Mundial 2026: França 0-0 Senegal (ao minuto)

Estreia de uma das grandes candidatas ao título contra uma seleção entusiasmante
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
FRANÇA
TITULARES
Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Rabiot, Tchouaméni; Dembelé, Doué, Olise, Mbappé
SUPLENTES
Samba, Rissier, Gusto, Lucas Digne, Konaté, Lucas Hernandez, Lacroix, Manu Koné, Zaire-Emery, Cherki, Akliouche, Thuram, Barcola e Mateta
SENEGAL
TITULARES
Mendy; Koulibaly, Diatta, Niakhaté, Diouf; I. Gueye, P. Gueye, L. Camara; Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr
SUPLENTES
Yehvann Diouf, Mory Diaw, Mamdou Sarr, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs, Antoine Mendy, Pathe Ciss, Pape Matar Sarr, Habib Diarra, Bara Ndiaye, Assane Diao, Bamba Dieng, Cherif Ndiaye, Iliman Ndiaye e Ibrahim Mbaye