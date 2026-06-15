Grávidos de positividade. É um estado de alma bem catita. Eis Cabo Verde, que se estreia hoje em Mundiais

Há 31 min

Rui Miguel Tovar escreve sobre tilts, aqueles momentos em que algo crasha, algo muda, algo subitamente brilha. Tilt, a magia de Cabo Verde é contagiante. Tilt, é um dos quatro estreantes deste Mundial – e se um antigo número 6, cabo-verdiano de gema, jogasse em Atlanta hoje à tarde, Espanha nem sabia de que terra era

Mundial colorido: Cabo Verde, Verão Azul

Grávido de positividade. É um estado de alma bem catita. E raro. Há pessoas assim por natureza, capazes de fazer a diferença num piscar de olhos. A minha maior referência é Michael J. Fox. O homem desdobra-se em papéis de alto gabarito, da trilogia “Regresso ao Futuro” à série “Family Ties”.

“Family Ties”. Isso mesmo, “Quem Sai aos Seus” * (atenção ao asterico, é essencial daqui a uns milhares de caracteres). No primeiro episódio, há uma cena em que Michael J. Fox atende o telefone de casa, colado à parede da cozinha e o guião diz ‘Alex Keaton here’. O que faz o bom do Michael? Acrescenta-lhe uma letra. ‘Alex P. Keaton here.’ Aquilo é ao vivo, nada a fazer. O que está feito, está feito. E bem feito. Os produtores adoram, o mundo agradece.

A série avança em grande estilo, cheia de gags políticos, económicos, estudantis, musicais, ludopédicos e familiares. Às tantas, Alex P. Keaton enamora-se à séria pela primeira vez. Chama-se Ellen Reed (Tracy Pollan) e é uma artista. A química é boa. Tão boa que se casam na vida real em 1988 e continuam aí para as curvas, de mãos dadas. A cena de que falo é um exterior, na sala de espera de uma estação de comboio, às tantas da noite. Não é só a cena que me inspira, é mais o ar desengonçado do Alex (Michael?) a despejar sentimentos com uma voz ligeiramente alterada, de quem se quer deixar consumir por aquela nova realidade no caso de uma resposta afirmativa do outro lado. Acaba com um "I can’t live without you. Okay? Gotta go. See ya."

A cena faz-me tilt desde sempre. Quando a revejo, toma lá outro tilt. Ya. Tilt. A palavra ressoa como um trovão. Há tilts em todo o lado, eles 'andem' aí, é só senti-los, como borboletas no estômago. Fazem cócegas e rimo-nos sem querer nem parar. Grávido de positividade, lá está. O tilt está ao alcance de qualquer um, escondido em todas as formas possíveis e imagináveis. No meu caso, tenho o relato do golo do Maradona à Inglaterra como referência de tilt no futebol. Mais valioso que o próprio golo, unanimemente elogiado como o melhor de sempre em Mundiais desde 1930.

“La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona. Lo marcan dos. Pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tendal y va a tocar para Burruchaga. ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta… Goooooool. Gooooool. ¡Quiero llorar! ¡Dios santo, viva el fútbol! ¡Golaaaaaaazooooooo! ¡Diegooooooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme. Maradona, en recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos. Barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste?, para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diegol. Diegol. Diego Armando Maradona. Gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0.”

Dizia eu, o tilt está ao alcance de qualquer um, escondido em todas as formas possíveis e imagináveis. No meu caso, tenho o diálogo d' O Segredo dos Seus Olhos como referência de tilt no cinema. Ups, outra argentinice com futebol.

O filme é dos melhores do século XXI. Sem pestanejar. Chama-se “O Segredo dos Seus Olhos”, é argentino. Ganha o Óscar de melhor filme estrangeiro em 2010. Sem pestanejar. Benjamín Espósito (interpretado por Ricardo Darín) trabalha na Justiça e tem um assistente chamado Pablo Sandoval (Guillermo Francella). Os dois querem apanhar o responsável por uma brutal violação sexual, mas o homem em causa mais se parece com o homem invisível.

