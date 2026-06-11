Mundial 2026: México 0-0 África do Sul (ao minuto)

Siga aqui o jogo de abertura do Mundial 2026
DIRETO MAISFUTEBOL-SIGA AQUI
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
MÉXICO
TITULARES
Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Érik Lira e Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado; Jiménez e Julián Quiñones
SUPLENTES
Carlos Acevedo, Ochoa, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Luis Romo, Alexis Veja, Santiago Giménez, Armando González; Orbelín Pineda, Obed Vargas, Gilberto Mora, Mateo Chávez, César Huerta, Guillermo Martínez e Luis Chávez
RIO AVE
TITULARES
R. Williams, K. Mudau, Ime Okon, N. Sibisi, M. Mbokazi e A. Modiba; Jayden Adams, S. Sithole e T. Mokoena; L. Foster e I. Rayners
SUPLENTES
Sipho Cahine, Ricardo Goss, Matuludi, K. Ndamane, T. Mbatha, Oswin Appollis, T. Moremi, R. Mofokeng, T. Zwane, T. Maseko, Evidence Makgopa, S. Kabini, O. Makhanya, K. Sebelebele e Bradley Cross