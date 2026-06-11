Da “ola” a “Olé, Olé, Olé”: as magníficas tradições futebolísticas do México no Mundial

Há 33 min

No México, o futebol parece mais uma celebração do que uma competição

Cidade do México — Muitos países podem afirmar ser os mais apaixonados pelo futebol, mas só o México é reconhecido mundialmente por ter popularizado um dos rituais mais queridos do desporto: "A Onda" - ou "ola", no original

Cerca de 40 anos depois de o México ter tornado o gesto famoso no Mundial de 1986, as autoridades locais afirmam que o país acaba de estabelecer um novo recorde para "a maior onda do mundo", dias antes do início do Mundial de 2026. Após vários ensaios no sábado, milhares de pessoas balançaram em sincronia ao longo de um longo trecho do Paseo de la Reforma, na Cidade do México, durante vários minutos.

Adeptos de futebol comemoram a vitória do México sobre a Sérvia num jogo amigável antes do Mundial, em Toluca, México, a 4 de junho de 2026. Michael Rios/CNN

A CNN contactou o Guinness World Records para confirmação.

A onda é um dos vários rituais que se tornaram sinónimos da cultura futebolística do México e provavelmente constituirá uma parte importante da experiência para as dezenas de milhares de visitantes estrangeiros que se espera que assistam aos 13 jogos a disputar no México.

No México, dizem os adeptos, o futebol parece mais uma celebração do que uma competição.

"É como quando se dá uma festa em casa e se convida os amigos. Agora é a nossa vez de sermos os anfitriões", diz Christian, que assistiu a um jogo amigável entre o México e a Sérvia em Toluca na quinta-feira da semana passada.

Milhares de pessoas tentam bater o recorde mundial da maior "Onda Mexicana" do mundo antes do Mundial, na Cidade do México, a 6 de junho de 2026. Michael Rios/CNN

Uma semana antes do jogo de abertura do Mundial – México contra África do Sul na Cidade do México, a 11 de junho – o estádio de Toluca já estava cheio de entusiasmo. Tambores, trompas e música cumbia – um género dançável caracterizado por metais potentes e acordeões – tocavam sem parar, transformando efetivamente a arena numa gigantesca discoteca com gritos de "Olé, Olé, Olé". Naturalmente, ondas mexicanas percorreram as bancadas.

Embora os EUA e o Canadá também sejam anfitriões do torneio deste ano, aqui está um olhar mais atento a algumas das tradições que prometem fazer do México o centro das atenções.

A "onda mexicana"

A onda é um ritual atualmente realizado em eventos desportivos por todo o mundo e deve grande parte da sua fama ao México, mesmo que possa não ter sido inventada aqui.

A origem exata da onda é contestada, mas muitos acreditam que tenha começado nos EUA no final da década de 1970 ou início da década de 1980 e se tenha espalhado pela América do Norte. Alguns anos mais tarde, os adeptos no México ajudaram a popularizá-la à escala global quando a realizaram durante o Campeonato do Mundo de 1986. Foi nessa altura que milhões de espectadores internacionais a viram pela primeira vez e é por isso que muitos fora da América do Norte lhe chamam a "Onda Mexicana".

Desde então, o México abraçou tanto o ritual que alguns mexicanos o consideram um símbolo da sua cultura.

Fernando Vizcaíno, especialista em nacionalismo mexicano, afirma que, quando os mexicanos fazem a onda, eles personificam coletivamente o seu país.

"Não há bola ali, (os adeptos) não estão em campo, às vezes não há baliza e, estritamente falando, não há jogadores envolvidos. No entanto, esse movimento, essa onda, essa ondulação sucessiva representa o México", declara Vizcaíno, investigador da Universidade Nacional Autónoma do México (UNAM).

O departamento de turismo da Cidade do México afirma que a onda mudou a forma como o desporto é vivido e tornou-se "um símbolo universal de alegria, fraternidade e euforia".

Os adeptos da equipa mexicana Toluca comemoram após a vitória na final da Taça dos Campeões da CONCACAF 2026 contra o Tigres UANL, no Estádio Nemesio Diez, a 30 de maio. Hector Vivas/Getty Images

Música, cânticos e barulho

Essa sensação de alegria é também o resultado da atmosfera semelhante a um concerto nos estádios de futebol do México.

