Japão goleia Tunísia no jogo 1.000 dos Mundiais

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Japão e Países Baixos estão em igualdade pontual na liderança do Grupo F

O Japão goleou este domingo por 4-0 a Tunísia, que acabou eliminada, em encontro da segunda jornada do Grupo F da edição 2026, que foi também o jogo 1.000 da história dos Mundiais de futebol.

Daichi Kamada, aos quatro minutos, Ayase Ueda, aos 31 e 83, e Junya Ito, aos 69, apontaram os tentos dos nipónicos, que se tinham estreado com um 2-2 face aos Países Baixos.

Na classificação, o Japão juntou-se na liderança aos neerlandeses, que golearam a Suécia por 5-1, somando ambos quatro pontos, contra três dos escandinavos e nenhum na Tunísia, que se junta no lote de eliminados a Haiti e Turquia.