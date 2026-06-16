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Os golos do França-Senegal e a história feita por Mbappé

CNN Portugal , AG
Há 30 min
Mundial 2026: França-Senegal (AP Photo/Adam Hunger)
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Golos para todos os gostos e algumas fífias de guarda-redes

França venceu o Senegal à boleia de uma segunda parte arrasadora em que Kylian Mbappé apareceu para fazer a diferença. Depois de um primeiro tempo morno em que os africanos até podiam ter ficado em vantagem, a seleção europeia impôs toda a sua força.

O primeiro golo surgiu por ele, por Kylian Mbappé, que está apostado em fazer um grande Mundial depois de uma época menos conseguida no Real Madrid. 

Pouco depois foi Bradley Barcola, um dos vários jogadores que podem ser autênticos super suplentes desta França, a picar na cara do guarda-redes do Senegal. 

Outro jogador do PSG, no caso Mbaye, ainda deu alguma cor ao jogo, ainda que com ajuda de Maignan, que podia ter feito melhor.

A partida acabou por sofrer nova machadada com um remate do meio da rua do homem do momento. Ele mesmo, Mbappé, a fazer o 3-1 e a tornar-se oficialmente no melhor marcador de sempre da seleção francesa, utlrapassando Olivier Giroud. 

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Temas: Mundial 2026 França Senegal França Senegal

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