Afinal, é ou não perigoso assistir ao Mundial no México?

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Os visitantes ao México irão deparar-se com medidas de segurança mais rigorosas durante o Mundial. Mas os desafios são grandes

Cidade do México — Quando milhões de estrangeiros visitarem o México para a Copa do Mundo neste verão, encontrarão muito mais do que murais coloridos de futebol, estátuas imponentes de jogadores e animados festivais de torcedores.

Nos principais pontos turísticos do país, os visitantes irão deparar-se com medidas de segurança mais rigorosas e uma presença policial mais intensa, destinadas a proteger tanto os adeptos como a imagem pública do México.

Quase 100 000 agentes de segurança serão destacados pelo governo para as três cidades anfitriãs do país — Cidade do México, Guadalajara e Monterrey —, bem como para outros locais que acolhem centros de treino e bases das seleções.

Fonte: FIFA. Grafismo Alex Leeds Matthews, CNN

Isto faz parte de uma ambiciosa estratégia de segurança denominada Plano Kukulkan — cujo nome deriva de uma divindade serpentina da mitologia maia — que envolve dezenas de agências federais, estaduais e locais, bem como a cooperação dos coanfitriões do Mundial, o Canadá e os Estados Unidos.

Um oficial do exército guarda a entrada do Estádio Caliente em Tijuana, no estado da Baixa Califórnia, México, a 29 de maio de 2026, para onde o Irão transferiu o seu campo de treino antes do Campeonato do Mundo da FIFA de 2026. Guillermo Arias/AFP/Getty Images

Vista panorâmica do Estádio Caliente a 25 de maio de 2026, em Tijuana, México. A Federação Iraniana de Futebol anunciou que estabelecerá o seu campo de treino para o Mundial de 2026 em Tijuana, México, depois de a FIFA ter aprovado a mudança do Arizona para aliviar preocupações com vistos e segurança. Francisco Vega/Getty Images

As autoridades mexicanas insistem que o plano manterá o país seguro, apesar do seu historial de violência dos cartéis, criminalidade e impunidade.

Embora os especialistas reconheçam que o México está a intensificar os seus esforços de segurança neste verão, e que os adeptos estarão relativamente bem protegidos, também alertam que algumas partes do país continuam suscetíveis a ameaças que podem afetar turistas e residentes em diferentes graus.

Cidade do México

A capital, que irá acolher cinco jogos do Mundial, incluindo o jogo de abertura a 11 de junho, é considerada um dos locais mais seguros do país, mas não está isenta de riscos.

Embora não seja dominada por grandes cartéis como as outras duas cidades anfitriãs, os grupos criminosos continuam ativos na região e estão envolvidos numa série de atividades ilícitas, de acordo com Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador da Universidade Autônoma de Coahuila.

As forças de segurança guardam a praça principal da Cidade do México, El Zócalo, enquanto equipas de construção montam um palco para um festival de adeptos do Mundial, em 29 de maio de 2026. Michael Rios/CNN

"Existem redes muito vastas de pirataria, tráfico de seres humanos, prostituição, obviamente tráfico de droga e alguma extorsão, mas é também a zona do país com maior presença policial per capita e câmaras de segurança, o que lhe confere um perfil de criminalidade diferente", afirma Sánchez à CNN.

Tal como em qualquer outra cidade global, os turistas na capital mexicana podem deparar-se com crimes de rua, incluindo furtos, assaltos e burlas.

As forças de segurança vigiam a praça principal da Cidade do México, El Zócalo, enquanto equipas de construção montam um palco para um festival de adeptos do Mundial, em 29 de maio de 2026. Michael Rios/CNN

Professores da Coordenadora Nacional dos Trabalhadores da Educação são contidos pela polícia de intervenção durante uma marcha de protesto que tentava chegar ao Zócalo, onde está a ser montada uma Fan Fest para o Campeonato do Mundo da FIFA, na Cidade do México, em 25 de maio de 2026. Os professores apelam a uma greve geral e a protestos em torno dos estádios que acolhem jogos do Campeonato do Mundo. Yuri Cortez/AFP/Getty Images

Os transportes também serão um desafio de segurança na metrópole de quase 22 milhões de pessoas, de acordo com Teresa Martínez, professora e investigadora da Escola de Ciências Sociais e Governo do Tecnológico de Monterrey.

"Numa cidade como a Cidade do México, é preciso garantir que haja um sistema de transportes a funcionar durante toda a noite, o que envolve uma série de decisões que vão além da simples mobilização de pessoal de segurança. São necessárias outras medidas para garantir, por exemplo, que o sistema de transportes seja seguro, viável e acessível a todos os adeptos, sejam eles estrangeiros ou não", afirma Martínez.

Para mitigar os riscos de segurança, as autoridades estão alegadamente a mobilizar cerca de 56 000 agentes por toda a cidade, incluindo polícia de trânsito, unidades especiais, uma força policial turística e vigilância aérea.

Dezenas de agentes de segurança, alguns armados com escudos e espingardas automáticas, estão atualmente a guardar El Zócalo, a praça principal da cidade, onde se realizará um «Festival dos Adeptos» a partir de 11 de junho.

Guadalajara

Guadalajara, que irá acolher quatro jogos da fase de grupos do Mundial, é assolada por duas das maiores crises do país: a violência dos cartéis e os desaparecimentos.

