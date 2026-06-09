O Mundial de futebol para totós: o que precisa de saber sobre o maior evento desportivo do mundo

Há 45 min

ANÁLISE || São 11 contra 11, sim, mas há muito mais neste jogo que foi regulado numa taberna em Londres e hoje movimenta somas astronómicas de dinheiro. Nota: este texto foi escrito por um norte-americano

Chegou a época da Copa do Mundo, pessoal, o que significa um verão passado a assistir aos melhores jogadores do planeta.

Para quem acompanha o soccer (sim, os americanos chamam-lhe soccer, apesar de o desporto ser conhecido como futebol - ou "football" - em todo o mundo), sabe exatamente o que esperar. Drama puro, cinema na sua forma mais autêntica e narrativas que até os melhores argumentistas de Hollywood teriam dificuldade em criar.

Mas este não é apenas um Campeonato do Mundo para os fãs de futebol mais experientes, é uma oportunidade para todos os mais inexperientes (nos EUA e não só) se apaixonarem pelo desporto mais popular do mundo. Para isso, é preciso compreender o básico. Acredite em mim, eu sei do que falo. Passei o meu primeiro ano na CNN a tentar perceber o que era a "Loucura de Março" [NT: no original, March Madness, é o nome habitual para os torneios do campeonato nacional de basquetebol universitário nos Estados Unidos]… Ainda não tenho a certeza se o compreendo totalmente, apesar das tentativas da minha colega Dana O’Neil para o explicar.

De qualquer forma, aqui estão as respostas a, espero eu, todas as perguntas que você tem vergonha de fazer aos seus amigos fãs de futebol.

Estrutura do Mundial

Alguns dos melhores jogadores do mundo já participaram e brilharam no Mundial. Na foto, antes do jogo entre Alemanha e Argentina no México 86, o atacante Karl Heinz Rummenigge e o guarda-redes Harald "Toni" Schumacher, da Alemanha, com Diego Armando Maradona ao fundo. Bongarts/Getty Images Bongarts/Getty Images

Primeiro, não há perguntas estúpidas nesta aula, por isso podemos começar pelo básico.

O desporto é simples nesse aspeto. São 11 jogadores em cada equipa em qualquer momento. Os treinadores podem fazer um total de cinco substituições cada um durante o jogo – para dar um novo fôlego à equipa ou mudar de tática, etc.

As equipas jogam 90 minutos por jogo, divididos em dois tempos de 45 minutos. Uma vitória dá-lhe três pontos, um empate dá-lhe um e uma derrota não lhe dá absolutamente nada.

Este ano assistiremos ao maior Mundial de sempre, com um total de 48 equipas a disputarem o único troféu. Essas equipas foram divididas em 12 grupos de quatro equipas, decididos pelo sorteio do Mundial em dezembro.

As equipas de cada grupo enfrentam-se uma vez, o que significa que todas as nações disputarão, no mínimo, três jogos no torneio. Cada grupo é uma mini-liga, com a classificação final baseada no número de pontos que cada equipa obtém nos seus três jogos.

Assim que todos os jogos da fase de grupos terminarem, as duas melhores seleções de cada grupo avançam para as eliminatórias. Depois, juntam-se a elas as oito melhores terceiras classificadas de todos os grupos. Isto significa que teremos um total de 32 equipas na primeira fase eliminatória – se a sua equipa vencer um jogo do grupo, tem grandes hipóteses de avançar para a próxima ronda.

Fases eliminatórias

Johann Cruyff, um dos maiores jogadores da história, a driblar no Mundial de 1974. STF/AFP/Getty Images

Esta parte é bastante simples, porque as fases eliminatórias funcionam exatamente como em qualquer outro desporto: o vencedor passa à próxima fase. Assim, será da seguinte forma: fase de 32 equipas, fase de 16, quartos de final, meias-finais e a final (embora haja também um jogo pelo terceiro lugar para os perdedores de cada meia-final).

Esta é a primeira vez que temos uma fase de 32 no Mundial, devido ao aumento do número de seleções. Apenas 16 nações serão eliminadas na fase de grupos.

As regras de um jogo a eliminar são as mesmas, mas, naturalmente, não pode haver empates. Assim, se um jogo estiver empatado após 90 minutos, haverá 30 minutos de prolongamento – divididos em dois períodos de 15 minutos com um intervalo muito curto entre eles.

Se ainda houver empate depois disso, passamos para a temida série de penáltis. Cada equipa marcará cinco penáltis, e a equipa que marcar mais golos vence a partida. Se ninguém falhar nas primeiras 10 tentativas – ou se cada equipa marcar o mesmo número de gols –, então entramos num cenário de eliminatórias até que alguém acabe por sair vencedor.

É preciso ser um certo tipo de pessoa para apreciar a tensão e o drama de uma série de penáltis. Pessoalmente, adoro-as…

Quem poderá ganhar?

