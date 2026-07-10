"Jesus não sabe fazer um ovo estrelado, mas sabe fazer uma equipa que jogue à bola". Senhoras e senhores, o novo selecionador de Portugal

Há 38 min

Rui Miguel Tovar percorre a carreira de Jorge Jesus, o já anunciado selecionador nacional. Incluindo aquela vez em que disse que Toni foi injusto: "Os meus jogadores não estavam mamados"

- Sabe o que é uma Bimby?

- A Bíblia?

- Já vimos que não cozinha...

- Ah! A panela de pressão onde se mete tudo! Ouço a minha mulher falar nisso, agora não sei fazer um ovo estrelado. Nunca o fiz na vida. Não sei fazer um bife. Gostava de saber cozinhar, de ter o prazer de o fazer para os amigos. Mas não sei. Tive uma mãezinha que se visse um filho a lavar um prato de sopa, dizia logo: sai daí filho, que isso não é para ti. É verdade.

Mais à frente...

- Uma vez, após um jogo, disse que ganhar ao Benfica só na PlayStation. Já alguma vez foi campeão no PES ou no FIFA?

- Não jogo isso. Nem gosto. Os meus filhos às vezes jogam e dão-me cada abada. É tudo muito diferente da realidade.

Tchan tchan tchan tchaaaaaaaan, senhoras e senhores, Jorge Jesus. O novo seleccionador nacional é capaz disto e muito mais. Afinal, é um artista. Primeiro dentro do campo, depois fora. Como jogador, faz os dois anos de júnior no Sporting, onde joga o seu pai Virgolino em 1944/45, na época anterior à dos Cinco Violinos – ao todo, dez jogos e um golo (na estreia, vs. Atlético, na Tapadinha). Quando sobe ao plantel sénior, Jorge é emprestado a Cova da Piedade (1972/73), Peniche (1973/74) e Olhanense (1974/75).

Em Olhão, o bom do Jesus está finalmente na 1.ª divisão. O sorteio, caprichoso, dita um Olhanense vs. Sporting na jornada de abertura. Em Faro, campo neutro. Como não há aquela chatice de agora em relação aos emprestados, Jesus é titular. E sorri. “Ganhámos 1:0. O golo foi do Lo Bello, argentino como o Yazalde, e eu joguei o tempo todo.”

Na segunda volta, em Alvalade, 7:0. Aí, a memória de Jesus já é mais, digamos, selectiva. “Sete a zero? Não pode ser... A sério? Não me lembro nada disso. E ainda fui substituído? Não pode ser... Como é que esse jogo me passou ao lado? Julgava que nunca tinha apanhado sete.”

Rui Miguel Tovar: "Este rapaz é o filho de Yazalde e a camisola retro do Sporting está autografada pelo Jesus para a viúva do Yazalde, com quem Jesus dividiu balneário". Arquivo pessoal de Rui Miguel Tovar

O Olhanense acaba mesmo por descer de divisão e Jesus volta ao Sporting, onde faz toda a época 1974/75 a conta-gotas. Doze jogos, só um como titular. Pelo meio, um golo. À Académica, em Coimbra, precisamente a cidade que vê Virgolino lesionar-se gravemente na perna direita em Abril 1945 para nunca mais representar o Sporting. “Entrei aos 84 minutos pelo Marinho e marquei aos 89’. Lembro-me como se fosse hoje.” Estávamos a 2 Novembro 1975. No mês seguinte, Jesus faz o primeiro (e único) dérbi da vida. O resultado é o menos aliciante possível (0:0) e Jesus comete a proeza de entrar e sair. Isso mesmo, Jesus entra para substituir o lesionado Manuel Fernandes e cede o lugar a Baltasar, vs. Benfica. Ao todo, 52 minutos em campo. De 0 a 5, o “Record” dá-lhe nota 3: “Foi de uma utilidade total. Não quebrou o ritmo da equipa e saiu esgotado pelo esforço positivo despendido.” Também “A Bola” o elogia. “Quando entrou, o Sporting continuou a jogar como se nada tivesse acontecido.”