A não ser...

A não ser que o assassino tenha uma paixão. É isso que Sandoval faz ver a Benjamín num encontro (dos muitos) num bar taciturno, propício para bebedeiras de meia-noite à luz do dia. Sandoval explica então a Benjamín onde procurar o tal violador. A sessão de esclarecimento conta com a ajuda de um terceiro elemento, escrivão no tribunal e verdadeiramente entretido a beber uns canecos ao balcão. Começa então Sandoval a ler-lhe passagens das cartas do desaparecido em combate à mãe.

– Juro-te que com tanta chuva acabei pior que Oleniak. (lê Sandoval)

– Juan Carlos Oleniak começou a jogar no Racing nos anos 60. Em 1962, passou para os Argentinos Juniores. Em 1963, voltou ao Racing. Num clássico com o San Lorenzo, deram-lhe um empurrão e ele caiu de cabeça no fosso. Saiu todo empapado. (explica o tal escrivão, uma autêntica IBM do futebol argentino)

– Mãe, vou trazer-te aqui e, juntos, vamos fazer uma bela dupla como Anido e Mesías.

– Anido e Mesías, defesas do Racing, campeão em 1961. Na baliza, Negri. À sua frente, Blanco, Peano, Sacchi, Corbatta, Pizzutti, Mansilla, Sosa e Belén.

– Não te preocupes, mãe, sou como Manfredini e não como Babastro.

– Pedro Valdemar Manfredini foi comprado ao Mendoza por dois pesos e acabou por ser um jogador extraordinário para a época. Julio Babastro, ponta-direita. Jogou entre 1962 e 1963 sem nunca ter marcado um golo.

– Não quero terminar como Sánchez.

– Ataúlfo Sánchez, eterno suplente do grande Negri. Só fez 17 jogos entre 1957 e 1961

– O que é o Racing para o senhor? (de Sandoval para o escrivão)

– É uma paixão, meu amigo.

– Mesmo que não vença há nove anos?

– (esgar de impaciência) Uma paixão é uma paixão.

Sandoval dirige-se a Benjamín e: “As pessoas podem mudar tudo: de cara, de casa, de família, de namorada, de religião, de Deus. Mas há uma coisa que não se pode mudar: pasión.” Segue-se uma cena imperdível (vista de cima) de um jogo de futebol, entre o Hurácan e, claro, o Racing. E? Sandoval e Benjamín apanham você-sabe-muito-bem-quem nas bancadas. Porquê? Pasión, tão só pasión.

Repito-me, o tilt está ao alcance de qualquer um, escondido em todas as formas possíveis e imagináveis. No meu caso, tenho os dois acidentes de carro como referência na vida familiar. Em ambos, o meu pai é o condutor, ao volante de um Nissan Micra. Em ambos, saímos ilesos -- pois claro, o meu pai andava a 40 à hora. Em ambos, o meu pai reage com palavras de escárnio e maldizer, primeiro, e gargalhadas, depois. Em ambos, a reacção do meu pai é a mesma: o de passar pelo 'local do crime' nos dias seguintes e ultrapassar o medo, sempre com a mesma frase 'estás a ver, o bom condutor só domina verdadeiramente a máquina em velocidade reduzida', que é também o seu mantra para as curvas mais apertadas, quando as dobra a 5 à hora sem ligar nenhuma à sinfonia de buzinas lá atrás.

13 de outubro de 2025. A seleção de Cabo Verde acaba de garantir a qualificação para o Mundial de 2026. Stopira comemora com a bandeira do seu país na mão. AP Photo/Cristiano Barbosa

Tilt, a magia está no ar. Eis Cabo Verde, um dos quatro estreantes deste Mundial. A magia de Cabo Verde é contagiante. Tal como a alegria, desde o presidente da República ao rei dos sem-abrigo. O sorriso está estampado no rosto daquela gente, é mais-que-evidente. Noto também isso na bola. Dos nove jogadores nascidos em Cabo Verde e feitos internacionais AA por Portugal, entrevistei três e dou por mim a concluir isto: grávidos de positividade. Óscar Duarte, Neno e Oceano. Que figuras do meu contentamento. Tudo gente comprometida com o abraço generoso, o sorriso infinito, a piada na ponta da língua e a alegria como fonte de energia inesgotável. E todos eles acumulam história com agá maiúsculo. Neno é o único guarda-redes cá do burgo a defender um penálti do Barcelona em Camp Nou (Kodro, pelo Vitória SC) e Oceano é guarda-redes de improviso do Sporting nas Antas, durante a Supertaça 1995.

