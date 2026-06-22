Mundial 2026: França 0-0 Iraque (ao minuto)

Vice-campeões do mundo à procura do apuramento
⇔ FICHA DE JOGO ⇔
FRANÇA
TITULARES
Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Olise, Barcola, Dembelé e Mbappé
SUPLENTES
B. Samba, Risser, A. Tchouaméni, W. Zaïre-Emery, T. Hernández, R. Cherki, N. Kanté, M. Thuram, M. Lacroix, M. Gusto, M. Akliouche, L. Hernández, J. Mateta, I. Konaté e D. Doué
IRAQUE
TITULARES
Basil, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Amir Alammari, Zaid Ismael, Ahmed Qasem e Aymen Hussein
SUPLENTES
Youssef Amyn, Jalal Hassan, Fahad Talib, Ahmed Yahya, Rebin Sulaka, Mustafa Saadoon, Munaf Younus, Mohanad Ali, Marko Farji, K. Yakob, Frans Putros, Ali Yousif, Ali Jasim, Ali Al Hamadi e Aimar Sher