No fim do campeonato, o Benfica é campeão e o Sporting faz a pior campanha de sempre até então (5.º lugar), além de falhar a Europa. E Jesus, um médio mais em jeito que em força, não se impõe naquele meio-campo (Fraguito, Nélson e Valter). Vai daí transfere-se para Belenenses. Depois Riopele, Juventude Évora, União Leiria, Vitória FC, Farense, Estrela, Atlético, Benfica Castelo Branco e Almancilense. Se só contabilizarmos a 1.ª divisão, o seu último clube é o Farense. O adeus é adivinhe lá? Ora bem, Estádio José Alvalade, a 13 Maio 1984. Manuel Cajuda substitui-o aos 60 minutos. Sporting, Sporting, Sporting. A história não acaba aqui. Pause.

A carreira de treinador é mais preenchida. E grandiosa. A aventura começa por acaso. Diz o próprio, em 2013, numa conferência com alunos da Faculdade da Motricidade Humana. “Nunca contei isto a ninguém. Como me fiz treinador? Estava na 3.ª divisão, e no meu último ano de jogador [1989/90]. Jogava no Almancilense, uma equipa do Algarve que não sei se existe, e jogámos com o Amora. Quando acabou o jogo, o presidente do Amora, que estava no banco, convidou-me: ‘Oh Jorge Jesus, tu queres ser treinador do Amora?’ Eu disse: ‘treinador? Mas eu sou jogador, ainda agora estive a jogar, não sou treinador.’ Ele disse: ‘Tu estavas a jogar mas percebi que tu é que eras o treinador dentro do campo.’ E é assim que começo a minha carreira de treinador. Isto é no domingo, na segunda-feira penso e digo-lhe: ‘Aceito o seu desafio.’”

Onde tudo começou para o treinador Jesus. Estádio do Amora. Arquivo Pessoal Rui Miguel Tovar

E o Almancilense? José Fernandes dos Barros, presidente do clube algarvio naquela época 1989/90, desbronca-se. No bom sentido. “O Jorge Jesus é bem visto por aqui e é aquela pessoa que quer sempre mais. Era previsível que ele viesse a apostar na carreira de treinador, porque estava sempre a falar com o Mário Wilson Jr, filho do Velho Capitão, então o treinador do Almancilense. É difícil encontrar alguém assim, cheio de vontade e com muito valor. A nível futebolístico é uma pessoa espectacular.”

O primeiro título de todos chega em 1991/92, como campeão da zona sul, 2.ª divisão B. A seis jornadas do fim, o Amora despacha o Elvas em casa por 2:0 e celebra a subida. Na época seguinte, a vida vai torta e jamais se endireita. É outro campeonato, o da 2.ª de Honra, bem mais competitivo e exigente. O Amora não se aguenta. Valha-lhe a Taça de Portugal.

Jorge Jesus no Amora, anos 90. Arquivo Mais Futebol

O 11 de Jesus elimina Almada (1:0), U. Tomar (1:0) e Chaves (0:0, 2:1) até chegar aos ¼ final. Uauuu. Dá para ir mais longe? Não. E tudo porque o Amora cruza-se com um grande. No dia do sorteio, Jesus responde à pergunta do jornalista do ‘Record’ sobre a preferência entre Benfica e FC Porto – na altura, o clássico vai a jogo de repetição e o vencedor recebe o Amora.

“Olhe, tanto faz. Qualquer destas equipas tem o valor que toda a gente reconhece. O que eu queria, isso sim, era receber qualquer uma das equipas no campo da Medideira, até porque o público do Amora bem merecia este prémio da Taça. Como tal não aconteceu, vamos aguardar com natural curiosidade o desempate entre Benfica e FC Porto.” O jornalista insiste e Jesus é eficaz na resposta. “Fica apenas o prazer que os jogadores vão ter de pisar as Antas ou a Luz, onde a grande maioria nunca jogou. Quanto ao resto, as nossas hipóteses são quase nulas.”

Passa o Benfica, no tal jogo da apresentação de Futre em plena Luz, com gritos de ‘é ganhar c********, é ganhar c*******”. A figura de Isaías destaca-se de sobremaneira. Marca o 1:0, após nó cego sobre Couto (a finta de colher com o pé direito, à entrada da área, e remate inapelável com o esquerdo), expulsa Aloísio (cabeçada) e sofre a falta do penálti do 2:0 (cotovelada desnecessária de Jorge Costa sem bola e golo do suplente Yuran).

