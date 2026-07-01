Mundial 2026: Inglaterra 0-0 RD Congo (ao minuto)

Ingleses à procura de não serem surpreendidos
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
INGLATERRA
TITULARES
Pickford; Spence, O'Reilly, Guéhi e O'Reilly; Anderson e Rice; Madueke, Bellingham e Rashford; Kane
SUPLENTES
Dean Henderson, Trafford, Stones, Saka, Chalobah, Jordan Henderson, Burn, Mainoo, Rogers, Gordon, Watkins, Eze, Toney, James, Quansah
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO
TITULARES
Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba e Masuaku; Moutoussamy e Sadiki; Mbuku, Mukau e Cipenga; Wissa
SUPLENTES
Fayulu, Epolo, Kapuadi, Batubinsika, Bongonda, Kakuta, Joris Kayembe, Elia, Tshibola, Bakambu, Pickel, Mayele, Banza, Kalulu, Edo Kayembe