MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: França 0-0 Senegal (ao minuto)

CNN Portugal
Há 1h e 18min
Didier Deschamps (Foto: AP Photo/Martin Meissner)
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Estreia de uma das grandes candidatas ao título contra uma seleção entusiasmante

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FRANÇA

TITULARES

Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Rabiot, Tchouaméni; Dembelé, Doué, Olise, Mbappé

 

SUPLENTES

Samba, Rissier, Gusto, Lucas Digne, Konaté, Lucas Hernandez, Lacroix, Manu Koné, Zaire-Emery, Cherki, Akliouche, Thuram, Barcola e Mateta

 

SENEGAL

TITULARES

Mendy; Koulibaly, Diatta, Niakhaté, Diouf; I. Gueye, P. Gueye, L. Camara; Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr

 

SUPLENTES

Yehvann Diouf, Mory Diaw, Mamdou Sarr, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs, Antoine Mendy, Pathe Ciss, Pape Matar Sarr, Habib Diarra, Bara Ndiaye, Assane Diao, Bamba Dieng, Cherif Ndiaye, Iliman Ndiaye e Ibrahim Mbaye

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Temas: Mundial 2026 França Senegal
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