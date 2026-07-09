Mundial 2026: França 0-0 Marrocos (siga aqui)

Primeiro duelo dos quartos de final é para ver na TVI
Jogo para acompanhar ao minuto no MAISFUTEBOL - SIGA AQUI, na televisão na TVI ou em streaming no TVI Player
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
FRANÇA
TITULARES
Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba; Koné, Rabiot, Olise; Dembelé, Mbappé e Désiré Doué
SUPLENTES
Maxence Lacroix, Robin Risser, Aurelien Tchouaméni, Marcus Thuram, Jean-Philippe Mateta, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Theo Hernández, Lucas Hernández, Ibrahima Konaté, Malo Gusto, Warren Zaire-Emery, Brice Samba, N'Golo Kante e Maghnes Akliouche
MARROCOS
TITULARES
Bounou; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Anass Salah Eddine; Ayyoub Bouaddi, Chemsdine Talbi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz
SUPLENTES
Ayoub El Kaabi Ahmed Tagnaouti, Samir El Mourabet, Gessime Yassine, Ayoube Amaimouni, Redouane Halhal, Chadi Riad, Zakaria El Ouahdi, Sofyan Amrabat, Youssef Belammari, Marwane Saadane, Soufiane Rahimi, Amine Sbai, Ismael Saibari, Munir El Kajou