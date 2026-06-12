Se calhar vai ficar surpreendido: estes são os jogadores mais rápidos do Mundial (e há um português pelo meio)

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CNN Brasil
Há 40 min
Kylian Mbappé e Erling Haaland (Michael Regan/Getty Images)
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Há dois defesas numa lista de 10 nomes e um deles até vai defrontar Portugal

Anthony Gordon é o jogador mais veloz do Mundial de 2026, segundo o levantamento divulgado pela plataforma TransferRoom. O atacante da Inglaterra e agora do Barcelona atingiu a velocidade máxima de 36,76 km/h e lidera o ranking dos atletas mais rápidos do torneio.

A lista foi elaborada com base na velocidade máxima registada pelos jogadores em partidas oficiais. O segundo lugar pertence ao sueco Ahmed Qasem, que alcançou 36 km/h.

Entre os nomes mais conhecidos do futebol mundial, Erling Haaland aparece na terceira posição, com velocidade máxima de 35,57 km/h. Kylian Mbappé, frequentemente citado entre os atletas mais rápidos do desporto, ocupa o sexto lugar, com 35,51 km/h.

O ranking também conta com dois defesas entre os dez primeiros colocados: Abdukodir Khusanov, do Uzbequistão, e Olwethu Makhanya, da África do Sul, além de um português.

Veja os 10 jogadores mais rápidos do Mundial

  1. Anthony Gordon (Inglaterra) – 36,76 km/h
  2. Ahmed Qasem (Suécia) – 36,00 km/h
  3. Erling Haaland (Noruega) – 35,57 km/h
  4. Abdukodir Khusanov (Uzbequistão) – 35,52 km/h
  5. Matías Fernández-Pardo (Bélgica) – 35,51 km/h
  6. Kylian Mbappé (França) – 35,51 km/h
  7. Pedro Neto (Portugal) – 35,47 km/h
  8. Olwethu Makhanya (África do Sul) – 35,44 km/h
  9. Anthony Elanga (Suécia) – 35,38 km/h
  10. Jacob Shaffelburg (Canadá) – 35,36 km/h
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Os dados foram compilados pela TransferRoom em parceria com a SkillCorner, empresa especializada em análise de desempenho e rastreamento de atletas.

O levantamento reúne jogadores das seleções classificadas para o Mundial de 2026 e considera os maiores picos de velocidade registados por cada atleta em competições oficiais.

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Temas: Mundial 2026 Jogadores mais rápidos Pedro Neto Anthony Gordon
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