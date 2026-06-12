Mundial 2026: In-beom conduz reviravolta da Coreia do Sul sobre a Chéquia

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Este foi o segundo jogo do primeira dia do campeonato

A Coreia do Sul estreou-se na quinta-feira no Mundial2026 de futebol a vencer diante da República Checa (2-1), impondo-se na jornada inaugural do Grupo A com uma reviravolta na meia hora final, impulsionada por Hwang In-beom.

No Estádio Akron, em Zapopan, no México, perante quase 1.700 metros de altitude, o médio marcou aos 67 minutos e assistiu o suplente Oh Hyeon-gyu para o golo decisivo, aos 80, já depois de, aos 59, o capitão Ladislav Krejci ter adiantado os europeus, de volta às fases finais 20 anos depois.

A Coreia do Sul não começava uma edição do Campeonato do Mundo a vencer desde 2010 e igualou os três pontos do coanfitrião México, que, no jogo inaugural da prova, bateu a África do Sul (2-0), na Cidade do México.

Recordistas asiáticos de presenças, com 11 seguidas, num total de 12, os sul-coreanos mostraram-se mais confortáveis desde cedo e arriscaram por Lee Han-Beom (12 minutos), Lee Kang-in, para defesa de Matej Kovar (14), e pelo capitão Son Heung-Min (38 e 39), face à timidez da República Checa, com o guarda-redes Lukas Hornicek, do Sporting de Braga, no banco.

Na segunda parte, In-Beom e Jae-Sung Lee (minuto 49), ambos na mesma iniciativa, e Son (56), realçaram a superioridade territorial da Coreia do Sul, que esbarrou sempre em Kovar e seria surpreendida aos 59, quando Krejci correspondeu de cabeça ao arremesso lateral na direita de Vladimir Coufal.

Os asiáticos não se deixaram abater e, aos 67 minutos, Kang-in lançou In-Beom, que iludiu Kovar com um pé e atirou com o outro para o 1-1, antes de repetir o protagonismo aos 80, quando cruzou para o desvio certeiro de Hyeon-gyu, volvido um golo invalidado a Tomás Soucek por posição ilegal.

Até ao fim, a República Checa subiu linhas em busca da igualdade, mas Kim Seung-gyu mostrou-se seguro perante os suplentes Adam Hlozek (82 minutos), depois de novo lançamento de Coufal, e Michal Sadilek (90+3).