificar o estatuto de principal figura da Noruega neste Mundial. O avançado tem sido um dos destaques da competição, somando vários golos e liderando a seleção nórdica naquela que é a sua primeira participação numa fase final do Campeonato do Mundo desde 1998.

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Temas: Mundial 2026 Noruega Erling Haaland Braut Haaland
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