Mundial 2026: Inglaterra 0-0 Argentina (siga aqui)

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Argentina-Suíça (FOTO: Charlie Riedel/AP)
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Duelo histórico pela presença na final do Mundial

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⇔ FICHA DE JOGO ⇔

INGLATERRA

TITULARES

Pickford, James, Stones, Guehi, Spence, Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane

 

SUPLENTES

Konsa, O'Reilly, Saka, Rashford, Chalobah, D Henderson, J Henderson, Burn, Mainoo, Watkins, Madueke, Eze, Toney, Trafford

 

 

ARGENTINA

TITULARES

Emiliano Martínez, Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández, Simeone, Alvarez e Messi

 

SUPLENTES

Musso, Rulli, Senesi, Montiel, Otamendi, Medina, Rodrigo de Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, Nico González, Almada, Nico Paz, José Manuel López e Lautaro Martínez

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