MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: França 0-0 Marrocos (siga aqui)

CNN Portugal
Há 44 min
Hakimi e Mbappé (Manu Fernandez/AP)

 

 

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Primeiro duelo dos quartos de final é para ver na TVI

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⇔ FICHA DE JOGO ⇔

FRANÇA

TITULARES

Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba; Koné, Rabiot, Olise; Dembelé, Mbappé e Désiré Doué

 

SUPLENTES

Maxence Lacroix, Robin Risser, Aurelien Tchouaméni, Marcus Thuram, Jean-Philippe Mateta, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Theo Hernández, Lucas Hernández, Ibrahima Konaté, Malo Gusto, Warren Zaire-Emery, Brice Samba, N'Golo Kante e Maghnes Akliouche

 

MARROCOS

TITULARES

Bounou; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Anass Salah Eddine; Ayyoub Bouaddi, Chemsdine Talbi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz

 

SUPLENTES

Ayoub El Kaabi Ahmed Tagnaouti, Samir El Mourabet, Gessime Yassine, Ayoube Amaimouni, Redouane Halhal, Chadi Riad, Zakaria El Ouahdi, Sofyan Amrabat, Youssef Belammari, Marwane Saadane, Soufiane Rahimi, Amine Sbai, Ismael Saibari, Munir El Kajou

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Temas: Mundial 2026 França Marrocos Ao minuto Ao vivo
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