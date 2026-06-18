Duas "estátuas" e um "fantasma": a dupla "Bernaldo manda na Seleção" e Miguel Sousa Tavares não aceita isso

Há 1h e 10min

"Messi é um jogador de equipa, Ronaldo só vê a baliza e as câmaras de televisão"

Portugal teve "cagaço de jogar futebol, como se diz lá em cima no Norte, na minha terra"

Portugal entrou com "cagaço" de jogar futebol e isso valeu uma estreia desastrada contra a República Democrática do Congo

Miguel Sousa Tavares não ficou desiludido com o empate de Portugal contra a República Democrática do Congo. Talvez ao contrário da maioria dos portugueses, o comentador da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) “já esperava” uma má entrada da Seleção no Mundial.

Não se trata de pessimismo, até porque o resultado e a exibição trazem, na ótica de Miguel Sousa Tavares, algo de positivo. “Acho que isto até teve algumas vantagens. Primeiro, parou a onda que eu chamo patrioteirismo da Seleção, que é cantar o hino com a mão aqui [no coração], hastear a bandeira em casa. Acalmou as hostes”, começou por explicar.

Mas o empate para muitos inesperados pode até fazer mais por todos nós, já que funciona como uma espécie de descer à terra, nomeadamente quando todos falávamos, incluindo algumas pessoas presentes na comitiva da Seleção, da possibilidade de conquistar o título.

“Acalmou aquele discurso do ‘tragam a taça, somos candidatos, somos favoritos’. Agora percebeu-se que não basta proclamar-se candidato e favorito a coisa nenhuma, é preciso mostrá-lo”, aponta, falando de uma Seleção “acagaçada”, já que não conseguiu colocar em campo aquilo que tem de melhor, que é o talento dos seus jogadores.

“Tiveram cagaço de jogar futebol, como se diz lá em cima no Norte, na minha terra”, atirou o comentador, criticando a atitude dos jogadores e do selecionador, sendo que até Roberto Martínez afirmou precisamente o contrário, elogiando a atitude colocada em campo.

Miguel Sousa Tavares entende que não há desculpas para o que aconteceu, ainda para mais num Mundial que até tem mais paragens, atendendo à introdução das pausas de hidratação. A meio da primeira parte já se percebia “que os jogadores estava a dormir, ao fim de 45 minutos ainda mais, ao fim de 66 minutos ainda mais”.

Mas não é só no banco que está o problema. Parte dele também se explica, na ótica do comentador, pela dupla que apelida de “Bernaldo”, e que é naturalmente composta por Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo, que foram duas das piores notas da CNN Portugal.

“Custa-me a aceitar a dupla ‘Bernaldo’, que não consigo perceber como é que têm lugar cativo na Seleção. Mais do que isso, acho que eles mandam na Seleção”, lamentou, referindo mesmo não percebe porque é que José Mourinho quis o ex-Manchester City no Real Madrid.

Aproveitando um título do The Independent, Miguel Sousa Tavares decidiu completar a ironia. Além da “estátua” que, de acordo com o jornal inglês, foi Cristiano Ronaldo, há a acrescentar outra “estátua”, Roberto Martínez, e um “fantasma”, Bernardo Silva.