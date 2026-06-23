MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: Inglaterra 0-0 Gana (ao minuto)

CNN Portugal
Há 30 min
Carlos Queiroz no Gana (FOTO: Catherine Ivill - AMA/GETTY)
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Seleção treinada por Carlos Queiroz contra uma das potências

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INGLATERRA

TITULARES

Pickford, Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence, Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Bellingham, Anthony Gordon e Harry Kane

 

SUPLENTES

Dean Henderson, James Trafford, Nico O’Reilly, John Stones, Trevoh Chalobah, Dan Burn, Jarell Quansah, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Ollie Watkins, Ivan Toney

 

GANA

TITULARES

Benjamin Asare, Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah, Antoine Semenyo, Kwasi Sibo, Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Iñaki Williams, Jordan Ayew

 

SUPLENTES

Lawrence Ati Zigi, Joseph Anang, Alidu Seidu, Abdul Mumin, Baba Rahman, Kojo Peprah Oppong, Derrick Luckassen, Elisha Owusu, Augustine Boakye, Abdul Fatawu, Brandon Thomas-Asante, Christopher Bonsu Baah, Kamaldeen Sulemana, Ernest Nuamah, Prince Adu

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Temas: Mundial 2026 Inglaterra Gana Carlos Queiroz
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