Muito bem, o Amora faz a viagem para a Luz. Ao intervalo, só 1:0 (Mostovoi, aos 43’). Na segunda parte, penáltis de Pacheco (69’) e Yuran (75’) desanimam por completo. Nos últimos dez minutos, Yuran (80’) e Paulo Sousa (81’) fixam o 5:0. A palavra-chave para a conferência de imprensa do Amora é indignação. O médio Macaé, expulso pelo árbitro Mário Leal por entrada feia sobre Rui Costa, diz de sua justiça. ‘Quem esteve atento, viu o que se passou perto do intervalo, quando o Toni fez um gesto que tem um só significado para quem anda no futebol e quis dizer que estava a jogar dopado. O treinador do Benfica deveria ser uma pessoa mais controlada, mais tranquila. Senti-me profundamente ofendido. Trabalho como os meus colegas, não preciso de ‘bombas’ para jogar e gostaria muito de ter ido ao controlo anti-doping para o provar.”

Sobre esse conflito, Jesus também quis falar aos jornalistas. “O meu amigo Toni não deveria ter feito aquele gesto. Os meus jogadores não estavam mamados. Todos eles trabalham muito, preparam-se bem. Ao fazê-lo, colocou em causa o meu trabalho. Deveria ter-me respeitado mais.”

A carreira de Jesus sobe a pulso e ei-lo na 1.ª divisão em 1995-96, pelo Felgueiras. Na estreia, 2:2 em casa vs. Chaves. Na segunda jornada, 2:0 ao Marítimo no Caldeirão dos Barreiros (para parafrasear o inigualável Acácio Pestana, da RTP Madeira). Golos de Earl e Krstic, ambos na segunda parte. O Felgueiras surpreende o país e Jesus até aparece na televisão nacional, no programa “Dia Seguinte”, da RTP 2, à segunda-feira. Qual o seu segredo?, perguntam-lhe. “Tenho uma filosofia de jogo que, portanto, jogo sempre da mesma maneira, seja em Felgueiras ou no Funchal.”

Ficha de jogo Benfica- Estrela da Amadora. Arquivo pessoal Rui Miguel Tovar

O Felgueiras faz 22 pontos na primeira volta e só 11 na segunda. Desce à 2.ª divisão. Só se volta a ouvir falar dos feitos de Jesus no Estrela, como sucessor de Fernando Santos, em 1998-99. Quem o apanha é o central Jorge Andrade, número 10 nas costas. “Os seus métodos de treino eram parecidos com os que usávamos nos juniores com o Miguel Quaresma [depois adjunto de Jesus no Benfica] e as coisas mais engraçadas eram sempre quando o mister conseguia organizar a equipa em pares de três e filas indianas dois a dois. Um craque! Nas palestras antes do jogo, usava pedras magnéticas e, sempre que caía uma peça, ele dizia ‘já me estás a querer lixar o jogo mas não consegues’. E sempre que acertava no 11 do adversário ou em factos do jogo, dizia: ‘Muitos pensam que sou bruxo, mas não sou.’ Ele tinha de facto uma capacidade forte de antever cenários.”

A sua era no Belenenses entre 2006 e 2008 é abrilhantada com uma final da Taça de Portugal, perdida para o Sporting de Paulo Bento, com um golo solitário de Liedson. Segue-se o Braga em 2008-09. Outra época de arromba e os jogos bem musculados com o Benfica. Num deles, derrota de 1:0 na Luz e muitas críticas da sua parte. “É por isso que os campeões são sempre os mesmos. Não há hipótese, não nos deixam ser melhores. Agora vocês perguntam: como é que eu resolvo isto? Não resolvo, só na PlayStation. Na PlayStation é que eu resolvo isto.” É só rir.

