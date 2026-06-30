Mundial 2026: França 0-0 Suécia (ao minuto)

Favoritismo total dos gauleses
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
FRANÇA
TITULARES
Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni e Rabiot; Olise, Dembélé e Barcola; Mbappé
SUPLENTES
Marcus Thuram, N'Golo Kante, Robin Risser, Désiré Doué, Malo Gusto, Brice Samba, Warren Zaire-Emery, Kouadio Koné, Maghnes Akliouche, Maxence Lacroix, Lucas Hernández, Rayan Cherki, Ibrahima Konaté, Theo Hernández e Jean-Philippe Mateta
SUÉCIA
TITULARES
Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof e Gudmundsson; Stroud, Bergvall, Ayari e Svensson; Elanga, Gyokeres e Isak
SUPLENTES
Mattias Svanberg, A. Bernhardsson, Kristoffer Nordfeldt, Benjamin Nygren, Besfort Zeneli, Viktor Johansson, Eric Smith, Taha Ali, Herman Johansson, Ken Sema, Hjalmar Ekdal, Carl Starfelt, Gustaf Nilsson e Jesper Karlstroem