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Shakira, Madonna e BTS vão atuar no Mundial

Agência Lusa , MJC
Há 47 min
Concerto histórico de Shakira em Copacabana. Getty Images

O vocalista dos Coldplay, Chris Martin, através da sua produtora de beneficência Global Citizen, foi quem selecionou os artistas para o espetáculo de encerramento do campeonato nos Estados Unidos

Shakira, Madonna e os BTS vão atuar na final do Mundial de 2026, a 19 de julho, em Nova Iorque, que contará com um concerto no intervalo pela primeira vez, anunciou esta quinta-feira a FIFA.

A música do Mundial, "Dai Dai", lançada na semana passada, é de Shakira. A cantora colombiana já tinha sido a autora de “Waka Waka", o hino do Mundial de 2010 na África do Sul.

O vocalista dos Coldplay, Chris Martin, através da sua produtora de beneficência Global Citizen, foi quem selecionou os artistas para o espetáculo, que combinará a cultura pop americana com ritmos latinos e sul-coreanos.

Embora a FIFA ainda não tenha confirmado os detalhes, a inclusão de um espetáculo no intervalo, habitual dos desportos americanos, prolongará o intervalo para além dos 15 minutos padrão.

No ano passado, durante o Mundial de Clubes da FIFA, J Balvin, a rapper Doja Cat e a cantora nigeriana Tems atuaram no intervalo da final entre o PSG e o Chelsea, no mesmo palco que vai receber a final do Mundial.

A apresentação do intervalo durou 25 minutos e foi considerada um teste para o Mundial de 2026.

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Na semana passada, a FIFA anunciou os artistas que vão atuar nas três cerimónias de abertura em cada país, com nomes como J Balvin e Alejandro Fernández no México, e Katy Perry e Anitta nos Estados Unidos.

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e conta pela primeira vez com 48 seleções, incluindo Portugal, numa inédita organização tripartida entre Canadá, México e Estados Unidos.

Temas: Mundial 2026 Madonna Shakira BTS
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