Arquivo pessoal Rui Miguel Tovar

Curiosamente, o seu destino seguinte é o Benfica. A lua de mel inicia-se em 2009 e só acaba em 2015. Cinco épocas equivalem a três títulos de campeão nacional e duas finais europeias seguidas, ambas perdidas vs. Chelsea (2013) e Sevilha (2014). Entre aventuras e desaventuras, uma série de episódios engraçados com jogadores, um deles com Rúben Amorim, em Agosto 2014. Perguntam-lhe, quem lhe tira o sono? “Rúben Amorim. É o jóquer da equipa. Posso metê-lo a 10, 8, lateral direito, médio defensivo... e joga bem em qualquer posição.” Pause. Play. “É um jogador muito importante e esta lesão tem-me tirado o sono. Mas o que é que eu posso fazer? São oito meses, tenho de me sujeitar às consequências. O Talisca tem um pouco o perfil, mas sem a mesma cultura táctica.”

Jorge Jesus com Ruben Amorim, no Benfica. Arquivo Mais Futebol

Sem Rúben Amorim, o Benfica vai a jogo com Enzo Pérez. Uma invenção (muito) bem conseguida por Jesus. É campeão. Conheço-o a meio dessa campanha, por intermédio do Pedro, filho do Evaristo, dono do Solar dos Presuntos. É um almoço de rotina, com Jesus na minha mesa. O Pedro, verde por todos os poros e mais alguns, apresenta-nos e, depois, passa ao ataque, com picanços sucessivos a Jesus sobre a entrevista de BdC aos directores dos três jornais desportivos no canal televisivo do Sporting. ‘E viste o meu presidente?’ ‘E isto?’ ‘E aquilo?’ É um fartote. Jesus, nada. Está sempre de cabeça baixa, entretido com a sua cabeça de garoupa – mais tarde, nos tempos do Flamengo, quem diria?!, é mais garoupa de Ipanema. De repente, à enésima provocação sobre o Sporting vai fazer, o Sporting vai acontecer, o Sporting está só a oito pontos, Jesus estica o braço direito na direcção de Pedro e pergunta-lhe com tom sério: ‘sabes quantos pontos vai ganhar o Sporting ao Benfica? Zeeeeeeero!’

Estamos em Novembro, longe ainda de saber o desfecho da época. O Benfica acabaria por ser campeão e vencedor da Taça da Liga, o Sporting leva a Taça de Portugal e BdC demite Marco Silva no dia seguinte à épica conquista. Então? O plano é Jesus, descontente com a conversa do presidente Luís Filipe Vieira e o método do empresário Jorge Mendes para a época seguinte, a de 2015-16.

Fevereiro de 2012. Eusébio, Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus na Gala do Benfica. António Cotrim/Lusa

Um mês antes da conquista do título, já com tudo bem encaminhado, Jesus recebe a chamada de um amigo mandatado por Bruno de Carvalho. O presidente do Sporting prepara uma contratação de arromba, daquelas que até a barraca abana. Jesus atira um preço para o ar: cinco milhões de euros por ano. Uma semana depois, o mesmo amigo liga-lhe a confimar. “Se quiseres, são teus”, informa o artigo de Pedro Candeias no “Expresso. É cedo para aceitar, Jesus só diz nim até acabar a época, com a final da Taça da Liga, com o Marítimo, em Coimbra.

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, numa conferência de imprensa a 17 de março de 2010, em Marselha, na véspera do jogo de qualificação para a Liga Europa da UEFA contra o Marselha. AFP PHOTO / GERARD JULIEN via Getty Images

Se, por um lado, ainda lhe falta conquistar o campeonato e essa taça, por outro há ainda a conversa programada com o presidente Luís Filipe Vieira mais aquela com o empresário Jorge Mendes sobre o futuro do treinador num outro campeonato, com mais dimensão e visibilidade que o português. Quando o assunto transpira para os jornais, Bruno de Carvalho é o primeiro a reagir com uma nega. Acontece no dia 18 de Maio, uma segunda-feira, num almoço informal com três jornalistas.“Isso é impossível”, diz o presidente. Dois dias depois, o jornal “A Bola” faz manchete com Jesus no Sporting. “Se ele vier, o Ronaldo e o Messi também são bem-vindos, de caretas”, ironiza Bruno de Carvalho. Faltam três dias para a final da Taça da Liga. Jesus já é tricampeão pelo Benfica (2010, 2014 e 2015), falta-lhe só mais um joglo para fechar a época em beleza e reúne com Jorge Mendes.

