Mundial 2026: Inglaterra 3-2 Croácia (ao minuto)

Grande jogo para fechar esta primeira jornada
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
GOLOS
Inglaterra - Harry Kane (12', 32'), Jude Bellingham (47')
Croácia - Martin Baturina (36'), Petar Musa (45+5')
INGLATERRA
TITULARES
Pickford; Reece James, Stones, Konsa e O'Reilly; Anderson e Rice; Madueke, Bellingham e Anthony Gordon; Kane
SUPLENTES
D. Henderson, Trafford, Burn, Eze, M. Guehi, J. Henderson, K. Mainoo, J. Quansah, Marcus Rashford, M. Rogers, Saka, D. Spence, I. Toney e Watkins
CROÁCIA
TITULARES
Livakovic; Sutalo, Vuscovic e Gvardiol; Stanisic, Modric, Sucic e Perisic; Pasalic, Musa e Baturina
SUPLENTES
Ivor Pandur, Dominik Kotarski, Marin Pongracic, Duje Caleta-Car, Martin Erlic, Kristijan Jakic, Nikola Moro, Nikola Vlasic, Mateo Kovacic, Luka Sucic, Igor Matanovic, Marco Pasalic, Ante Budimir, Andrej Kramaric, Toni Fruk