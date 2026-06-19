Cristiano Ronaldo, Mundial 2026 e agora o Benfica: como a LiveModeTV fintou a Globo e se está a desmarcar para Portugal

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Casimiro começou numa garagem a fazer vídeos com reações e 4 anos depois comanda a transmissão de todos os jogos do Mundial 2026

Casemiro disse à Exame que o objetivo não é quebrar as regras, mas questionar que regras é que ainda fazem sentido

Era uma aposta, mas nos quartos de final cerca de 7 milhões de pessoas assistiram ao Brasil Croácia através da LiveMode. Foi o recorde de pessoas a assistir ao vivo futebol na internet

A FIFA aceitou por valores simbólicos e a CazéTV naceu no dia do jogo do Brasil contra a Sérvia

Com estes direitos ao abandono, a LiveMode começou a procurar interessados até que surgiu uma ideia: porque é que a própria LiveMode não transmite os jogos?

Com a pandemia, em 2020, a Globo pediu à FIFA uma revisão nos valores dos direitos do Mundial. Na negociação a Globo abdicou de algo que parecia não ter importância maior na altura: os direitos de transmissão digital

A LiveModeTV já chegou a Portugal: começou pelo anúncio da transmissão gratuita de 34 jogos do Mundial 2026 no Youtube, seguiu-se a inclusão de Cristiano Ronaldo como sócio e agora uma "parceria estratégica" com o Benfica. O que está a acontecer à transmissão dos jogos de futebol? A resposta pode estar no Brasil

Este Mundial 2026 é diferente. Tem pausas de hidratação, um pontapé de baliza pode virar canto caso leve mais de oito segundos a ser cobrado, os árbitros parecem o Robocop para dar um novo ângulo de visão do jogo, tem mais equipas e, consequentemente, vai ter mais jogos do que nunca. No total, são 104 jogos e 34 serão transmitidos gratuitamente no Youtube, na Amazon Prime e na Disney +. Enquanto isso, RTP, SIC e TVI têm apenas os direitos para televisionar 20 partidas. A questão que se impõe é, como? A mudança de hábitos prende-se com a chegada a Portugal da LiveModeTV, que começou como um canal brasileiro de streams na Twitch e no Youtube, mas, entretanto, expandiu o negócio e chegou agora ao mercado português, sendo que Cristiano Ronaldo já é sócio do projeto e o Benfica já firmou uma "parceria estratégica" com a marca.

Para se ter uma ideia do que poderá ainda estar para vir nesta catadupa de acontecimentos que poucos esperavam, o mais simples é analisar o que aconteceu no mercado brasileiro. Em 1970, a Globo transmitiu pela primeira vez um campeonato do mundo em direto. Desde então passaram-se 56 anos e, inevitavelmente, a cada quatro anos, dezenas de milhões de adeptos no território brasileiro assistiram ao Mundial através da Globo. Contudo, nesta edição do Mundial, a LiveModeTV é a única plataforma que vai transmitir todos os 104 jogos no Brasil.

Em Portugal, ainda continua a ser a Sport TV a única a transmitir a competição na sua totalidade, mas a LiveModeTV já chegou a terras lusas e parece que a transmissão em direto, via streaming, destes 34 jogos do Mundial 2026 é apenas o início da penetração no novo mercado.

Todavia, esta transmissão de mais de três dezenas de jogos do Mundial pode ser só o início. É que esta quinta-feira a LiveModeTV fez uma publicação na rede social X sobre os amigáveis do Benfica com Flamengo e Villarreal, agendados para os dias 11 e 17 de julho, no Torneio do Algarve, mas sem confirmar se vai ou não transmitir os encontros.

VAMOS TER DUELO PT X BR NO ALGARVE!! 🇵🇹🇧🇷

BENFICA X FLAMENGO VAI ACONTECER A 11 DE JULHO. DE SEGUIDA HÁ BENFICA X VILLARREAL PARA O MESMO TORNEIO, NO DIA 17. 👀 SERÁ QUE VAI SER MESMO AMIGÁVEL? 🫪 pic.twitter.com/4D54fobrZx — LiveModeTV (@LiveModeTV_PT) June 18, 2026

Horas depois da publicação, os encarnados anunciaram que tinham assinado com a LiveModeTV "uma parceria estratégica no âmbito do Mundial 2026". As águias explicam que o acordo tem como base uma "lógica de cooperação mútua, com foco na partilha de conteúdos exclusivos e na promoção conjunta das respetivas plataformas digitais". A intenção do clube da Luz é que a LiveModeTV passe "a disponibilizar e a promover iniciativas e conteúdos institucionais do Sport Lisboa e Benfica". Além disso, o Benfica diz que vai "apoiar ativamente a divulgação das transmissões da LiveModeTV durante o Mundial FIFA 2026". Portanto, fica a dúvida se vai haver jogos do Benfica, mesmo que particulares, a serem transmitidos em direto através da LiveModeTV.

Outro indicador que espelha essa intenção cada vez mais clara de se afirmar no mercado nacional são os investimentos de Cristiano Ronaldo que, no início de maio, se tornou num dos sócios da LiveModeTV.

Ronaldo justifica que esta parceria é como uma missão: "A missão é levar o desporto a todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora". "O desporto pode mudar vidas e queremos enriquecer o ecossistema, aumentando o alcance e o envolvimento das principais competições através de transmissões no YouTube e de conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais para todos", acrescenta.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social também já deu conta da entrada no mercado nacional de um novo player e, esta semana, obrigou a LiveModeTV a registar-se como "orgão de comunicação social". Através de um comunicado, a ERC refere que a decisão surge após verificar que a plataforma online apresenta "características próprias de um serviço de comunicação social organizado editorialmente, incluindo identidade visual e editorial própria."

