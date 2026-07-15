Mundial 2026: Inglaterra 0-0 Argentina (siga aqui)

Duelo histórico pela presença na final do Mundial
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⇔ FICHA DE JOGO ⇔
INGLATERRA
TITULARES
Pickford, James, Stones, Guehi, Spence, Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane
SUPLENTES
Konsa, O'Reilly, Saka, Rashford, Chalobah, D Henderson, J Henderson, Burn, Mainoo, Watkins, Madueke, Eze, Toney, Trafford
ARGENTINA
TITULARES
Emiliano Martínez, Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández, Simeone, Alvarez e Messi
SUPLENTES
Musso, Rulli, Senesi, Montiel, Otamendi, Medina, Rodrigo de Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, Nico González, Almada, Nico Paz, José Manuel López e Lautaro Martínez