Mundial 2026: Inglaterra 0-0 Gana (ao minuto)

Seleção treinada por Carlos Queiroz contra uma das potências
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
INGLATERRA
TITULARES
Pickford, Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence, Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Bellingham, Anthony Gordon e Harry Kane
SUPLENTES
Dean Henderson, James Trafford, Nico O’Reilly, John Stones, Trevoh Chalobah, Dan Burn, Jarell Quansah, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Ollie Watkins, Ivan Toney
GANA
TITULARES
Benjamin Asare, Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah, Antoine Semenyo, Kwasi Sibo, Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Iñaki Williams, Jordan Ayew
SUPLENTES
Lawrence Ati Zigi, Joseph Anang, Alidu Seidu, Abdul Mumin, Baba Rahman, Kojo Peprah Oppong, Derrick Luckassen, Elisha Owusu, Augustine Boakye, Abdul Fatawu, Brandon Thomas-Asante, Christopher Bonsu Baah, Kamaldeen Sulemana, Ernest Nuamah, Prince Adu