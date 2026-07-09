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Caderneta do Mundial, dia 28: galo e leão, uma luta de irmãos de sangue

António Guimarães
Há 1h e 33min
Hakimi e Mbappé (Manu Fernandez/AP)
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O jogo é lançado por um adepto de Marrocos a viver em França: "Se ganharmos, para muitos de nós vai ser como vencer o Mundial"

História do dia

Acabou-se a tolerância. Agora é a doer a sério e o primeiro jogo dos quartos de final do Mundial reedita uma das meias-finais de 2022. França e Marrocos entram em campo a partir das 21:00, num jogo que vai poder acompanhar na TVI.

França é favorita, claro - é até favorita a vencer o Mundial -, mas Marrocos é uma das equipas com a ideia mais bem desenvolvida e sabe que a vitória coloca a sua seleção à beira de uma inédita final.

Um jogo que também vai ter acompanhamento mais do que especial em cada um dos países, já que há muita partilha de raízes por questões socioeconómicas. Basta lembrar que os marroquinos têm a segunda maior comunidade de imigrantes em França, sendo que muitos dos jogadores do Leão do Atlas nasceram em França e jogaram toda a vida em França, alguns deles até pelas camadas jovens da seleção gaulesa.

É uma espécie de confronto de irmãos de sangue em que só um vai sair por cima. Jogo escaldante para ver e disfrutar.

Frase do dia

"Se ganharmos a França, para muitos de nós vai ser como vencer o Mundial", afirmou um adepto marroquino a uma reportagem do L'Equipe, mostrando bem a dimensão deste confronto.

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Jogador do dia

Passamos aqui a destacar um jogador de cada equipa que entra em campo. Desta vez são França e Marrocos e os homens que vão a jogo são Michael Olise e Brahim Díaz.

O primeiro é o jogador em melhor forma no mundo inteiro, capaz de encantar qualquer um que esteja a ver o jogo. Está a apresentar uma classe assombrosa neste Mundial e marcou o melhor golo que não foi naquele magnífico pontapé de bicicleta contra a Suécia nos 16 avos de final.

O segundo é o mais criativo, o mais capaz de desequilibrar. O jogo de Marrocos passará inevitavelmente por ele e pela sua capacidade em criar perigo para a baliza adversária.

Camisola do dia

Uma das camisolas mais arrojadas de França em vários anos. A Nike abandona o clássico, ainda que lhe dê detalhes tradicionais franceses. O objetivo, diz a marca, é celebrar a modernidade e a multiculturalidade do país.

Uma celebração do legado futebolístico dos campeões do mundo (Carregue aqui para ver a imagem ampliada)

Simples e bonito, como se quer. Com o símbolo ao meio, a camisola de Marrocos transporta uma herança facilmente reconhecível pelos padrões do Norte de África.

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Músicas do dia

Justice - Genesis | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

De volta à base para França com uma das músicas mais impactantes da eletrónica do país.

ElGrandeToto - Mghayer | Spotify; Apple Music; Tidal; Youtube

É o nome maior do rap de Marrocos na atualidade e foi, durante cinco anos, o artista mais ouvido no país.

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Temas: Mundial 2026 França Marrocos
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