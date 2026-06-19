Um jogador que nem queria assim tanto ganhar confirmou o apuramento da primeira seleção no Mundial

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CRÓNICA MÉXICO 1-0 COREIA DO SUL || A equipa da casa foi para o intervalo debaixo de um coro de assobios, mas o maior frango deste Mundial até agora tratou de resolver tudo

A equipa da casa contra a primeira boa seleção deste Mundial. Era isso que estava em jogo no México-Coreia do Sul, partida altamente tática que conheceu a decisão num erro altamente evitável.

Com um estádio cheio em Guadalajara, o México alcançou a vitória da forma mais irónica possível. E nem falamos do frango do guarda-redes da Coreia do Sul, mas antes do jogador que o aproveitou, e que a meio da semana se colocou numa situação evitável com uma afirmação polémica.

“Não, não é como se não quiséssemos saber, mas não estamos a 100% como se fosse ‘temos de ganhar, temos de ganhar”, afirmou Luis Romo, ele que talvez nem esperasse a titularidade há uns dias, mas que teve de entrar para substituir Álvaro Fidalgo, numa opção do treinador Javier Aguirre, que não parece ter ficado com as palavras ditas a meio da semana.

“Temos de viver o jogo, temos de nos preparar bem, precisamos de melhorar o nosso desempenho. Claro que queremos a vitória, mas não podemos obrigar-nos ou colocar pressão em cima de nós”, acrescentou o jogador do Chivas, que se estreou oficialmente em campeonatos do mundo, depois de não ter cumprido qualquer minuto no Catar, apesar de ter sido convocado.

Num jogo demasiado atado, foi a perspicácia do pouco entusiasmado Luis Romo a fazer a diferença, num golo marcado ao minuto 50 que acabou por confirmar a vitória e o apuramento do México para os 16 avos de final, a primeira equipa a chegar matematicamente lá. Que desastre a intervenção de Kim Seung-gyu.

Aliás, esta vitória não só dá o apuramento, como dá o primeiro lugar, já que Chéquia e África do Sul empataram e só têm um ponto, enquanto o México fica automaticamente à frente da Coreia do Sul por causa do confronto direto.

Voltando ao jogo, o golo de Luis Romo surgiu como um autêntico alívio para todo o estádio, que até acabou a primeira parte a assobiar a equipa da casa, descontente com a postura mais passiva perante uma Coreia do Sul com mais bola e sempre compacta a defender, tendo ainda criado algumas situações que podiam perfeitamente ter acabado em golo. Organização é a palavra desta seleção.

O golo caiu autenticamente do céu, é verdade, mas serviu assim.

Forçada a reagir, a Coreia do Sul tentou algo de diferente, mas o andamento do jogo não mudou muito daquilo que tinha sido até então, com a segunda parte a trazer um ou outro susto para a baliza do México - destaque claro já nos descontos com uma grande defesa de Raúl Rangel -, mas o marcador já não mexeu.

O México, diga-se, também teve os seus momentos para o 2-0, e aqui é preciso dar novo destaque a Julián Quiñones, jogador que foi a primeira grande história deste Mundial, e que voltou a mostrar que pode fazer a diferença na sua seleção, tanto que mereceu um grande aplauso quando saiu de campo a cinco minutos do fim.

No fim, talvez se pudesse aceitar um empate, mas a vitória fica bem ao México, nem que seja pela vibração que permitiu dar a Guadalajara, cidade que vibra como poucas.

O México pode então ficar à espera do adversário, que já sabe que sairá do terceiro lugar de um dos seguintes grupos: C/E/F/H/I. Só para nota, nenhum deles é o de Portugal, que está no K.

Quanto à Coreia do Sul, vai agora defrontar a África do Sul, sendo certo que um empate deverá chegar para passar, nem que seja como um dos melhores terceiros classificados.

Em sentido contrário, e lançando o fim deste Grupo A, África do Sul e Chéquia estão obrigados a ganhar os seus jogos, já que têm apenas um ponto fruto do empate entre ambos. Aí talvez os europeus tenham missão mais fácil, já que o México pode até dar-se ao luxo de gerir a equipa, uma vez que o primeiro lugar já não escapa.