O jantar é no Hotel Tivoli, com direito a tudo a que um homem tem direito menos uma proposta tentadora. O Real Madrid prefere um espanhol a um estrangeiro (viria Rafael Benítez) e o Barcelona manter-se-ia agarrado a Luis Enrique, obreiro do famoso treble (Liga, Taça do Rei e Liga dos Campeões). Só há uma proposta do Catar, no valor de seis milhões de euros durante um ano, enquanto Laurent Blanc não saísse do PSG. O jantar é indigesto para Jesus. Aquilo não lhe interessa, não é o dinhero que o move, é tudo o resto. Mendes informa então Vieira de que Jesus não vai a lado nenhum. É agora a vez de presidente e treinador trabalharem o novo contrato. Só depois da conquista da Taça da Liga (2:1 vs. Marítimo). A caminho do autocarro, o capitão Luisão pede a Jesus para dispensar o treino previsto para domingo a quem já tenha bilhetes de avião para o Brasil. Jesus concorda e concentra-se na reunião com Vieira. Acontece a 1 Junho, na Luz.

Vieira garante o mesmo ordenado, sob a condição de um plantel com 20 jogadores mais cinco miúdos da formação. Ao mesmo tempo, aconselha Jesus a ouvir Mendes sobre a proposta do Catar, tentadora para uns, menosprezada por Jesus. Afinal, que tricampeão sairia do país para o Catar? Jesus não, isso é certinho. Com a certeza de que não o querem na Luz (da mesma forma que o Sporting prescinde dos serviços de Marco Silva, vencedor da Taça de Portugal), o treinador equaciona o futuro em Portugal. Ou FC Porto, que o abordara há meses, ou o Sporting, que lhe prometera cinco milhões de euros.

No dia seguinte (2 Junho), telefona-lhe então Vieira, a perguntar se já tem as malas prontas, no sentido de irem todos (Mendes, incluído) para o Catar. Alto lá e pára o baile. Jesus desliga o telefone com um lacónico “volto a ligar-te” e vai a caminho do Sporting. É o efeito dominó: Jesus liga ao tal amigo de outras andanças e este a Bruno de Carvalho. O encontro faz-se na casa do administrador Rui Caeiro, às nove horas dessa noite. Jesus janta e chega a acordo em dez minutos apenas. No dia 3, Jesus dá a palavra a Bruno de Carvalho e a operação faz-se num ápice com duas reuniões: uma, às 15h30, em Alvalade, entre BdC, dois administradores leoninos e o advogado do treinador; outra, às 18h, num escritório de advocacia, com Jesus num dos pisos, os administradores do Sporting noutro e BdC em Alvalade.

Nesse entretanto, chovem telefonemas para Jesus. A caixa de mensagens ocupa-se de amontoar os números de Vieira, Paulo Gonçalves (responsável jurídico das águias) e Rui Costa. Um deles deixa a mensagem: “Cinco, seis milhões de euros.” Já é tarde. Jesus está em Alvalade de pedra e cal, é o segundo treinador de sempre a trocar o Benfica pelo Sporting depois do inglês Artur John no tempo da outra senhora, em 1931. Já com Jesus de férias na Costa Rica, a 9 Junho, uma terça-feira, aparece a confirmação oficial de Bruno de Carvalho a falar da “bicada do século”. Fim? Nada disso. Haverá mais, muito mais.

Claro que há. O Sporting de Jesus ganha um troféu na estreia, a Supertaça portuguesa. O adversário? Benfica. Um-zero no Algarve. Começa aqui uma algaraviada sem precedentes com Rui Vitória. O pingue-pongue tem episódios recambolescos, Jesus fala de Ferrari e boooola, a fazer o gesto de zero com o indicador e o polegar. O Benfica acaba por ser campeão, graças a um golo de Mitroglou em pleno José Alvalade. Nas duas épocas seguintes, o Sporting só ganha uma Taça da Liga, em 2018, ano em que perde a final da Taça de Portugal para o Aves, na semana do ataque dos ultras em Alcochete.

