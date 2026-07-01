MUNDIAL 2026

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  • 02 Jul 01:00
Mais sobre o Mundial 2026

Mundial 2026: Inglaterra 0-0 RD Congo (ao minuto)

CNN Portugal
Há 34 min
Panamá-Inglaterra (FOTO: AP/Steve Luciano)
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Ingleses à procura de não serem surpreendidos

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INGLATERRA

TITULARES

Pickford; Spence, O'Reilly, Guéhi e O'Reilly; Anderson e Rice; Madueke, Bellingham e Rashford; Kane

 

SUPLENTES

Dean Henderson, Trafford, Stones, Saka, Chalobah, Jordan Henderson, Burn, Mainoo, Rogers, Gordon, Watkins, Eze, Toney, James, Quansah

 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO

TITULARES

Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba e Masuaku; Moutoussamy e Sadiki; Mbuku, Mukau e Cipenga; Wissa

 

SUPLENTES

Fayulu, Epolo, Kapuadi, Batubinsika, Bongonda, Kakuta, Joris Kayembe, Elia, Tshibola, Bakambu, Pickel, Mayele, Banza, Kalulu, Edo Kayembe

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Temas: Mundial 2026 Inglaterra RD Congo Ao minuto Jogo ao vivo
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