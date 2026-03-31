Choque: Itália falha o 3.º Mundial consecutivo. Polacos do FCP eliminados, Froholdt e Hjulmand também

CNN Portugal
Há 1h e 5min
Seleção de Itália (NIDAL SALJIC/EPA via Lusa)

Itália eliminada nos penáltis. Jogador do Braga e Gyokeres decisivos pela Suécia. Turquia, Chéquia e Bósnia e Herzegovina apuradas

O Mundial de 2026 vai marcar o regresso de mais quatro seleções europeias ao maior torneio de futebol do mundo. Mas o destaque da noite vai para a eliminação de Itália.

Os azzurri chegaram a estar em vantagem com um golo de Moise Kean aos 15 minutos, mas a expulsão de Bastoni, ainda antes do final da primeira parte, complicou a vida aos italianos. A partir daí, a Bósnia e Herzegovina, do benfiquista Amar Dedic, carregou e chegou ao empate por Tabakovic aos 79 minutos.

No desempate por grandes penalidades, Esposito e Cristante falharam para Itália. É a terceira vez consecutiva que os italianos falham o Mundial, prova em que participaram pela última vez em 2014.

Em Pristina, a Turquia eliminou o Kosovo com um golo de Akturkoglu aos 53 minutos e regressa ao Mundial após uma ausência de 24 anos. Em 2002, os turcos foram terceiros classificados.

Mais a norte, a Suécia, de Gyokeres e Lagerbielke, venceu por 3-2 a Polónia de Kiwior, Bednarek e Pietuszewski. O ex-avançado do Sporting e o central do Sporting de Braga marcaram e contribuíram para o regresso dos suecos aos Mundiais após a ausência em 2022.

Por último, a Chéquia, do bracarense Lukas Hornicek, venceu a Dinamarca, de Froholdt e Hjulmand, e termina com a sequência de Mundiais falhados, que durava desde 2010. À semelhança da meia-final contra a Irlanda, os checos bateram os nórdicos nos penáltis, por 3-1, após um empate a dois nos 120 minutos.

Temas: Mundial 2026 Itália Bósnia e Herzegovina Turquia Chéquia

Desporto

Sub-17: Portugal perde e encerra qualificação para o Euro sem pontos

Há 3 min

VÍDEO: Japão surpreende e bate Inglaterra em Wembley

Há 23 min

EUA-Portugal (Onzes): Martínez segura Bruno, Samú e Ramos de início

Há 33 min

VÍDEO: Bósnia elimina Itália nos penáltis e garante Mundial 2026

Há 1h e 10min
Mais Desporto

Mais Lidas

Como a destruição desta aeronave dos EUA pode afetar a capacidade de detetar ameaças iranianas

Ontem às 12:19

Forças russas estagnaram perto do "Cinturão de Fortalezas" ucraniano e é "pouco provável" que o consigam conquistar este ano

Ontem às 19:28

O Irão tem uma nova exigência para pôr fim à guerra – e poderá render milhares de milhões

Ontem às 11:40

Espanha descobre túnel labiríntico entre Marrocos e Ceuta usado para tráfico de droga. As imagens são impressionantes

Hoje às 15:36

Pai do menor acusado de matar a mãe em Vagos não se opôs à medida tutelar proposta pelo Ministério Público

Ontem às 21:23

Caros, furtivos, inteligentes, espetaculares - mas o Irão já abateu uns quantos: o que valem os MQ-9 Reaper, drones nas Lajes

Hoje às 17:50

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Há 3h e 27min

"Preço das garrafas de gás vai ter grande aumento esta quarta-feira": 3€ num caso, 15€ noutro

Ontem às 19:09

Carlos Cabreiro, líder do combate ao cibercrime que apanhou o hacker Rui Pinto, é o novo diretor da PJ

Hoje às 13:22

O que o FC Porto arrisca se ficar provada a versão do Sporting - MP investiga "cheiro intenso", Governo reúne-se com os dois clubes

Hoje às 19:45

Mais de uma centena de bombeiros combatem fogo em Aveiro

Hoje às 15:38

"Trump tem sob o seu comando o exército mais bem preparado do planeta" mas não sabe usá-lo com "a frieza de Dwight D. Eisenhower"

Hoje às 07:00