Deixei Óscar Duarte para o fim, de propósito. Então? Primeiro, é preso político. E no pior dos cenários: Tarrafal, onde a “frigideira” impõe um respeito medonho. Só depois é que se faz jogador da bola, e com visibilidade a nível nacional. É campeão português da 2.ª (Farense) e 1.ª (FC Porto). E ainda vencedor do único título de Cabo Verde, como seleccionador (Taça Amílcar Cabral). Bem bom.

Caaaaaalma. Óscar Duarte é mais, muito mais. É ele o primeiro jogador de sempre a marcar um golo na 1.ª divisão com o nome nas costas. Como é que é? Nem mais, senhoras e senhores, meninas e meninos. A culpa é dele, claro. E também do António Medeiros, inventor dessa novidade importada da liga norte-americana NASL: os nomes por cima das números, nas costas das camisolas, então devidamente numeradas de 1 a 11.

Natural de Leça da Palmeira, é um dos quatro titulares do Leixões vencedor da Taça de Portugal 1961 nascidos fora de Matosinhos e também é um dos quatro dessa final sem formação no Leixões (é do Belenenses). Chama-se António Medeiros, é um médio bom de bola, com queda para o golo e insistentemente falado para a selecção portuguesa. Nada feito, nunca chega a internacional AA.

A sua carreira na 1.ª divisão ganha uma outra projecção como treinador, sobretudo a partir daquele 11 Setembro 1976. É um sábado, joga-se a 2.ª jornada e o relógio marca as 16:30 o’clock. O Belenenses, espiado por um adjunto do Barcelona a preparar o jogo para a Taça UEFA, entra normalmente em campo. O público aplaude e tal. Já a entrada do Estoril no relvado é um mimo. Por ideia de António Medeiros, o modelo norte-americano dos equipamentos é copiado por inteiro. Assim, os 11 jogadores têm o seu nome nas costas por cima do número e os números também se deixam ver na parte da frente, no lado oposto ao do símbolo.

É imponente, e histórico. O Estoril apresenta-se assim: 1 Ferro, 2 Vieirinha (cap), 3 Fernando Santos, 4 Amílcar, 5 Carlos Pereira, 6 Óscar Duarte, 7 Nélson Reis, 8 Eurico, 9 Manuel Fernandes, 10 Clésio e 11 Cepeda. No banco de suplentes, figuras incontornáveis como José Torres e Quim, o Cruijff de Marvila.

O clássico acaba 1:1 e o primeiro golo de uma camisola com nome é de Óscar Duarte, aos 56 minutos. O cabo-verdiano, recém-chegado ao Estoril via Covilhã, recebe da esquerda de Cepeda e atira de primeira contra o corpo de Quaresma. A bola ressalta à sua frente e à segunda é de vez. Melo só vê a bola no ângulo superior, nem se faz ao lance. Só mais perto do fim, o suplente José Rocha (substituto de Jorge Jesus) fixa o 1:1 de cabeça, após cruzamento da esquerda do lateral João Cardoso. O Estoril joga com números ao peito e nomes atrás das costas durante toda a época 1976-77. É eliminado à primeira na Taça de Portugal (vs Chaves, em jogo de desempate) e é 11.º classificado na 1.ª divisão, dois pontos à maior da despromoção. Como a moda custa a pegar, o Estoril abandona o estilo da NASL e volta ao cinzentismo. Só 20 anos depois é que os nomes reaparecem nas costas das camisolas, agora a título oficial da FPF e válido para todas as equipas da 1.ª divisão.

