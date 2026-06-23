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Parabéns, papá. Jeremy Doku atravessou o Atlântico e não jogou contra o Irão, mas esteve presente no nascimento do primeiro filho

CNN Portugal , MJC
Há 52 min
Jeremy Doku (Foto: Manu Fernandez/AP)
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O extremo belga e jogador do Manchester City, Jeremy Doku, viajou para Inglaterra para o nascimento do primeiro filho, mas já está de regresso os EUA e esta tarde volta a treinar com a seleção da Bélgica

O internacional belga Jeremy Doku vai voltar a treinar com a sua seleção no Mundial, depois de ter viajado para Inglaterra para assistir ao nascimento do seu primeiro filho, Praise. O extremo de 24 anos regressa à base da Bélgica em Seattle esta terça-feira, depois de ter falhado o empate a 0-0 da sua equipa contra o Irão.

A Federação Real Belga de Futebol informou que Doku viajou para Londres com a aprovação dos responsáveis da seleção e estará de regresso para os preparativos para o próximo jogo da Bélgica no Grupo G, contra a Nova Zelândia.

A decisão suscitou um comentário bastante polémico da jornalista francesa France Pierron, do L’Équipe, que questionou a importância da presença do pai durante o parto.

Na semana passada, Doku tinha dito aos jornalistas que a mulher, Shireen, deveria dar à luz na segunda semana de julho e que, caso a Bélgica ainda estivesse na competição nessa altura, ele esperava poder regressar a casa para o nascimento. "Depende de quando acontecer, mas é o meu primeiro filho, por isso gostaria, sem dúvida, de estar presente", afirmou Doku, que joga pelo Manchester City. "Se me perguntarem o que quero, a minha resposta é que ninguém quer perder o nascimento do seu primeiro filho… Sei que a federação apoia os seus jogadores e compreende as suas situações. Vamos ver o que podemos fazer."

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France Pierron não poupou nas críticas ao jogador por estar a desperdiçar esta oportunidade. "Centenas de futebolistas que dariam tudo" para estar no Mundial. "Estás a realizar um sonho de infância, mas vais afastar-te de tudo isso para assistir ao nascimento do teu filho - um momento repugnante, se me permites a expressão, em que o pai é completamente inútil", disse na televisão. "Ele limita-se a segurar a mão da mulher e a tirar uma fotografia."

As suas declarações provocaram uma onda de reações negativas, levando o meio de comunicação desportivo francês L’Equipe a emitir um pedido de desculpas e a afastá-la temporariamente do ar até ao final da presente época.

Vários jogadores apoiaram o colega belga e a Associação de Futebolistas Profissionais também defendeu Doku, afirmando que os jogadores devem ser apoiados no equilíbrio entre as suas carreiras e os eventos familiares importantes. Embora os regulamentos da FIFA garantam a licença de maternidade às jogadoras, não existe atualmente nenhuma disposição equivalente que abranja a licença de paternidade no futebol masculino.

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Enquanto decorria o debate nas redes sociais, o jogador foi informado de que o parto estava iminente, apanhou um avião e conseguiu chegar a tempo e horas de acompanhar o nascimento do seu primeiro filho. "Correu tudo na perfeição, e tanto a mãe como o pai e o bebé estão todos muito bem. O Jérémy vai regressar ao plantel [na terça-feira] à noite, em Seattle", afirmou o médico da equipa, Brahim Hacene, em comunicado.

Doku junta-se assim a vários futebolistas de renome que se afastaram temporariamente da competição para estarem presentes no nascimento de um filho, incluindo Fabian Delph durante o Mundial de 2018 e David Silva durante a sua passagem pelo Manchester City.

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Temas: Mundial 2026 Jeremy Doku Bélgica Paternidade Parto
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