Dito isto, a ERC destaca que "a difusão regular de conteúdos audiovisuais e a transmissão em direto de eventos de interesse público, com destaque para o Mundial de Futebol de 2026, reforçam este enquadramento legal".

CazéTV: o início

A perceção geral é que a CazéTV começa no quarto do streamer Casimiro Miguel, em 2022, durante a pandemia de covid-19 no ato quase espontâneo, mas não é 100% correta.

Sérgio Lopes e Edgard Diniz são os fundadores da LiveModeTV e, juntamente com Casimiro, eram funcionários do canal brasileiro Esporte Interativo. Em 2015, a Turner Broadcasting System, dona da CNN, compra a Esporte Interativo e o canal passa a chamar-se TNT Sports, sendo que os três se mantêm como funcionários.

Em 2017, Sérgio Lopes e Edgard Diniz deixam a TNT e criam a LiveModeTV, Casimiro Miguel fica como sócio. O propósito da empresa recém-criada é fragmentar os direitos de transmissão dos jogos, para que se deixe de vender os direitos como um bolo e passe a existir uma oferta segmentada com os direitos em transmissões na TV, streaming, Youtube e Facebook. A ideia era simples: maximizar a receita da transmissão dos jogos, como explica a revista brasileira Exame.

O ponto de viragem da LiveModeTV surge em 2020 e sem que os big players reparassem. A culpa foi em parte da própria Globo que, em 2020, face à crise pandémica, pede à FIFA uma revisão dos valores dos direitos de transmissão do Mundial de 2022. Como moeda de troca para baixar os custos, a própria estação televisiva brasileira sugere uma alteração que à data parecia não ter grande relevância: retirar do negócio os direitos de transmissão digital.

Com os direitos digitais deixados ao abandono, a LiveModeTV entra em cena. Começa por tentar encontrar interessados, até que surge um "e se" que acabou por mudar o rumo das coisas: e se transmitíssemos nós próprios os jogos nos meios digitais?

Sérgio Lopes e Edgard Diniz apresentaram o projeto e uma proposta e a FIFA acabou por aceitar a oferta por valores simbólicos, tendo em conta os valores que usualmente são negociados na compras dos direitos de transmissão de jogos de futebol.

É assim que nasce a CazéTV, em 2022. A primeira transmissão de um jogo de um Mundial acontece a 24 de novembro desse ano, no dia em que o Brasil defrontou a Sérvia, na fase de grupos do Mundial do Catar. O projeto, que não passava de uma aposta até aqui, teve cerca de sete milhões de pessoas a assistir em direto à transmissão do Brasil - Croácia, nos quartos de final. A seleção Canarinha acabou por perder nos penáltis e ser eliminada da competição, mas a LiveModeTV consagrou-se como projeto rentável.

O que é diferente nas transmissões da LiveModeTV?

Há um irritante claro e óbvio neste tipo de transmissão de jogos de futebol, sobretudo quando o vizinho de cima ou do lado estiver a ver o mesmo jogo através da televisão. O problema número um da LiveModeTV é a latência ou delay com que a transmissão chega ao espectador. Ou seja, lembra-se quando nos cafés havia sempre um senhor com rádio no bolso que sabia se era golo, penálti ou fora de jogo antes de todos e isso acabava por irritar o café inteiro? Agora qualquer televisor ligado passa ter o potencial de lhe estragar a espontaneidade do momento.

O formato da transmissão também é algo diferente do que o espectador português está habituado: há mais comentário e menos narração daquilo que vai acontecendo dentro das quatro linhas. A LiveModeTV conta ainda com uma equipa composta por vários nomes conhecidos pela generalidade dos portugueses como Ricardo Quaresma, Ricardinho, MoveMind, Os Primos, Tomás da Cunha, Vítor Sá, Luana do Bem, Tiago Almeida e Márcia Pacheco.

A melhor parte para o espectador é que, ao contrário do que acontece com a Sport TV, não tem de pagar qualquer euro para poder assistir aos jogos. Pelo menos até ao momento, basta ter acesso à internet e assistir às partidas no Youtube.

No entanto, esta entrada da LiveModeTV em Portugal, com apoio da Google, não está a agradar a tudo e todos e já motivou críticas das televisões nacionais. Como noticiou semanário Expresso, o CEO da Media Capital, dona da TVI e CNN Portugal, Pedro Morais Leitão, criticou abertamente a Google por “apoiar o arranque da LiveModeTV no nosso país”.

“A FIFA viu neste projeto um bom instrumento para forçar as televisões abertas a aceitar os seus preços irrazoáveis”, critica o gestor, revelando que, em março, a FIFA exigia 430 mil euros pela transmissão televisiva de cada jogo do Mundial.

Apesar das críticas, Portugal pode estar à beira de uma nova era de transmissões de eventos desportivos e tudo isto parece estar a acontecer porque, há quatro anos, Casimiro Miguel colocou uma câmara à frente e a gravar vídeos. Agora, comanda a transmissão de todos os jogos do Mundial 2026 no Brasil e já chegou a Portugal. E tudo isto talvez não tivesse sido possível sem um nome histórico da Canarinha: "Se não existisse o Zico, eu não estaria aqui, tenho uma gratidão profunda", como reconhece o próprio Casimiro Miguel.