Óscar Duarte é pioneiro, com o número 6. Cabo-verdiano de gema, que classe. Se jogasse em Atlanta hoje à tarde, Espanha nem sabia de que terra era. E Óscar ganharia de caras o óscar de melhor penteado. Ah e tal, Cuccurella. Si señor, Cucurella tem uma cabeleira jeitosa. Só que a de Óscar, no tempo de jogador, é um hino ao primor.

Óscar Duarte e Marc Cucurella

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Lembra-se do asterisco no início do texto, a propósito do “Quem Sai aos Seus”? Pois bem, tomem lá outra série dos anos 80: “Verão Azul”. Admito, ligo-me mais à Espanha quando penso no genérico, na música e nos personagens todos. A TVE lança a série em Outubro 1981 e passa a fronteira em 1983. É um caso de popularidade na Península Ibérica. E não só. Que o diga a Jugoslávia, por exemplo. Ou todos os países da América Latina de expressão castelhana. É um ver-se-te-avias.

Filmada na minúscula Nerja, a 60 km de Málaga, no sul de Espanha, conta as histórias de um grupo de amigos em férias num ambiente descontraído e bem humorado entercortado com temas sérios e bem presentes, como a sexualidade, o divórcio, as drogas e a ecologia. O “Verão Azul”, que saudades. Dos cinco rapazes, das duas raparigas, da senhora pintora e do marinheiro barbudo. O que será feito deles? María Garralón é a pintora e continua a trabalhar em televisão, cinema e teatro. Tem um site oficial e tudo. Modernices. Juan José Artero é Javi, o único dos mais novos a representar e até recebe uma nomeação dos prémios Goya (de cinema) como melhor actor secundário no “Não Haverá Paz para os Malvados”.

José Luis Fernández, sabe quem é? O Pancho, aquele rapaz da vila. A fama muda-lhe a vida. Passa pelas drogas e hoje é artesão em couro – também ganha umas pesetas nas dobragens, como “Bob Esponja”. Gerardo Garrido (Quique) é hoje um fotógrafo profissional em Granada. Já Bea (Pilar Torres), a guapa do grupo, é auxiliar de enfermagem e trabalha num hospital de Madrid. Coincidência das coincidências, a sua irmã na série (uma tal Cristina Torres, ou melhor Desi, filha de pais separados) também segue esse caminho, e no mesmo hospital.

E o Piraña? Xiii’inda pá, o Piraña. É o maior. Em talento. E gordice. Entra em mais quatro filmes depois do “Verão Azul” e depois faz-se à vida na engenherias das Telecomunicações. É um cromo dos bons: professor na Universidade Politécnica de Madrid. O jovem de 45 anos chama se Miguel Ángel Valero. Só falta Tito (Miguel Jovén). Filho do dono do restaurante frequentado pela equipa de filmagens, acaba por ficar com o papel por incapacidade da primeira escolha. Entra no mundo da música e tal mas não se impõe. A viver ainda em Nerja, é recepcionista de um hotel antes de criar uma empresa como vendedor de merchandising da série e organizador de visitas guiadas pelos locais das filmagens.

‘Pera lá, e o Chanquete? O Chanquete é o barbudo marinheiro. Cada fala do homem faz-nos arrepiar. Pele de galinha e assim. Ora bem, como dizer isto a quem não sabe ainda: com pinças ou à bruta? Bom, cá vai. Antonio Ferrandis vive o bug do milénio e desaparece pouco depois, em Outubro de 2000, aos 79 anos. E é isto, o Verão Azul continua bem vivo entre nós. Incluindo o Chanquete. Feitas as apresentações, vamos ao que realmente interessa. As bicicletas do genérico da série. Aquilo é genial. E entra para a história. É tão bom como o Kitt do Justiceiro, o canivete do MacGyver, o Dois Cavalos do Duarte e Cª, o Dodge dos Três Duques e o Micra do meu pai.