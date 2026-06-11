Mundial 2026: México 0-0 África do Sul (ao minuto)

CNN Portugal
Há 24 min
Artistas no relvado durante a cerimónia de abertura antes do início do jogo de futebol do Grupo A do Campeonato do Mundo entre o México e a África do Sul, na Cidade do México (Natacha Pisarenko/AP) (Ricardo Mazalan/AP)
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Siga aqui o jogo de abertura do Mundial 2026

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⇔ FICHA DE JOGO ⇔
 

MÉXICO

TITULARES

Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Érik Lira e Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado; Jiménez e Julián Quiñones

SUPLENTES

Carlos Acevedo, Ochoa, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Luis Romo, Alexis Veja, Santiago Giménez, Armando González; Orbelín Pineda, Obed Vargas, Gilberto Mora, Mateo Chávez, César Huerta, Guillermo Martínez e Luis Chávez

 

RIO AVE

TITULARES

R. Williams, K. Mudau, Ime Okon, N. Sibisi, M. Mbokazi e A. Modiba; Jayden Adams, S. Sithole e T. Mokoena; L. Foster e I. Rayners

SUPLENTES

Sipho Cahine, Ricardo Goss, Matuludi, K. Ndamane, T. Mbatha, Oswin Appollis, T. Moremi, R. Mofokeng, T. Zwane, T. Maseko, Evidence Makgopa, S. Kabini, O. Makhanya, K. Sebelebele e Bradley Cross

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Temas: Mundial 2026 México África do Sul Onzes Jogo de abertura Resultado Final
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