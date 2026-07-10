Caderneta do Mundial, dia 29: à procura de uma vacina ou de um antídoto

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A superioridade de França é cada vez mais evidente à medida que o Mundial vai andando rapidamente para o fim. Serão Espanha ou Bélgica capazes de lhe fazer frente? Para já, um tem de lá chegar

História do dia

A facilidade com que França passou por Marrocos nos quartos de final chega até a colocar a hipótese de que eram, à partida, duas seleções a jogar competições diferentes. Mesmo sem a necessidade de brilhar por aí além, os gauleses ganharam 2-0 com uma facilidade demasiado evidente.

Kylian Mbappé e Ousmane Dembelé trataram do assunto com dois belos lances - o primeiro então - e despacharam Marrocos, até aqui uma das sensações e clara aspirante a algo mais.

A CNN Portugal escreve na sua crónica que são como super-heróis contra quem parece não haver qualquer tipo de força capaz de lutar.

França está já nas meias-finais e a pergunta que se impõe é: há alguém capaz de parar esta equipa.

À procura da vacina

Quem vai tentar fazê-lo, para já, são Espanha ou Bélgica. As duas seleções europeias encontram-se esta sexta-feira a partir das 20:00, no jogo que vai definir o adversário de França nas meias-finais.

Depois de eliminar Portugal nos oitavos de final, Espanha chega como natural favorita a este confronto, mas pela frente tem uma Bélgica a viver a segunda vida no Mundial, depois de ter autenticamente renascido contra os Estados Unidos, aproveitando o embalo da épica reviravolta contra o Senegal nos 16 avos de final.

Será que uma destas equipas será capaz de ser a vacina ou o antídoto contra o carrossel de Didier Deschamps. Para já terão de lutar por essa oportunidade.

Frase do dia

"França raramente teve tanto talento a correr", afirmou Mohamed Ouahbi, selecionador de Marrocos, visivelmente conformado com a superioridade do adversário. Uma frase que espelha bem a distância a que os gauleses parecem estar dos outros.

Jogador do dia

Dani Olmo e Charles De Ketelaere. O primeiro não é a figura maior da seleção, mas é muito por ele que passam os desequilíbrios necessários para que Espanha funcione. O segundo não é a figura maior da seleção, mas é o jogador em melhor momento.

Dani Olmo é uma espécie de joker que ajuda a desmontar as defesas adversárias. É o jogador perfeito para ser quase uma espécie de 12.º homem que aparece nas entrelinhas. Ele e quem ocupar aquela posição - veja-se o que Mikel Merino fez a Portugal -, com o esquema de Luis de la Fuente a precisar muito deste tipo de jogador para criar vantagens nas defesas adversárias.

Charles De Ketelaere tardou em confirmar aquilo que se esperava dele, mas está a ganhar notoriedade na Atalanta e, numa fase já descendente a nível físico de Romelu Lukaku, também começa a destacar-se na seleção. No último jogo fez dois golos aos Estados Unidos e a ameaça da Bélgica estará sempre virada para ele.

Camisola do dia

A camisola de Espanha é, segundo a Adidas, um tributo à paixão e à herança do futebol espanhol. As cores da bandeira aparecem de forma vibrante num design que foi pensado para também poder ser utilizado fora do relvado.

Uma celebração do legado futebolístico dos campeões do mundo (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

O objetivo desta camisola é transmitir orgulho e desempenho, tentando encarnar o espírito do futebol belga, com diabos e chamas a relembrarem os Diabos Vermelhos, nome pelo qual é conhecida a seleção.

Os pormenores de diabos e chamas não passam ao lado (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Músicas do dia

Radio Futura - Escuela de Calor | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É quase impossível não pensar em algumas bandas de rock português dos anos 80, mas os Radio Futura são de Espanha e têm uma sonoridade inconfundível.

Charlotte de Witte - Doppler | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É um dos expoentes do techno da Bélgica, país que se tem fartado de produzir grandes nomes da música eletrónica.