É muito improvável que haja uma surpresa no Mundial. Há demasiadas equipas de qualidade para que uma equipa menos favorita chegue até ao fim – desculpem-me os fãs da seleção dos EUA.

É provável que o campeão seja uma das principais seleções – pense na França, Espanha, Argentina, Brasil, Inglaterra ou Portugal. Mas, dito isto, haverá muitas surpresas pelo caminho.

Pode sempre contar com uma dessas grandes seleções a ser derrotada mais cedo do que o esperado e é garantido que haverá uma seleção mais pequena que chegará longe na fase de eliminatórias. Essa é a beleza de uma competição de taça.

Por que é que o futebol é tão importante?

A América do Sul tornou-se um dos locais mais influentes no mundo do futebol. Gabriel Bouys/AFP/Getty Images

Os adeptos de Curaçao comemoram a qualificação para o Mundial deste ano. Ricardo Makyn/AFP/Getty Images

O desporto leva os adeptos a passar por todas as emoções. Jewel Samad/AFP/Getty Images

Agora que já abordámos o que esperar do Mundial, talvez se esteja a perguntar por que razão tantas pessoas adoram este jogo e onde tudo começou. Na verdade, a resposta a ambas as perguntas está aberta a debate.

Antes do Campeonato do Mundo deste ano, conversei com o historiador de futebol Matthew Taylor para tentar entender por que chutar uma bola acabou por tornar-se um desporto que conquistou o mundo.

"Existem formas de jogos com bola em muitas sociedades antigas", disse. "Suponho que o mais conhecido recentemente seja o Cuju, o jogo chinês".

"Mas havia formas de jogos com bola em todo o lado, e as pessoas tentaram ligá-los. Mas acho que é difícil fazê-lo. Um jogo que envolve uma bola e, potencialmente, o uso dos pés e das mãos é bastante endémico na natureza humana, por isso acho que é difícil estabelecer ligações muito claras com o jogo codificado."

E essa é a parte crucial: a codificação do jogo que vemos hoje ocorreu no final do século XIX.

A resposta simplista é dizer que o berço do futebol moderno é a Freemasons’ Tavern, um antigo pub situado no West End de Londres. Este foi o local escolhido pela recém-formada Associação Inglesa de Futebol em 1862 para definir as regras segundo as quais o jogo deveria ser jogado.

Ainda hoje existe uma placa no exterior do edifício — agora um hotel e discoteca — que diz: "A Associação de Futebol foi formada por proposta de Ebenezer Cobb Morley na Freemasons’ Tavern, que se situava neste local. O futebol moderno nasceu neste dia. 26 de outubro de 1863."

Por mais elegante e pitoresco que isso seja, é alvo de debate. Outros afirmam ter inventado o jogo moderno, nomeadamente na Escócia. Os especialistas simplesmente não conseguem decidir… desculpem.

"Acho que a verdade é que surge de uma espécie de mistura de pessoas e lugares", disse Taylor. "Portanto, sim, é um quadro caótico e complicado."

O futebol é agora uma potência comercial com enorme influência na sociedade. Chip Somodevilla/Getty Images

Agora, porém, o desporto global é governado pela FIFA. São eles que estão a organizar o Mundial deste verão e que estão a tentar fazer crescer o desporto em todas as direções.

O dinheiro envolvido é astronómico, sendo o desporto uma potência comercial com mais influência política do que a maioria das nações. Mas, se retirarmos tudo isso, o "Jogo Lindo" em si não mudou nem de longe tanto assim. Afinal, continua a ser 22 pessoas a correrem de um lado para o outro a tentar marcar.

E é essa essência simples do jogo que inicialmente o fez espalhar-se pelo mundo, em parte graças ao Império Britânico e às rotas comerciais que ajudaram a divulgar o futebol.

Embora os britânicos tenham sido importantes na difusão do jogo, Taylor afirma que a questão é muito mais complexa do que isso.

"Uma forma de compreender a maneira como o desporto se espalhou é através de uma espécie de abertura e cosmopolitismo", disse Taylor, explicando que aqueles que ajudaram a difundir o jogo fizeram-no para se associarem a uma nova fronteira.

"Trata-se de pessoas bastante cosmopolitas e móveis, para quem o futebol representa um sentimento de britanicidade, mas um tipo de britanicidade que é também muito moderna. Fundar um clube de futebol é, de certa forma, associar-se a este mundo muito moderno, e o futebol representava isso."

"Essa é uma das razões, para além do facto de ser um jogo fácil de desenvolver e muito divertido de jogar, pela qual o futebol se espalhou tanto."

E pronto, aí está: um curso intensivo sobre futebol e o Mundial. Agora que já tem o básico, está na hora de começar a ver.

O primeiro jogo entre o coanfitrião México e a África do Sul começa a 11 de junho e a final só se realiza a 19 de julho. Tem 104 oportunidades para ver um jogo entre essas datas e agora já não tem desculpa para não o fazer.