1 de agosto de 2015. Lisboa. O treinador do Sporting, Jorge Jesus, durante o jogo amigável de pré-temporada entre o Sporting CP e a AS Roma, no Estádio José Alvalade. Foto de Carlos Rodrigues/Getty Images

No dia seguinte ao ataque, revejo Jesus no Solar dos Presuntos. Está na sala Armando Cortez, com amigos. Numa outra sala, Fábio Coentrão. Os dois encontram-se e falam da cegada do anterior. Como Fábio está fora da Academia à hora do assalto à dignidade do Sporting, é Jesus quem faz os gestos todos. Coentrão arregala os olhos, abana a cabeça em jeito de ‘não acredito’ e Jesus insiste nos gestos. É uma cena digna de Tati, Jacques Tati. Sai de fininho, Coentrão. Já Jesus volta à sala para vestir o casaco e também sai de cena. Quando me vê, podia muito bem ter feito um cumprimento à distância e tchau aí. Qual quê, vem até à minha mesa e cumprimenta individualmente os cinco comensais, quatro homens e uma mulher. Quando alguém lhe pergunta sobre a invasão, Jesus puxa as calças para cima e desabafa ‘parecia o Daesh’.

Emigra para a Arábia Saudita (Al-Hilal) e perde outro campeonato para Rui Vitória antes da consagração internacional pelo Flamengo. Diz Octávio Machado, o seu grande amigo desde os tempos de jogador do Vitória FC. “Ele quis o Brasil e quis o Flamengo. Ele sabia que o Flamengo, apesar de não ganhar nada, era um colosso do futebol brasileiro, é o maior clube do Brasil. O Jesus perdia noites a ver o Brasileirão. Aliás, lembro-me de falar com ele numa altura em que ainda não era nada oficial e ele falou-me de tal maneira que lhe disse logo: ‘Já estás agarrado’.”

15 de julho de 2020. O treinador do Flamengo, Jorge Jesus, é levantado no ar pelos seus jogadores após a vitória na final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, Brasil. O Flamengo venceu por 1-0. AP Photo/Leo Correa

Lá está a tal palavra: agarrado. Jesus é muito da familia e dos amigos. “É a sua maneira de ser.” Em relação à família, “basta lembrar que treinava o Felgueiras e ia ver todos os dias a sua mãe a Lisboa.E quando o pai adoeceu, ele já estava no Benfica e também ia vê-lo todos os dias. Durante o tempo da visita, não atendia o telefone a ninguém, fosse quem fosse. Por isso é que uma vez se disse que ele não atendeu o telefone ao Luís Filipe Vieira. Isso é verdade, porque ele estava precisamente com o pai.” E os amigos? Um exemplo claro: “o Jesus almoçava quase sempre no Solar dos Presuntos e depois passava a tarde a jogar às cartas com quem estava lá. Sâo hábitos que agora lhe fazem falta.”

Pausa para respirar. E toma lá outro argumento de Octávio. “Depois há o futebol. Fora a família e os amigos, há o futebol. É que Jesus é só futebol, futebol, futebol. Não tem escape nenhum, passa dias inteiros a ver futebol. Lembro-me que, no Sporting, íamos jogar ao Aves ou ao Tondela, por exemplo, e, no regresso, na viagem de autocarro, já vinha a ver o jogo no computador para perceber o que é que tinha corrido menos bem e depois corrigir aos jogadores. Havia pessoas da equipa técnica a fazer análises e relatórios durante a noite para ele receber as indicações às 7h30/8h da manhã. O Jesus é assim, respira futebol, alimenta-se de futebol e vive aquilo 24 horas por dia. Recorde-se que ele foi às modalidades, falar com treinadores de andebol, basquetebol e hóquei em patins para entender os bloqueios e as desmarcações, de maneira a aplicá-las no futebol.”

Futebol, pois é. Jesus respira futebol há mais de 50 anos. E agora, aos 71 de (boa) vida, vai agarrar-se ao maior desafio da sua carreira, o da selecção nacional, depois de se sagrar campeão da Arábia Saudita pelo Al-Nassr com a dupla João Félix e Cristiano Ronaldo. Na crista da onda, sempre. Portugal nunca mais será o mesmo. Jesus não sabe fazer um ovo estrelado, mas sabe fazer uma equipa que jogue à bola.

Quando Ronaldo sonhava ser titular... Recorte do jornal Record de outubro de 2002. Arquivo pessoal de Rui Miguel Tovar.

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