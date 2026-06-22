MUNDIAL 2026

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Mundial 2026: França 0-0 Iraque (ao minuto)

CNN Portugal
Há 1h e 5min
Mundial 2026: França-Senegal (AP Photo/Adam Hunger)
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Vice-campeões do mundo à procura do apuramento

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FRANÇA

TITULARES

Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Olise, Barcola, Dembelé e Mbappé

 

SUPLENTES

B. Samba, Risser, A. Tchouaméni, W. Zaïre-Emery, T. Hernández, R. Cherki, N. Kanté, M. Thuram, M. Lacroix, M. Gusto, M. Akliouche, L. Hernández, J. Mateta, I. Konaté e D. Doué

 

IRAQUE

TITULARES

Basil, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Amir Alammari, Zaid Ismael, Ahmed Qasem e Aymen Hussein

 

SUPLENTES

Youssef Amyn, Jalal Hassan, Fahad Talib, Ahmed Yahya, Rebin Sulaka, Mustafa Saadoon, Munaf Younus, Mohanad Ali, Marko Farji, K. Yakob, Frans Putros, Ali Yousif, Ali Jasim, Ali Al Hamadi e Aimar Sher

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Temas: Mundial 2026 França Iraque Onzes
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Mundial 2026

Mundial 2026: França 0-0 Iraque (ao minuto)

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