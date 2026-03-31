Choque: Itália falha o 3.º Mundial consecutivo. Polacos do FCP eliminados, Froholdt e Hjulmand também

Há 1h e 5min

Itália eliminada nos penáltis. Jogador do Braga e Gyokeres decisivos pela Suécia. Turquia, Chéquia e Bósnia e Herzegovina apuradas

O Mundial de 2026 vai marcar o regresso de mais quatro seleções europeias ao maior torneio de futebol do mundo. Mas o destaque da noite vai para a eliminação de Itália.

Os azzurri chegaram a estar em vantagem com um golo de Moise Kean aos 15 minutos, mas a expulsão de Bastoni, ainda antes do final da primeira parte, complicou a vida aos italianos. A partir daí, a Bósnia e Herzegovina, do benfiquista Amar Dedic, carregou e chegou ao empate por Tabakovic aos 79 minutos.

No desempate por grandes penalidades, Esposito e Cristante falharam para Itália. É a terceira vez consecutiva que os italianos falham o Mundial, prova em que participaram pela última vez em 2014.

Em Pristina, a Turquia eliminou o Kosovo com um golo de Akturkoglu aos 53 minutos e regressa ao Mundial após uma ausência de 24 anos. Em 2002, os turcos foram terceiros classificados.

Mais a norte, a Suécia, de Gyokeres e Lagerbielke, venceu por 3-2 a Polónia de Kiwior, Bednarek e Pietuszewski. O ex-avançado do Sporting e o central do Sporting de Braga marcaram e contribuíram para o regresso dos suecos aos Mundiais após a ausência em 2022.

Por último, a Chéquia, do bracarense Lukas Hornicek, venceu a Dinamarca, de Froholdt e Hjulmand, e termina com a sequência de Mundiais falhados, que durava desde 2010. À semelhança da meia-final contra a Irlanda, os checos bateram os nórdicos nos penáltis, por 3-1, após um empate a dois nos 120 minutos.