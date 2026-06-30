Atenção, Brasil: um robô destruiu os sonhos do menino de Ruben Amorim

Há 1h e 3min

CRÓNICA COSTA DO MARFIM 1-2 NORUEGA || Mais um grande jogo de futebol nestes oitavos de final, mas só uma equipa pode passar. É pena, mereciam as duas

O mundo anda trocado e é a Europa que está a sofrer com um calor infernal, mas o calor que se sente por estes dias em Dallas ainda favorece mais a Costa do Marfim do que a Noruega.

É verdade que o estádio é climatizado, mas não deixa de fazer diferença. Ou por outra, faria diferença se estes vikings que tanto gostam de remar não atuassem como autênticas máquinas de futebol, tendo na frente a maior delas todas, a máquina do golo.

Erling Haaland, claro, é a máquina de que falamos. Quando a equipa mais precisava e o jogo se encaminhava para um prolongamento que a Costa do Marfim fez por merecer, o atacante do Manchester City lá apareceu para molhar o bico outra vez.

É o quinto golo neste Mundial, confirmando o autêntico abono de família que esta máquina, este robô, pode ser para a equipa que o tiver.

Num jogo totalmente dividido e que a Noruega nunca controlou, a Costa do Marfim mostrou aos mais desatentos que o desnível não era assim tão grande. A seleção africana é bem orientada e tem alguns dos jogadores mais entusiasmantes deste Mundial, com Yan Diomandé à cabeça de todos os outros.

Para perceber o nível da Costa do Marfim basta ver que Amad Diallo é suplente. Sim, o rapaz que Ruben Amorim transformou em craque no Manchester United - um dos poucos feitos de relevo do treinador português em Old Trafford - não é titular desta seleção, mas entra sempre que é preciso.

Desta vez foi preciso, ele entrou e fez mossa. Que golaço do extremo, que serpenteou perante uma impotente defesa da Noruega, que ia caindo como se um pino atrás do outro fosse atingido por uma bola.

Subvertemos aqui um pouco a cronologia apenas para destacar a Costa do Marfim, que merece esse mesmo destaque pelo que fez esta terça-feira, mas também por tudo o que fez neste Mundial, nomeadamente no jogo com a Alemanha, que perdeu, é certo, mas no qual foi melhor em grande parte do tempo.

Retomando a lógica da cronologia, há outro golo para contar. É de Antonio Nusa, ele que até já foi destaque da Caderneta do Mundial da CNN Portugal, e que nos brindou com um dos grandes golos da competição até agora.

Golo típico de extremo, mas de extremo com classe superior. A bola como que passeou até à baliza num arco lindo de se ver, entrando em câmara lenta, até porque não precisava de força, de tão espetacular que foi a colocação.

Esse golo à beira do intervalo não alterou muito as coisas. A partida continuou dividida, mas com um ascendente maior da Costa do Marfim, que tinha de ir procurar o golo. Encontrou-o, já vimos, por Amad Diallo.

E o jogo não mudou até ao fim. Foi quase sempre igual, na verdade, com nenhuma das equipas a conseguir impor-se à outra, com nenhuma das equipas a arriscar mais do que a outra, com nenhuma das equipas a conseguir ter estabilidade suficiente para controlar a outra.

Isso explica o golo a caminho do fim do tal robô, de Erling Haaland, que é um autêntico monstro de golos e mostrou-o novamente.

Aquela falta de estabilidade continuou para lá desse minuto 86 e a Noruega acabou a sofrer perante uma Costa do Marfim crente. Amad Diallo voltou a liderar a reação e só uma gigante defesa Ørjan Nyland impediu o empate num grande livre.

A Noruega resistiu e apurou-se para os oitavos de final do Mundial, mas não merecia passar mais do que a Costa do Marfim. Na verdade, nenhuma das equipas merecia ficar por aqui, e certamente que há outras seleções que vão chegar aos oitavos de final para apresentar menos futebol e nos divertirem menos. É o que é.

Que se cuide o Brasil, portanto, que vai ter de ultrapassar esta Noruega para continuar a sonhar com o hexacampeonato.