Shakira, Madonna e BTS vão atuar no Mundial

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O vocalista dos Coldplay, Chris Martin, através da sua produtora de beneficência Global Citizen, foi quem selecionou os artistas para o espetáculo de encerramento do campeonato nos Estados Unidos

Shakira, Madonna e os BTS vão atuar na final do Mundial de 2026, a 19 de julho, em Nova Iorque, que contará com um concerto no intervalo pela primeira vez, anunciou esta quinta-feira a FIFA.

A música do Mundial, "Dai Dai", lançada na semana passada, é de Shakira. A cantora colombiana já tinha sido a autora de “Waka Waka", o hino do Mundial de 2010 na África do Sul.

O vocalista dos Coldplay, Chris Martin, através da sua produtora de beneficência Global Citizen, foi quem selecionou os artistas para o espetáculo, que combinará a cultura pop americana com ritmos latinos e sul-coreanos.

Madonna, Shakira and BTS will co-headline the first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show at the New York New Jersey Stadium on July 19.



Curated by Coldplay's Chris Martin and produced by Global Citizen, the show will raise funds for the FIFA Global Citizen Education Fund,… pic.twitter.com/H2c2mc9q0b — Coldplay (@coldplay) May 14, 2026

Embora a FIFA ainda não tenha confirmado os detalhes, a inclusão de um espetáculo no intervalo, habitual dos desportos americanos, prolongará o intervalo para além dos 15 minutos padrão.

No ano passado, durante o Mundial de Clubes da FIFA, J Balvin, a rapper Doja Cat e a cantora nigeriana Tems atuaram no intervalo da final entre o PSG e o Chelsea, no mesmo palco que vai receber a final do Mundial.

A apresentação do intervalo durou 25 minutos e foi considerada um teste para o Mundial de 2026.

Na semana passada, a FIFA anunciou os artistas que vão atuar nas três cerimónias de abertura em cada país, com nomes como J Balvin e Alejandro Fernández no México, e Katy Perry e Anitta nos Estados Unidos.

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e conta pela primeira vez com 48 seleções, incluindo Portugal, numa inédita organização tripartida entre Canadá, México e Estados Unidos.