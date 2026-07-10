Caderneta do Mundial, dia 29: à procura de uma vacina ou de um antídoto

A superioridade de França é cada vez mais evidente à medida que o Mundial vai andando rapidamente para o fim. Serão Espanha ou Bélgica capazes de lhe fazer frente? Para já, um tem de lá chegar
História do dia
A facilidade com que França passou por Marrocos nos quartos de final chega até a colocar a hipótese de que eram, à partida, duas seleções a jogar competições diferentes. Mesmo sem a necessidade de brilhar por aí além, os gauleses ganharam 2-0 com uma facilidade demasiado evidente.
Kylian Mbappé e Ousmane Dembelé trataram do assunto com dois belos lances - o primeiro então - e despacharam Marrocos, até aqui uma das sensações e clara aspirante a algo mais.
A CNN Portugal escreve na sua crónica que são como super-heróis contra quem parece não haver qualquer tipo de força capaz de lutar.
França está já nas meias-finais e a pergunta que se impõe é: há alguém capaz de parar esta equipa.
À procura da vacina
Quem vai tentar fazê-lo, para já, são Espanha ou Bélgica. As duas seleções europeias encontram-se esta sexta-feira a partir das 20:00, no jogo que vai definir o adversário de França nas meias-finais.
Depois de eliminar Portugal nos oitavos de final, Espanha chega como natural favorita a este confronto, mas pela frente tem uma Bélgica a viver a segunda vida no Mundial, depois de ter autenticamente renascido contra os Estados Unidos, aproveitando o embalo da épica reviravolta contra o Senegal nos 16 avos de final.
Será que uma destas equipas será capaz de ser a vacina ou o antídoto contra o carrossel de Didier Deschamps. Para já terão de lutar por essa oportunidade.
Frase do dia
"França raramente teve tanto talento a correr", afirmou Mohamed Ouahbi, selecionador de Marrocos, visivelmente conformado com a superioridade do adversário. Uma frase que espelha bem a distância a que os gauleses parecem estar dos outros.
Jogador do dia
Dani Olmo e Charles De Ketelaere. O primeiro não é a figura maior da seleção, mas é muito por ele que passam os desequilíbrios necessários para que Espanha funcione. O segundo não é a figura maior da seleção, mas é o jogador em melhor momento.
Dani Olmo é uma espécie de joker que ajuda a desmontar as defesas adversárias. É o jogador perfeito para ser quase uma espécie de 12.º homem que aparece nas entrelinhas. Ele e quem ocupar aquela posição - veja-se o que Mikel Merino fez a Portugal -, com o esquema de Luis de la Fuente a precisar muito deste tipo de jogador para criar vantagens nas defesas adversárias.
Charles De Ketelaere tardou em confirmar aquilo que se esperava dele, mas está a ganhar notoriedade na Atalanta e, numa fase já descendente a nível físico de Romelu Lukaku, também começa a destacar-se na seleção. No último jogo fez dois golos aos Estados Unidos e a ameaça da Bélgica estará sempre virada para ele.
Camisola do dia
A camisola de Espanha é, segundo a Adidas, um tributo à paixão e à herança do futebol espanhol. As cores da bandeira aparecem de forma vibrante num design que foi pensado para também poder ser utilizado fora do relvado.
O objetivo desta camisola é transmitir orgulho e desempenho, tentando encarnar o espírito do futebol belga, com diabos e chamas a relembrarem os Diabos Vermelhos, nome pelo qual é conhecida a seleção.
Músicas do dia
Radio Futura - Escuela de Calor | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube
É quase impossível não pensar em algumas bandas de rock português dos anos 80, mas os Radio Futura são de Espanha e têm uma sonoridade inconfundível.
Charlotte de Witte - Doppler | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube
É um dos expoentes do techno da Bélgica, país que se tem fartado de produzir grandes nomes da música eletrónica.