MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • República Checa
  • África do Sul
  • 18 jun 17:00
Mais sobre o Mundial 2026

Mundial 2026: Inglaterra 3-2 Croácia (ao minuto)

CNN Portugal
Há 1h e 18min
Inglaterra-Costa Rica (FOTO: Richard Pelham/Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Grande jogo para fechar esta primeira jornada

DIRETO MAISFUTEBOL-SIGA AQUI

⇔ FICHA DE JOGO ⇔

GOLOS

Inglaterra - Harry Kane (12', 32'), Jude Bellingham (47')

Croácia - Martin Baturina (36'), Petar Musa (45+5')

INGLATERRA

TITULARES

Pickford; Reece James, Stones, Konsa e O'Reilly; Anderson e Rice; Madueke, Bellingham e Anthony Gordon; Kane

 

SUPLENTES

D. Henderson, Trafford, Burn, Eze, M. Guehi, J. Henderson, K. Mainoo, J. Quansah, Marcus Rashford, M. Rogers, Saka, D. Spence, I. Toney e Watkins

 

CROÁCIA

TITULARES

Livakovic; Sutalo, Vuscovic e Gvardiol; Stanisic, Modric, Sucic e Perisic; Pasalic, Musa e Baturina

 

SUPLENTES

Ivor Pandur, Dominik Kotarski, Marin Pongracic, Duje Caleta-Car, Martin Erlic, Kristijan Jakic, Nikola Moro, Nikola Vlasic, Mateo Kovacic, Luka Sucic, Igor Matanovic, Marco Pasalic, Ante Budimir, Andrej Kramaric, Toni Fruk

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mundial 2026 Inglaterra Croácia Inglaterra Croácia
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundial 2026

Quaresma visa Félix: «Diz ao teu treinador para te meter mais vezes»

Há 7 min
01:11
opinião
Jorge Baptista

"Não teria ficado mal" Cristiano Ronaldo parar na zona mista, "é o capitão"

Há 19 min

«Temos de comemorar este ponto, jogámos contra uma das melhores seleções do Mundo»

Há 24 min

«Martínez tem a dívida de manter Ronaldo em campo»: o empate de Portugal visto lá fora

Há 27 min
Mais Mundial 2026

Mais Lidas

Ao quinto Mundial, Carlos Queiroz continua na crista da onda

Ontem às 18:00

Cristiano Ronaldo "não devia ser titular indiscutível da Seleção" mas Portugal "não se preparou" para jogar de outra forma

Hoje às 08:00

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

Ontem às 13:37

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

15 jun, 19:08

Secretas dos EUA confirmam: Irão passou a ter acesso a "uma arma mais poderosa do que qualquer bomba nuclear"

Ontem às 21:00

Estados Unidos dizem que estão a tentar ajudar a mãe de Vozinha a viajar para o país

Hoje às 09:12

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

"Estávamos no aeroporto. Vejo o meu guarda-redes pegar no telefone e a cair de repente. O irmão tinha sido assassinado". Este treinador português levou uma seleção à glória em tempo de guerra

Ontem às 12:00

UE confirma episódio "muito forte" de El Niño "praticamente certo" para breve

15 jun, 20:24

Navio de guerra da Rússia efetua disparos em águas europeias. Reino Unido fala em "caso isolado

Ontem às 16:57

Bastaram 20 minutos com Zelensky para Trump mudar de posição e deixar de ver a Ucrânia como "perdedora"

Hoje às 12:07

Há uma pergunta do exame de Português que está a gerar polémica e a levar a pedidos de "responsabilização política"

Hoje às 15:56