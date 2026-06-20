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Lei Prestianni faz a primeira vítima no Mundial 2026. Miguel Almiron vê vermelho por tapar a boca para falar

Nuno Mandeiro
Há 1h e 13min
Miguel Almiron (AP)
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Apesar da expulsão aos 45+3', o Paraguai conseguiu vencer por 1-0 e eliminar a Turquia do Mundial 2026

O paraguaio Miguel Almiron foi o primeiro jogador da ser expulso com recurso à Lei Prestianni, criada depois do incidente com Vinicius Júnior na partida a contar para a Liga dos Campeões entre Benfica e Real Madrid.

Almiron tornou-se no primeiro jogador de futebol a ver um cartão vermelho por tapar a boca enquanto falava com um adversário.

O paraguaio de 32 anos tapou a boca com a mão enquanto falava com o turco Mert Muldur, que imediatamente denunciou o incidente ao árbitro da partida.

Após uma análise pelo árbitro assistente de vídeo (VAR), o árbitro Ivan Barton, de El Salvador, anunciou ao estádio que depois de ver as imagens decidiu que iria expulsar o antigo extremo do Newcastle United.

O incidente ocorreu no jogo da segunda jornada do Grupo D do Mundial 2026, que decorrer durante a madrugada deste sábado, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

Apesar da expulsão, o Paraguai conseguiu somar os primeiros pontos neste campeonato do mundo ao vencer a Turquia por 1-0, que com este resultado acabou por ser eliminada da competição.

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Um golo de Matías Galarza, logo aos dois minutos, selou o triunfo dos sul-americanos, que resistiram toda a segunda parte com 10, depois da expulsão de Miguel Almirón, aos 45+3.

Com este resultado, o Paraguai, terceiro, igualou os três pontos da Austrália, segunda, num agrupamento em que os Estados Unidos, líderes, com seis, já garantiram o apuramento para os 16 avos de final, e a Turquia, última, com zero, está fora da prova.

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Temas: Mundial 2026 Miguel Almiron Paraguai Turquia

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