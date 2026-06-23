MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Aviso à navegação: este barco da Noruega vai longe e tem um capitão endiabrado

António Guimarães
Há 49 min
Erling Haaland contra o Senegal (Steve Luciano/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

CRÓNICA NORUEGA 3-2 SENEGAL || Era o tudo ou nada para o Senegal e uma oportunidade para mostrar força para a Noruega. No fim do dia não ficaram quaisquer dúvidas

Não é à toa que a Noruega é uma das seleções que mais faz salivar os adeptos. Várias gerações não se lembram de ver estes nórdicos por estas andanças, mas esta equipa está a fazer sonhar.

Depois de ter goleado o Iraque por 4-1 num jogo em que até nem foi assim tão brilhante, a Noruega deu um passo em frente para aplicar um carrossel total ao Senegal.

Incisiva a atacar, a equipa escandinava controlou quase sempre o jogo quando teve de defender, em grande parte também pelo desacerto dos homens mais adiantados da seleção africana.

Desacerto esse que também foi fatal do outro lado do campo, os experientes Edouard Mendy ou Kalidou Koulibaly não estiveram à altura de tudo o que se lhe exigia.

Isso ficou patente ao minuto 43, quando um erro tremendo do central deixou Marcus Pedersen na cara do golo. O lateral que tinha entrado ao minuto 13 para o lugar do lesionado Julian Ryerson não desperdiçou e atirou a contar, concretizando uma vantagem que já se justificava na altura.

Numa partida que teve Fredrik Aursnes a titular e Andreas Schjelderup a titular, a figura acabou por ser outra. Se está a pensar que é ele, sim, é ele.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Erling Haaland voltou a mostrar que não pode ter um centímetro que seja e marcou dois belos golos à matador, aumentando a conta pessoal neste Mundial para quatro tentos. Não é o capitão da braçadeira, mas é o capitão que indica o caminho.

O avançado da Noruega a confirmar que as estrelas das várias seleções começam a destacar-se, com Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Harry Kane, por exemplo, a entrarem nesse mesmo registo. Esperemos que seja bom sinal e que jogadores como Cristiano Ronaldo ou Bruno Fernandes possam também assumir esse papel.

Visivelmente afetado por uma quase impotência, o Senegal ainda reagiu no meio dos dois golos de Erling Haaland através de Ismaïla Sarr, mas a Noruega acabou por nunca se assustar, nem mesmo no fim com um sobressalto.

Vitória mais o que justa e grande prova dada ao segundo jogo do Mundial. Segue-se a última jornada contra a França, numa partida que vai ser transmitida pela TVI. Para já é a França que está em vantagem e pode empatar, já que um tento tardio do Senegal, novamente por Ismaïla Sarr desequilibrou a balança do saldo de golos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Grande expectativa para ver mais desta Noruega, que está a confirmar que esta geração absolutamente brilhante pode ir longe, sobretudo com a ajuda do já célebre festejo do remo que temos visto pelas várias cidades com noruegueses, eles que têm protagonizado tantos momentos de boa disposição. É um barco que vai longe.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mundial 2026 Noruega Senegal Noruega Haaland
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundial 2026

Mundial 2026: todos os jogos, datas, horas e resultados

Há 48 min

Mundial 2026: lista de todos os marcadores na fase final

Há 49 min

Aviso à navegação: este barco da Noruega vai longe e tem um capitão endiabrado

Há 49 min
01:24

«Se esperamos entrar em campo e ganhar automaticamente, estamos no torneio errado»»

Há 1h e 24min
Mais Mundial 2026

Mais Lidas

Estavam a fugir do calor: pelo menos 13 pessoas morrem afogadas no meio do inferno em França

Ontem às 16:51

Fornecia componentes essenciais para os mísseis Pantsir, Iskander-K e Kh-101: fábrica russa em chamas após ataque estratégico ucraniano

Ontem às 13:17

Há uma nova burla por telefone a fazer vítimas. PGR deixa alerta

Ontem às 15:48

Mundial 2026: Argentina 2-0 Áustria (resultado final)

Ontem às 16:40

Duas histórias pequenas quase davam uma história maior para Cabo Verde - apareceu um "português" a impedir isso

Ontem às 01:10

Larva devoradora de carne chega aos Estados Unidos — impulsionada pelo crime organizado

21 jun, 12:00

Vozinha salvo pelo apito e má exibição de ex-Benfica (as notas dos jogadores de Cabo Verde)

Ontem às 01:11

Novo monocarril do Egito não tem condutor e já está a percorrer o deserto

21 jun, 17:00

A sua caminhada diária importa de mais formas do que pensa

21 jun, 15:00

"Em Portugal temos um problema muito grave": Europa atravessa onda de calor e nós somos dos mais vulneráveis

Ontem às 21:35

De que forma é que os genes nos ajudam a prevenir doenças? "Nascermos com 20 dedos não nos garante saúde"

21 jun, 08:30

As escutas e os avisos a Sócrates, os erros fatais que identificaram alvos e a guerra dos investigadores na operação Marquês

Ontem às 07:00