Há boas notícias para Portugal (e para todos os outros que estão no Mundial)

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CRÓNICA FRANÇA 1-0 PARAGUAI | Jogo muito mais difícil do que era de esperar ou desejar para França

É a melhor seleção individualmente, tem vindo a ser a melhor seleção coletivamente, mas França teve visíveis dificuldades para superar um Paraguai que demonstrou o mesmo nível de resistência que tinha exibido frente à Alemanha.

França venceu e está nos quartos de final, mas passou dificuldades inesperadas nestes oitavos de final. É um sinal para Portugal e para todas as outras seleções.

Afinal esta França não é assim tão impossível de bater. De resto, foi a pior exibição dos gauleses neste Mundial, o que pode indiciar uma quebra de forma daqueles que eram, até aqui, os maiores candidatos a vencer a competição.

O jogo acabou por se resolver com um penálti cobrado de forma eficaz por Kylian Mbappé, que até pareceu duvidar, mas rematou para dentro.

França ganhou num jogo sem grande história, mas ganhou, e isso é que interessa, sobretudo numa competição como o Mundial.

Os gauleses vão agora encontrar Marrocos, naquela que é a reedição das meias-finais de 2022. Além disso, estas duas seleções estão no caminho de Portugal, desde que a Seleção passe a Espanha na próxima segunda-feira.

Em todo o caso, esta quebra de França dá alento às outras seleções e semeia dúvidas em quem achava que a coisa estava resolvida.