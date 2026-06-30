MUNDIAL 2026

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  • 02 jul 01:00
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Mundial 2026: França 0-0 Suécia (ao minuto)

CNN Portugal
Há 28 min
Noruega-França (FOTO: EPA/GREG M. COOPER)
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Favoritismo total dos gauleses

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FRANÇA

TITULARES

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni e Rabiot; Olise, Dembélé e Barcola; Mbappé

 

SUPLENTES

Marcus Thuram, N'Golo Kante, Robin Risser, Désiré Doué, Malo Gusto, Brice Samba, Warren Zaire-Emery, Kouadio Koné, Maghnes Akliouche, Maxence Lacroix, Lucas Hernández, Rayan Cherki, Ibrahima Konaté, Theo Hernández e Jean-Philippe Mateta
 

SUÉCIA

TITULARES

Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof e Gudmundsson; Stroud, Bergvall, Ayari e Svensson; Elanga, Gyokeres e Isak

 

SUPLENTES

Mattias Svanberg, A. Bernhardsson, Kristoffer Nordfeldt, Benjamin Nygren, Besfort Zeneli, Viktor Johansson, Eric Smith, Taha Ali, Herman Johansson, Ken Sema, Hjalmar Ekdal, Carl Starfelt, Gustaf Nilsson e Jesper Karlstroem

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Temas: Mundial 2026 França Suécia Ao minuto Jogo ao vivo
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