Cânticos, aplausos e canções são sinónimos de jogos de futebol em todo o mundo, mas os que se ouvem no México são estrondosos, viscerais e constantes.

"Acredite: com qualquer género musical, as pessoas começam imediatamente a festejar", afirma Gabriela, coordenadora de operações numa loja de peças automóveis que vendia merchandise no exterior do estádio principal de Toluca na quinta-feira.

"Quero dizer, especialmente com banda, corridos, grupera", acrescenta, citando outros géneros musicais mexicanos.

Muitas vezes misturados ao ritmo estão instrumentos de barulho como matracas – objetos de madeira em forma de bandeiras que produzem um som alto de estalo quando girados – e cornetas de plástico, que os adeptos usam para manter os jogos animados do início ao fim.

Embora estes instrumentos possam ser ouvidos em volume elevado nas ruas, foram proibidos no Mundial deste ano no México para evitar ruído excessivo. As autoridades mexicanas já tinham manifestado receios de que pudessem ser usados como armas por adeptos indisciplinados.

Um adepto do México torce pela sua seleção com uma matraca, durante uma partida semifinal da Série do Caribe de 2026 entre Porto Rico e o México no Estádio Charros, a 6 de fevereiro, em Zapopan, México. Norte Photo/Getty Images

Em termos de cânticos, “Chiquitibum” é uma das mais icónicas do país. Popularizado por um anúncio de cerveja durante o Mundial de 1986, o cântico é usado para animar as equipas com as suas sílabas repetitivas (embora sem sentido), bem como com o seu final animado.

Mas nem todos os cânticos são de celebração. A FIFA já impôs multas à Federação Mexicana de Futebol pelo uso de insultos e cânticos ofensivos, e a federação lançou campanhas publicitárias para tentar acabar com eles.

Um dos mais criticados utiliza uma palavra de quatro letras amplamente considerada homofóbica. "Tem, sem dúvida, uma conotação machista, que se refere, por um lado, à reiteração do enraizamento da masculinidade tradicional, algo muito característico da maior parte da cultura mexicana”, afirma Vizcaíno, da UNAM.

"Partidos en cantina"

Fora dos estádios, os bares e restaurantes desportivos do México acolhem festas animadas para ver os jogos, chamadas em espanhol "partidos en cantina".

Aqui, as pessoas torcem pelas suas equipas enquanto desfrutam das comidas e bebidas pelas quais o México é famoso, incluindo cervejas de fabrico local, tacos saborosos com lima e salsa, e botanas (petiscos) picantes que podem ser partilhados com amigos e família.

Os adeptos da equipa mexicana Cruz Azul comemoram a vitória na final do Torneio Clausura 2026 da Liga MX no Angel de la Independencia, a 24 de maio, na Cidade do México, México. Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images

Entre os estabelecimentos mais renomados está o Salon Corona, um restaurante e cervejaria no centro histórico da Cidade do México. Há décadas que recebe adeptos, celebridades e políticos durante jogos importantes – desde Copas do Mundo a campeonatos nacionais.

"Na final do campeonato mexicano entre o Pumas e o Cruz Azul, as pessoas entoavam cânticos, agitavam as suas bandeiras e faziam a onda também", detalha o gerente Miguel Laguna.

Os mexicanos dizem que essa atmosfera festiva está sempre presente quando o jogo está a decorrer, seja num bar, em casa ou num estádio.

"A verdade é que, em cada Mundial, há sempre algo que o México consegue mostrar, certo?", pergunta Gabriela.

"Acho que em todos os países as pessoas estão sempre a falar do México – sempre, sempre, sempre a falar do México: das pessoas, do ambiente, da música. Por isso, acho que, independentemente do jogo, as pessoas divertem-se, e acho que isso é o que importa."

Nota: na imagem animada do topo, pessoas levantam os braços durante a tentativa de estabelecer um recorde mundial do Guinness para a maior onda mexicana, na avenida Reforma, na Cidade do México, México, a 6 de junho de 2026. Daniel Cardenas/Anadolu/Getty Images