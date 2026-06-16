Os golos do França-Senegal e a história feita por Mbappé

Golos para todos os gostos e algumas fífias de guarda-redes
França venceu o Senegal à boleia de uma segunda parte arrasadora em que Kylian Mbappé apareceu para fazer a diferença. Depois de um primeiro tempo morno em que os africanos até podiam ter ficado em vantagem, a seleção europeia impôs toda a sua força.
O primeiro golo surgiu por ele, por Kylian Mbappé, que está apostado em fazer um grande Mundial depois de uma época menos conseguida no Real Madrid.
Olise colocou olhos na bola e Mbappé fez o que melhor sabe 😍#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #frança #betano pic.twitter.com/DX5Qoe9xY6— sport tv (@sporttvportugal) June 16, 2026
Pouco depois foi Bradley Barcola, um dos vários jogadores que podem ser autênticos super suplentes desta França, a picar na cara do guarda-redes do Senegal.
Marca Barcola e é o segundo dos franceses 🇫🇷#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #frança #betano pic.twitter.com/zJ6wwoOJOp— sport tv (@sporttvportugal) June 16, 2026
Outro jogador do PSG, no caso Mbaye, ainda deu alguma cor ao jogo, ainda que com ajuda de Maignan, que podia ter feito melhor.
Que golaço de Mbaye 🤯#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #senegal #betano pic.twitter.com/L5apK2YOJg— sport tv (@sporttvportugal) June 16, 2026
A partida acabou por sofrer nova machadada com um remate do meio da rua do homem do momento. Ele mesmo, Mbappé, a fazer o 3-1 e a tornar-se oficialmente no melhor marcador de sempre da seleção francesa, utlrapassando Olivier Giroud.
Mas o que é isto, Mbappé 🤯— sport tv (@sporttvportugal) June 16, 2026
Ponto final parágrafo na partida entre a França e o Senegal 🤤#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #frança #betano pic.twitter.com/GZDClerqP2