A cidade é a capital de Jalisco, um estado dominado pelo Cartel de Jalisco de Nova Geração, um dos maiores e mais mortíferos do país. O seu domínio sobre o estado é tão forte que, quando as autoridades mexicanas capturaram o seu líder, Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, em fevereiro, o grupo retaliou desencadeando uma onda de violência, incendiando veículos e estabelecimentos comerciais enquanto entrava em confronto com as forças de segurança.

Trabalhadores montam cercas metálicas de quatro metros de altura para garantir a segurança antes do Campeonato do Mundo da FIFA de 2026, no exterior do Estádio de Guadalajara, em Zapopan, no estado de Jalisco, México, a 28 de maio de 2026. Ulises Ruiz/AFP/Getty Images

O estado também é conhecido por ter o maior número de pessoas desaparecidas em todo o país, com cerca de 16 000 casos registados, de acordo com o governo de Jalisco. Durante anos, grupos civis têm realizado buscas quase diárias por todo o estado e encontraram centenas de corpos de entes queridos assassinados, enterrados em valas clandestinas. No último ano, foram encontrados corpos não muito longe do principal estádio da cidade, onde serão disputados os jogos do Mundial.

"Parece-me que, das três (cidades sanfitriãs), Guadalajara merece uma atenção especial", afirma Martínez.

Estes crimes graves afetam geralmente os residentes, segundo os especialistas, mas isso não significa que os visitantes não enfrentem riscos.

"Serão principalmente coisas como pequenos furtos, fraudes, crimes oportunistas que podem ocorrer, mas nada relacionado com este controlo criminal", afirma Victoria Dittmar, investigadora sénior do think tank InSight Crime no México.

Monterrey

Monterrey, tal como Guadalajara, é uma cidade com uma presença significativa do crime organizado, previne Dittmar.

Dado que se situa no estado de Nuevo León, que faz fronteira com os Estados Unidos, Monterrey é considerada um importante corredor de tráfico de droga, segundo Sánchez.

A cidade é também conhecida pelos roubos de combustível, um grande problema no país, bem como pela violência entre cartéis rivais e pela lavagem de dinheiro.

Nas áreas urbanas, os grupos criminosos também realizam operações de tráfico de droga e extorsão contra os residentes, afirma Sánchez.

Tal como em Guadalajara, não se espera que os crimes de alto nível em Monterrey tenham grande impacto nos estrangeiros, que ainda assim podem ser alvo de crimes de rua e burlas.

Riscos em todo o país

A questão da fraude e da pirataria, particularmente relacionada com a venda de bilhetes falsificados, é um problema que, alertam especialistas e autoridades, pode ocorrer em qualquer parte do país.

"Por exemplo, se estivermos a falar de fraude em viagens, bilhetes falsos, excursões fraudulentas, obviamente que o alvo dessa fraude são os turistas, especialmente os nacionais e internacionais", explica Martínez.

As autoridades têm vindo a tentar mitigar esse risco com campanhas de sensibilização, aconselhando os adeptos a adquirirem bens e serviços de fontes de confiança.

O tráfico de seres humanos é também uma grande preocupação a nível nacional.

As autoridades, as ONG e os investigadores receiam que o afluxo de visitantes conduza a uma maior procura de turismo sexual e que, para a satisfazer, os grupos criminosos forcem pessoas mais vulneráveis à prostituição, incluindo crianças, comunidades carenciadas e migrantes.

"Não neguemos que algumas das pessoas que vêm às cidades anfitriãs para ver futebol também vão lá para consumir — e é repugnante, mas é verdade — vão consumir corpos que consideram descartáveis", afirma Martínez.

A violência ligada ao crime organizado será, sem dúvida, uma preocupação para os adeptos que estejam a pensar viajar para o México. Mas Dittmar afirma que os grupos criminosos provavelmente tentarão reduzir a instabilidade, porque também eles lucram com o turismo.

Em cidades turísticas que os adeptos também deverão visitar, como Cancún e Puerto Vallarta, os criminosos têm extorquido restaurantes, discotecas e hotéis, ficando com uma parte das receitas que estes geram com os turistas.

"Portanto, a estabilidade é do interesse dos grupos do crime organizado… porque estes negócios locais se tornaram altamente lucrativos, especialmente para os grupos locais do crime organizado", diz Dittmar.

A segurança dos residentes está a ser negligenciada?

As maiores cidades do México serão, em grande parte, seguras para os estrangeiros durante o Mundial, segundo os especialistas. Mas assim que o torneio terminar e os turistas regressarem a casa, os problemas do México persistirão e os residentes terão de os enfrentar sem o benefício adicional de uma estratégia de segurança do Mundial.

Isto reavivou uma crítica comum que os mexicanos têm feito ao seu governo: que, com demasiada frequência, este dá prioridade à segurança dos estrangeiros em detrimento da sua própria população.

“Essa é uma queixa que muitos têm vindo a expressar abertamente, especialmente no que diz respeito à crise das pessoas desaparecidas”, afirma Dittmar.

Semanas antes do início do Mundial, grupos de busca realizaram um protesto na Cidade do México, onde criticaram as autoridades por investirem recursos num torneio que atende aos estrangeiros, e não recursos suficientes para encontrar pessoas desaparecidas no país.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, já rejeitou anteriormente as acusações de inação.

Sánchez salienta que se espera que mais organizações manifestem as suas preocupações ao longo do torneio.

"Penso que também vão usar o Mundial como forma de trazer algumas destas questões à luz do dia. Não podemos excluir a possibilidade de protestos fora dos estádios, nas entradas do metro ou nas zonas de adeptos. As organizações e os grupos vão, de facto, usar o Mundial para destacar problemas que têm sido ignorados ou que não foram suficientemente abordados", conclui.