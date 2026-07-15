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"As Malvinas são argentinas": disputa territorial entra em campo e jogadores não esquecem

António Guimarães
Há 1h e 21min
Jogadores argentinos com bandeira a reivindicar as Malvinas (Rebecca Blackwell/AP)
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Giovani Lo Celso foi buscar uma bandeira que simboliza uma luta entre os países

Era mais do que um jogo de futebol e todos sabiam disso. Em grande parte por causa de uma disputa que ainda está em curso, embora não haja nenhuma previsão de movimentações que possam alterar a atual situação.

Os jogadores da Argentina não esqueceram as Ilhas Malvinas e fizeram-no saber através de uma tarja que exibiram já depois do jogo com Inglaterra, que a albiceleste venceu num final dramático.

Aproveitando a vitória em campo, os jogadores da Argentina foram buscar uma tarja branca em que se podia ler “as Malvinas são argentinas”, numa clara provocação à seleção derrotada.

Giovani Lo Celso chegou mesmo a enverga-la, deixando-a sobre o relvado com vários jogadores ao seu lado.

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Temas: Mundial 2026 Inglaterra Argentina Ilhas Malvinas
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